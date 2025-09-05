Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dél-Alföld Szabados Richárd összeg program segítség államtitkár

Ennyit arról, hogy a kormány nem támogatja a KKV-kat: elérte a 100 milliárdot a kifizetés

2025. szeptember 05. 18:51

A nyertesek zöme ipari és szolgáltatási modernizációra költi az előleget, régiós súlyponttal a kevésbé fejlett térségekben.

2025. szeptember 05. 18:51
null

A 130 milliárd forintra emelt keretű Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programban a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot: 1351 nyertes vállalkozás már megkapta az előleget, és elindultak a fejlesztések – írta meg a Portfolio.

A tárca szerint a program újabb mérföldkőhöz ért:

a 100 milliárd forintos összeg előlegként jutott el a nyertes kis- és középvállalkozásokhoz. 

Több mint 1500 pályázat értékelése zárult le, ezek közül 1351 bizonyult sikeresnek, és a támogatást már folyósították is. Ágazati bontásban a legtöbb nyertes a feldolgozóiparból (572 vállalkozás) került ki, ezt követi az építőipar (292), valamint a kereskedelem–szállítás–vendéglátás területe (264). A szolgáltatási szektorban is 200-nál több kkv térhet át korszerűbb technológiára.

Területileg az Észak-Alföld vezet 287 sikeres pályázattal, összesen 23 milliárd forint értékben. A támogatások közel kétharmada az ország négy legkevésbé fejlett régiójába – Észak-Alföldre, Észak-Magyarországra, Dél-Dunántúlra és Dél-Alföldre – jut, ami a lap szerint a fejlesztési források célzott területi koncentrációját mutatja.

A 100 milliárd forintnyi előleg kifizetése bizonyítja, hogy a program gyors ütemben halad, és valódi segítséget nyújt a hazai kis- és középvállalkozások számára

– mondta a lapnak Szabados Richárd, a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár, majd hozzátette: „Teljesült a célunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődjenek, és kézzelfogható eredményeket hozzanak a gazdaság egészének.”

Az előlegfizetés célja, hogy a cégek azonnal elindíthassák a beruházásokat, és ne kelljen saját forrásból előfinanszírozniuk az eszközvásárlások teljes költségét – ez gyorsítja a gazdaságélénkítő projektek megvalósítását. A minisztérium szerint a pénz már megjelent a gazdaságban, megkezdődtek a beszerzések. A következő időszakban a projektmenedzsmentre kell nagy hangsúlyt tenni. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyár elején nyertek támogatást, szeptember második felében be kell adniuk az első előrehaladási jelentést, amelyben igazolják, hogy a támogatási összeg legalább 40 százalékára megrendelést adtak le.

A Nemzetgazdasági Minisztérium emlékeztetett: a Demján Sándor 1+1 Program célja a vállalkozások saját forrásainak kiegészítése kedvező feltételek mellett, különösen a technológiai fejlesztések, a kapacitásbővítés és az energiahatékonysági beruházások támogatásával, erősítve a foglalkoztatást és a versenyképességet.

Nyitókép: MTI Fotó/Balogh Zoltán

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!