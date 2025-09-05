Ennyit arról, hogy a kormány nem támogatja a KKV-kat: elérte a 100 milliárdot a kifizetés

A 130 milliárd forintra emelt keretű Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programban a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot: 1351 nyertes vállalkozás már megkapta az előleget, és elindultak a fejlesztések – írta meg a Portfolio.

A tárca szerint a program újabb mérföldkőhöz ért:

a 100 milliárd forintos összeg előlegként jutott el a nyertes kis- és középvállalkozásokhoz.

Több mint 1500 pályázat értékelése zárult le, ezek közül 1351 bizonyult sikeresnek, és a támogatást már folyósították is. Ágazati bontásban a legtöbb nyertes a feldolgozóiparból (572 vállalkozás) került ki, ezt követi az építőipar (292), valamint a kereskedelem–szállítás–vendéglátás területe (264). A szolgáltatási szektorban is 200-nál több kkv térhet át korszerűbb technológiára.

Területileg az Észak-Alföld vezet 287 sikeres pályázattal, összesen 23 milliárd forint értékben. A támogatások közel kétharmada az ország négy legkevésbé fejlett régiójába – Észak-Alföldre, Észak-Magyarországra, Dél-Dunántúlra és Dél-Alföldre – jut, ami a lap szerint a fejlesztési források célzott területi koncentrációját mutatja.

A 100 milliárd forintnyi előleg kifizetése bizonyítja, hogy a program gyors ütemben halad, és valódi segítséget nyújt a hazai kis- és középvállalkozások számára

– mondta a lapnak Szabados Richárd, a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár, majd hozzátette: „Teljesült a célunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődjenek, és kézzelfogható eredményeket hozzanak a gazdaság egészének.”

Az előlegfizetés célja, hogy a cégek azonnal elindíthassák a beruházásokat, és ne kelljen saját forrásból előfinanszírozniuk az eszközvásárlások teljes költségét – ez gyorsítja a gazdaságélénkítő projektek megvalósítását. A minisztérium szerint a pénz már megjelent a gazdaságban, megkezdődtek a beszerzések. A következő időszakban a projektmenedzsmentre kell nagy hangsúlyt tenni. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyár elején nyertek támogatást, szeptember második felében be kell adniuk az első előrehaladási jelentést, amelyben igazolják, hogy a támogatási összeg legalább 40 százalékára megrendelést adtak le.

A Nemzetgazdasági Minisztérium emlékeztetett: a Demján Sándor 1+1 Program célja a vállalkozások saját forrásainak kiegészítése kedvező feltételek mellett, különösen a technológiai fejlesztések, a kapacitásbővítés és az energiahatékonysági beruházások támogatásával, erősítve a foglalkoztatást és a versenyképességet.

Nyitókép: MTI Fotó/Balogh Zoltán

