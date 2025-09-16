Itt a bizonyíték: ilyen tragikus következményei lehetnek a gyűlöletcunaminak a közösségi médiában

Terjedelmes írást közölt Transzparens Újságírásért Alapítvány hivatalos oldalán, melyben felidézték, hogy szeptember 7-én, Kötcsén, ahol a Fidesz hagyományos őszi évadnyitó rendezvénye, a Kötcsei Piknik mellett a Tisza Párt is demonstrációt hirdetett. Utóbbin több újságírót is inzultus ért, köztük kollégánkat, Móna Márk riport is, akit Magyar Péter honvédelmi szakértője többször is meglökött, miközben pár kérdést szeretett volna neki feltenni.

Eközben az online térben a „szeretetországot” hirdető Tisza Párt szimpatizánsai a Facebook-felületek kommentmezőiben cunamiszerűen élték ki agresszív késztetéseiket. A lap felhívta a figyelmet, hogy

nem elszigetelt trollok esetéről van szó, hanem visszatérő mintázatról: a másként gondolkodó újságírók és közszereplők következetes megalázásáról, elnémításáról és – nem egyszer – a fizikai bántalmazás normalizálásáról”.

Dehumanizáló kijelentésekkel, erőszakfantáziák sokaságával és egzisztenciális ellehetetlenítéssel találhatja szemben magát az, aki kicsit is belemélyed a hozzászólásokba. Az alapítvány elemzésében erről azt írja, hogy miközben a politikai kommunikáció a szeretetről és szelídségről beszél, a gyakorlat a véleményterror nyers mechanizmusait mutatja. Azt pedig, hogy mindez hova vezethet, Charlie Kirk amerikai politikai kommentátor meggyilkolása mutatta meg, amely szintén nem maradt visszhang nélkül a közösségi médiában.