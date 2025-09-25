Kemény üzenetet küldött Hadházynak Orbán Viktor: Nem a falu bolondja, szimplán gonosz

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
A miniszterelnök is reagált a közelmúlt két legnagyobb botrányára.
Ahogy arról már a Mandiner is beszámolt, Hadházy Ákos tüntető tömege rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek terén lévő templomnál, miután a politikust zavarta, hogy a templomban akkor harangoznak, amikor ő éppen tüntetni szeretne.
Orbán Viktor miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy kiáll Pál atya mellett és ma este 18:30-ra misére hívta az embereket, hogy közösen imádkozzanak egy békés hazáért. Most pedig újabb üzentet küldött az esettel kapcsolatban:
Mélyre süllyedtek. Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar. Össze lehet jönni, lehet tiltakozni. De egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért az harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. Aki ilyet tesz, aki másokat erre bíztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta”
– írta közösségi oldalán a kormányfő.
Orbán Viktor az eddigi legnagyobb, a magyar állammal szemben, külföldi titkosszolgálatok segítségével, de hazai politikusok és celebek részvételével indított támadásra is reagált a bejegyzésében:
Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét. De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Mint ismert az elmúlt hetekben több pedofil váddal illettek kormánytagokat, az ügyről hamar kiderült, hogy valójában egy felforgató akcióról van szó, amelynek hátterében egy külföldi titkosszolgálat is megjelenik. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerda délután tételesen cáfolta az elhangzott vádakat. A politius felidézte: szeptember 8-án jelent meg egy interjú. Két emberről beszélünk: Juhász Péter Pál, aki májusban rendőrkézre került, ő egy bűnöző. Nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjeként.
Kocsis Máté azt is hozzátte, ennek a felforgató akciónak az egyik szála egy hangfelvétel, amelyet Juhász Péter ellenzéki politikus tett közzé. Ez alapján a hangfelvétel alapján vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest bűncselekmény elkövetésével. Az hangfelvételéről ugyanakkor gyorsan kiderült, hitelességét cáfolja, hogy Ózd környékén nincs gyermekotthon.
A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője.
