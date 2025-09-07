Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Alaptörvénynek DK Nagy Attila Tibor káosz program Dobrev Klára

Káosz, anarchia

2025. szeptember 07. 08:14

Aki lakást vett, költözzön el onnan?

2025. szeptember 07. 08:14
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Szóval érvénytelen az Alaptörvény, ennek az érvénytelenségét ki kell mondani, hallom már nem először, most éppen a DK -tól. És mi lesz azon jogügyletekkel – lakásvásárlás, autóvásárlás, földeladások, társasági szerződések – amelyek olyan törvények alapján jöttek létre, amely törvények már az Alaptörvénynek kellett, hogy megfeleljenek? 

Több millió szerződés lesz egy csapásra érvénytelen? Aki lakást vett, költözzön el onnan? Vagy mégis hogy lesz? Én érdemi választ nem hallottam, de óriási káoszt és jogbizonytalanságot máris látok magam előtt.

Ui: A Dobrev Klára/DK programjáról külön még tervezek írni később, mert vannak értelmesebb pontok is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Dobrev Klára Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 07. 08:17
Na, te se sokat értesz a joghoz faszkalap. akárcsak Klárikád meg a selyemjogászod se.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!