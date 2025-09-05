Ft
09. 05.
péntek
Ismét nagy port kavart Orbán Viktor horvátországi nyaralása – sajtókörkép

2025. szeptember 05. 19:50

Így számoltak be a miniszterelnök nyaralásáról a vezető országos lapok.

2025. szeptember 05. 19:50
null

Tíz országos lap más-más szemszögből dolgozta fel Orbán Viktor nyaralását és az utazáshoz használt repülő kérdését. A spektrum a magánszféra védelmétől a tulajdonosi háttér és a költségek feltárásáig terjedt, miközben több szerkesztőség nem tekintette közéleti ügynek a történetet – olvasható a Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzésében.

Az Index az ATV-ben elhangzott interjú alapján ismertette Schmidt Mária álláspontját. A hangsúly a miniszterelnök magánélethez fűződő jogán volt, a bírálatokat álságosnak minősítette, Magyar Péter lépéseit politikai blöffnek értékelte. Megjegyezte Orbán Balázs kampányfelfogásának friss szemléletét,

 továbbá nem zárta ki Varga Judit visszatérésének lehetőségét.

A Telex inkább a repülőút hátterét elemezte. A lap szerint a gép a BIF Nyrt érdekeltségébe tartozó Harsánylejtő Kft tulajdona, az üzemeltetést egy cseh cég végzi, amely szabad kapacitásban bérbe is adja. A társaság közölte a lappal, hogy nincs köze ahhoz, hogy a miniszterelnök augusztus huszonegyedikén ezzel az eszközzel utazott. A cikk emellett rögzítette, hogy a kormányfő nem egyedül nyaralt. Gulyás Gergely az ügy kapcsán kiemelte, hogy minden érintett saját forrásból fizette az utat. A Pesti Srácok nem számolt be az útról, ezzel jelezve, hogy a miniszterelnök magánélete nem közérdekű téma a felületükön.

A 444 Lázár János érvelését idézte, amely szerint az utazás időgazdálkodási kérdés. A lap kiemelte, hogy a bérleti díjat nem hozták nyilvánosságra, a 444 a piaci becslés alapján nagyjából négy és fél millió forintos összeget valószínűsített. Felidézték továbbá a hatvanpusztai birtok ügyét is, ahol Hadházy Ákos a hivatalos adatoknál magasabb költségeket tart valószínűnek. Úgy látták, a kormányzati kommunikáció célja a luxusvád elkerülése, és arra számítottak, hogy a téma nem marad napirenden.

Lapunk szintén Schmidt Mária ATV-nek adott interjúját szemlézte. Hangsúlyt kapott továbbá a magánélethez fűződő jog, de a fókusz inkább Magyar Péter politikai súlyának megítélésén volt. Schmidt Mária úgy vélte,

hiányzik mögüle a csapat és a teljesítmény, e kapcsán példaként felidézte Márki-Zay Péter 2022-es kudarcát.

A 24.hu cikke az Átlátszó fotóit is felidézte, amelyek szerint a repülő Schmidt Mária és Ungár Anna érdekeltségéhez köthető. Az interjú alapján rögzítették, hogy a miniszterelnök kényelmes utazást választott és kifizette az utat. Felvetették, hogy jogszabály rögzíthetné a kormányfő korlátozott magáncélú állami géphasználatát. A szerint a nyaralás legfőbb célja a nyugalom volt, a felek kapcsolatát pedig érzelmileg is nagyon szoros szövetségként írták le.

A Magyar Nemzet szintén részletesen ismertette Schmidt Mária kettős mércéről szóló értelmezését. Szerintük Magyar Péter olaszországi útja korlátozott figyelmet kapott, miközben a miniszterelnök horvátországi pihenését éles támadások érték. Az interjúban elhangzott, hogy a kormányfő szállodában nem tudna nyugodtan kikapcsolódni, ezért fogadta el a meghívást a horvátországi családi nyaralóba. Schmidt a bírálatokat álságosnak nevezte, politikai értékelésében pedig azt jósolta, hogy 2026-ban a választók nem fogadnak el olyan ajánlatot, amelyet blöffnek tart Magyar Péter személyével összefüggésben.

A Magyar Hang szintén Csuhaj Ildikó interjúját szemlézte. Rámutattak, hogy a használt légcsavaros repülő piaci alapon bérelhető, a bérleti díj megközelítőleg négy és fél millió forint lehet. Példaként hozták Németország gyakorlatát, ahol a kormányfő nyaralását szintén nem teszik közzé. Felidézték a 2023-as opátijai pihenést is a Schmidt és Ungár család nyaralójában. A HVG arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök a Schmidt család vállalkozásának gépével utazott. A lap szerint ugyanehhez a tulajdonosi körhez tartozó cég korábban mintegy tízmilliárd forint értékben adott bérbe irodát az államnak a Földművelésügyi Minisztérium számára. Az interjúban a magángépes út mellett a gyorsaság és a kényelem érvei szerepeltek, az autóút nyolc-tíz órás időigényét említették, és szempontként jelent meg a rendőri kíséret miatti viták elkerülése.

Az Origo nem foglalkozott a horvátországi nyaralással, a szerkesztőség továbbra is kormányzati döntések, nemzetközi ügyek és gazdasági témák feldolgozására koncentrált. A nyaralás körüli vita ismét megmutatta, hogy a magyar sajtó eltérően húzza meg a közéleti és a magánéleti határvonalat. Egyes cikkek a magánszféra védelmét hangsúlyozták, mások a tulajdonosi és költséghátteret tárták fel, miközben több szerkesztőség nem kezelte közéleti ügyként a történetet. Az elemzés rámutat, hogy

a különböző megközelítések a szerkesztőségi stratégiák különbségeit és a médiatér sokszínűségét rajzolják ki.

Nyitókép forrása: ojim.hu

***

