Ismét zakatol a Keleti

A váltók beállítása azóta megtörtént, így a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat,

sőt nemrég meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12.15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is.

A pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat, írja a Magyar Nemzet.

A délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza,

ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására. A Keleti pályaudvart a jelenlegi információk szerint a nap folyamán megnyitják az utasok számára. Az állomás még zárva tart, a bejáratoknál segítik az utasok tájékoztatását. A részletekről a Mávinform felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.