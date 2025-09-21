Fellélegezhetnek a vonattal utazók: kis késéssel, de vasárnap újra kinyit a Keleti pályaudvar

Újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása – tájékoztatta a MÁV az MTI-t vasárnap hajnalban közleményben. Az augusztus 25-én kezdődött mintegy 4,4 milliárd forintos felújítás során a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV-csoport, a munkálatokkal költségkereten belül maradva, sikerült határidőre végezni – hangsúlyozta közleményében a vasúttársaság.

A MÁV saját forrásából megvalósított beruházás eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés – írták.

A nagyszabású műszaki felújítás során váltókat, felsővezetéket, biztosítóberendezéseket javítottak és síneket, talpfákat, illetve betonaljakat cseréltek.

A cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indíthassák és fogadhassák a győri, a hatvani-miskolci, a pécsi és az újszászi-békéscsabai vonalon közlekedő vonatokat. A főpályaudvar lezárása idejére kialakított ideiglenes közlekedési rend hatékonyan működött, és jelentősebb fennakadások nélkül biztosította naponta az ingázást – emlékeztettek a közleményben, amelyben a vasúttársaság megköszönte az utasok türelmét is. Az újranyitással fokozatosan véget ér a közel egy hónapos ideiglenes forgalmi rend, vasárnaptól a személyszállító vonatok újra a Keletiig közlekedhetnek. Utómunkák még folyamatosan lesznek egészen a decemberi menetrendváltásig. A sebességkorlátozások csak ekkor szűnnek meg teljeskörűen, és ettől kezdve közlekedhetnek majd a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 kilométerórás sebességgel is a főpályaudvar hálózatán.

A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés visszaköltözik a megszokott helyére, vasárnaptól ismét működnek a jegyautomaták, valamint a csomagmegőrző, és az eddigi feltételekkel igénybe lehet venni a Prémium várót is. A Kormányablak és a Rendőrség a karbantartási munkálatok ideje alatt is működött, ezeket nem érinti a változás. A közleményben jelezték: a nyitás első napjaiban a felújított, karbantartott pálya- és biztosítóberendezési elemek, ezen belül jellemzően a váltók – a szabályozások, ellenőrzések ellenére – esetenként még nem állnak be megfelelően, ezért egy-egy vágányon előfordulhatnak korlátozások.