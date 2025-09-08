Döbbenetes fotók: felújították Horthy vasúti kocsiját (GALÉRIA)

Felújították a Turán 9-est, Horthy Miklós kormányzó egykor vasúti kocsiját – szúrta ki a Világgazdaság. Schneller Domonkos, a Közlekedési Múzeum főigazgatója felidézte, hogy a Turán szerelvény a két világháború között az állami vezetők, elsősorban Horthy Miklós kormányzó protokolláris utazásait szolgálta.

A második világháború után a szerelvény hadizsákmányként Csehszlovákiába került, ahol egészen a hetvenes évekig a politikai vezetők használták. Selejtezése után évtizedekig rejtőzött egy szenci nyaraló falai mögött, mígnem felújítás közben a szlovák vasútbarátok rábukkantak: a tizenkét kocsiból álló szerelvény 9-es számú szalonkocsiját találták meg.

A kocsi Magyarországra kerülése után 2020–2021-ben külsőleg, majd 2023–2024-ben belsőleg is teljes körű műemléki rekonstrukción esett át a MÁV Rail Tours közreműködésével.