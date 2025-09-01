Ft
Márki-Zay Péter Schmidt Mária Magyar Péter vélemény

Nem hiszem, hogy olyan blöffnek, mint Magyar Péter, bedőlnek az emberek

2025. szeptember 01. 17:45

Márki-Zay Péternek se dőltek be, pedig mögötte azért volt egy csapat, ott állt az összes létező párt.

2025. szeptember 01. 17:45
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
ATV

Nem lát komoly, veszélyes alternatívát a másik oldalon?

A politika egy csapatjáték, és nem látom ott a csapatot. Nem látok ott senkit. Azt nyilván viccnek szánta Magyar Péter, hogy 106 helyen fog indulni… De nem tudom azt sem, hogy mit tervez, milyen politikára készül. Nem mond semmit.

Magyar Péter már azt is elmondta, szeptember 30-án jelentik be a 106 országgyűlési képviselőjelöltjeiket, egyelőre 318-at – minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg, előválasztás lesz a Tiszán belül. Programot pedig Pannonhalmán is hirdetett.

Én nem hiszem, hogy a magyar állampolgárok, amikor a jövőjükről fognak szavazni ’26 tavaszán, akkor egy ilyen blöffnek, ami pillanatnyilag Magyar Péter, be fognak dőlni. Márki-Zay Péternek se dőltek be, pedig mögötte azért volt egy csapat, ott állt az összes létező párt. Most az egykori pártok képviselői, volt vezetői mind arról nyilatkoznak, hogy ők nem indulnak a választáson és a pártjaik sem fognak elindulni. Akkor hol az a csapat, amelyikre egy országot rá lehet bízni úgy, hogy közben a határainkon háború dúl, és Európa válságos helyzetben van?

Ez egy lefutott meccs?

Soha nincs a meccs lefutva. A fociban is úgy van, hogy meg kell várni, amíg lefújja a bíró. Ez sincs lefújva, majd a választásokon meglátjuk. Én úgy látom, hogy az az ajánlat, amivel Magyar Péter előállt, az kevés. Az nem egy ajánlat. Ő saját magát ajánlja mindenre, de hát ő mindenre alkalmatlan. Ő még az életében semmit nem tett le az asztalra. Ő a felesége révén ért el mindent, meg a szülei révén. Én nem látom azt a teljesítményt, amit saját magának köszönhet…”

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

templar62
2025. szeptember 01. 18:14
Poloska nem észérvekkel hat hívere , hanem a Kádár Jani kori romantikával , nosztalgiával . A hipnotizált híveinek bármit mondhat , az agyhalottak odaszállnak hozzá , mint lepkék a tábortűzhöz .
0
0
CirmoS
2025. szeptember 01. 18:03
Márkizay is gyogyi volt, de szotyispöti még nála is sokkal súlyosabb eset! Erre az idióta, sértődött senkire, erre a wébercselédre ugyanaz a tudatlan, átverhető, hőbörgő prolicsürhe szavaz aki Márkizayra szavazott! A tiSZAR és agyhalott prolicsürhéje Mo. hordaléka, szemete, legalja söpredéke, amit jövőre el kell takarítani!
4
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 01. 17:55
Marcsa jól mondja. Picipöti egy nulla. Zérus. Nyilván lesznek büdösszájú agyhalottak, akik majd forró rajongással rá szavaznak, de ebből nem lesz kormányváltás. Hétfőn reggel mind elmennek szépen fogat mosni.
4
0
survivor
2025. szeptember 01. 17:48
De MZP sugárzóan és őszintén csont hülye volt Poloska ravaszabb...
4
0
