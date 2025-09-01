„Nem lát komoly, veszélyes alternatívát a másik oldalon?

A politika egy csapatjáték, és nem látom ott a csapatot. Nem látok ott senkit. Azt nyilván viccnek szánta Magyar Péter, hogy 106 helyen fog indulni… De nem tudom azt sem, hogy mit tervez, milyen politikára készül. Nem mond semmit.

Magyar Péter már azt is elmondta, szeptember 30-án jelentik be a 106 országgyűlési képviselőjelöltjeiket, egyelőre 318-at – minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg, előválasztás lesz a Tiszán belül. Programot pedig Pannonhalmán is hirdetett.

Én nem hiszem, hogy a magyar állampolgárok, amikor a jövőjükről fognak szavazni ’26 tavaszán, akkor egy ilyen blöffnek, ami pillanatnyilag Magyar Péter, be fognak dőlni. Márki-Zay Péternek se dőltek be, pedig mögötte azért volt egy csapat, ott állt az összes létező párt. Most az egykori pártok képviselői, volt vezetői mind arról nyilatkoznak, hogy ők nem indulnak a választáson és a pártjaik sem fognak elindulni. Akkor hol az a csapat, amelyikre egy országot rá lehet bízni úgy, hogy közben a határainkon háború dúl, és Európa válságos helyzetben van?

Ez egy lefutott meccs?

Soha nincs a meccs lefutva. A fociban is úgy van, hogy meg kell várni, amíg lefújja a bíró. Ez sincs lefújva, majd a választásokon meglátjuk. Én úgy látom, hogy az az ajánlat, amivel Magyar Péter előállt, az kevés. Az nem egy ajánlat. Ő saját magát ajánlja mindenre, de hát ő mindenre alkalmatlan. Ő még az életében semmit nem tett le az asztalra. Ő a felesége révén ért el mindent, meg a szülei révén. Én nem látom azt a teljesítményt, amit saját magának köszönhet…”