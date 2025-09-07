„Szóval érvénytelen az Alaptörvény, ennek az érvénytelenségét ki kell mondani, hallom már nem először, most éppen a DK -tól. És mi lesz azon jogügyletekkel – lakásvásárlás, autóvásárlás, földeladások, társasági szerződések – amelyek olyan törvények alapján jöttek létre, amely törvények már az Alaptörvénynek kellett, hogy megfeleljenek?

Több millió szerződés lesz egy csapásra érvénytelen? Aki lakást vett, költözzön el onnan? Vagy mégis hogy lesz? Én érdemi választ nem hallottam, de óriási káoszt és jogbizonytalanságot máris látok magam előtt.

Ui: A Dobrev Klára/DK programjáról külön még tervezek írni később, mert vannak értelmesebb pontok is.”