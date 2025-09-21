Ft
vasárnap
Hegyi Zsolt Keleti pályaudvar vonat forgalom

Ismét zakatol a Keleti

2025. szeptember 21. 14:27

Elhárultak a technikai akadályok. Így már fogad vonatokat a Keleti pályaudvar. Az állomás még zárva tart, de a tervek szerint a nap folyamán megnyitják az utasok előtt.

2025. szeptember 21. 14:27


Újraindult a forgalom a Keletiben – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

Keleti
Keleti pályaudvar felújítása: ismét működik a pályaudvar // Forrás: Facebook

A forgalom újraindítása elhúzódott, mivel a felújítás után a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett. „Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet” – közölte a vezérigazgató.

A váltók beállítása azóta megtörtént, így a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat,

sőt nemrég meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12.15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is.

A pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat, írja a Magyar Nemzet.

  • A délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza,
  • ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására. A Keleti pályaudvart a jelenlegi információk szerint a nap folyamán megnyitják az utasok számára. Az állomás még zárva tart, a bejáratoknál segítik az utasok tájékoztatását. A részletekről a Mávinform felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.

Nyitókép: Facebook

 

karcos-2
2025. szeptember 21. 15:14
Ismét zötyög a Keleti
kbexxx
A korszerűsítés végeztével ,birtokba vehető állomás Is ,kormanytámogatásával valósult meg , Akár milyen idők ,kormányok jönnek, ez.hosszú ideig Mindenkit kifog szolgálni, ismét. Mert egyszerűen megvalósult,...hazánk szolgálatában.!
