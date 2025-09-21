Fellélegezhetnek a vonattal utazók: kis késéssel, de vasárnap újra kinyit a Keleti pályaudvar

Döbbenetes fotók: felújították Horthy vasúti kocsiját (GALÉRIA)
Az egyedülálló, több mint 110 éves, eredetileg személykocsiból 1937-ben szalonkocsivá alakított járművet most először láthatja a nagyközönség.
Eredetileg reggelre ígérték a pályaudvar megnyitását, de egy biztosítóberendezés közbeszólt. A tervek szerint napközben azonban tényleg visszaállhat a szokásos forgalmi rend.
Újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása – tájékoztatta a MÁV az MTI-t vasárnap hajnalban közleményben. Az augusztus 25-én kezdődött mintegy 4,4 milliárd forintos felújítás során a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV-csoport, a munkálatokkal költségkereten belül maradva, sikerült határidőre végezni – hangsúlyozta közleményében a vasúttársaság.
A MÁV saját forrásából megvalósított beruházás eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés – írták.
A nagyszabású műszaki felújítás során váltókat, felsővezetéket, biztosítóberendezéseket javítottak és síneket, talpfákat, illetve betonaljakat cseréltek.
A cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indíthassák és fogadhassák a győri, a hatvani-miskolci, a pécsi és az újszászi-békéscsabai vonalon közlekedő vonatokat. A főpályaudvar lezárása idejére kialakított ideiglenes közlekedési rend hatékonyan működött, és jelentősebb fennakadások nélkül biztosította naponta az ingázást – emlékeztettek a közleményben, amelyben a vasúttársaság megköszönte az utasok türelmét is. Az újranyitással fokozatosan véget ér a közel egy hónapos ideiglenes forgalmi rend, vasárnaptól a személyszállító vonatok újra a Keletiig közlekedhetnek. Utómunkák még folyamatosan lesznek egészen a decemberi menetrendváltásig. A sebességkorlátozások csak ekkor szűnnek meg teljeskörűen, és ettől kezdve közlekedhetnek majd a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 kilométerórás sebességgel is a főpályaudvar hálózatán.
A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés visszaköltözik a megszokott helyére, vasárnaptól ismét működnek a jegyautomaták, valamint a csomagmegőrző, és az eddigi feltételekkel igénybe lehet venni a Prémium várót is. A Kormányablak és a Rendőrség a karbantartási munkálatok ideje alatt is működött, ezeket nem érinti a változás. A közleményben jelezték: a nyitás első napjaiban a felújított, karbantartott pálya- és biztosítóberendezési elemek, ezen belül jellemzően a váltók – a szabályozások, ellenőrzések ellenére – esetenként még nem állnak be megfelelően, ezért egy-egy vágányon előfordulhatnak korlátozások.
A finomhangolás ideje alatt ezért megerősített létszámban folyamatosan készenlétben állnak a szakemberek, hogy minél gyorsabban javítsák a berendezéseket.
A MÁV kitért arra, hogy forgalomszervezési okokból néhány vasárnap hajnali, reggeli vonatnak még Kelenföld és a Nyugati pályaudvar lesz a kiinduló- vagy végállomása. Ezért a vonatok mellett még éjfél után is indulnak a Keletitől Kőbánya felsőre pótlóbuszok (az utolsó 1:40-kor). A Kőbánya felső és Puskás Ferenc Stadion közötti MÁVbuszok is indulnak még éjszaka 1:55-ig, illetve 2:02-ig.
A közlemény szerint a felújítási munkálatok a pályaudvar megnyitása után vágányzárat vagy nagyobb forgalomkorlátozást már nem igénylő munkákkal és karbantartásokkal folytatódnak a Keletiben. Egyebek mellett több mint 110 váltó karbantartását végzik el, váltók alkatrészeit, síneket, illetve talpfákat is cserélnek, de az utasforgalom fenntartása mellett.
A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán a helyszínen rögzített videóüzenetében.
Mint mondta, szombat este 23.30-kor a kollégáktól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött és a pályaudvar megnyitható, de
valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett köszönhetően annak, hogy az állomás áramtalanítva volt egy hónapig, hogy az áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak.
Az, hogy az éjszaka közepén nyitás előtt néhány órával derül ki az, hogy a pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk – hangsúlyozta a vezérigazgató.
Az Országos Haváriaközpont munkatársai a néhány órában azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik – közölte Hegyi Zsolt.
A jelenlegi információink szerint a pályaudvart nap közben meg fogjuk nyitni a vonatforgalom számára. Amíg ez megtörténik, addig az állomás épülete zárva marad. A kollégák ott vannak minden bejáratnál, hogy útba igazítsák az utasokat, és pótlóbuszok indulnak a Kerepesi úti oldalról a szükséges csatlakozások biztosítása érdekében – ismertette a vezérigazgató.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI / Purger Tamás
Ezt is ajánljuk a témában
Az egyedülálló, több mint 110 éves, eredetileg személykocsiból 1937-ben szalonkocsivá alakított járművet most először láthatja a nagyközönség.
***