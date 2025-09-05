Ismét nagy port kavart Orbán Viktor horvátországi nyaralása – sajtókörkép

Tíz országos lap más-más szemszögből dolgozta fel Orbán Viktor nyaralását és az utazáshoz használt repülő kérdését. A spektrum a magánszféra védelmétől a tulajdonosi háttér és a költségek feltárásáig terjedt, miközben több szerkesztőség nem tekintette közéleti ügynek a történetet – olvasható a Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzésében.

Az Index az ATV-ben elhangzott interjú alapján ismertette Schmidt Mária álláspontját. A hangsúly a miniszterelnök magánélethez fűződő jogán volt, a bírálatokat álságosnak minősítette, Magyar Péter lépéseit politikai blöffnek értékelte. Megjegyezte Orbán Balázs kampányfelfogásának friss szemléletét,

továbbá nem zárta ki Varga Judit visszatérésének lehetőségét.

A Telex inkább a repülőút hátterét elemezte. A lap szerint a gép a BIF Nyrt érdekeltségébe tartozó Harsánylejtő Kft tulajdona, az üzemeltetést egy cseh cég végzi, amely szabad kapacitásban bérbe is adja. A társaság közölte a lappal, hogy nincs köze ahhoz, hogy a miniszterelnök augusztus huszonegyedikén ezzel az eszközzel utazott. A cikk emellett rögzítette, hogy a kormányfő nem egyedül nyaralt. Gulyás Gergely az ügy kapcsán kiemelte, hogy minden érintett saját forrásból fizette az utat. A Pesti Srácok nem számolt be az útról, ezzel jelezve, hogy a miniszterelnök magánélete nem közérdekű téma a felületükön.