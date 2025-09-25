Kemény üzenetet küldött Hadházynak Orbán Viktor: Nem a falu bolondja, szimplán gonosz

Orbán Viktor az eddigi legnagyobb, a magyar állammal szemben, külföldi titkosszolgálatok segítségével, de hazai politikusok és celebek részvételével indított támadásra is reagált a bejegyzésében:

Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét. De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Mint ismert az elmúlt hetekben több pedofil váddal illettek kormánytagokat, az ügyről hamar kiderült, hogy valójában egy felforgató akcióról van szó, amelynek hátterében egy külföldi titkosszolgálat is megjelenik. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerda délután tételesen cáfolta az elhangzott vádakat. A politius felidézte: szeptember 8-án jelent meg egy interjú. Két emberről beszélünk: Juhász Péter Pál, aki májusban rendőrkézre került, ő egy bűnöző. Nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjeként.