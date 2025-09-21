Így akar átverni mindenkit Magyar Péter pártja – szórólap figyelmeztet a Tisza-adó veszélyeire (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról számolt be egyik vasárnapi videójában, hogy az aktivisták már úton vannak, és igyekeznek minél több postaládába eljuttatni azt a szórólapot, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy

a Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené.

Szentkirályi emlékeztetett továbbá arra, hogy a Tisza el akarta titkolni, hogy brutális adóemelésre készülnek.

Elhangzott, hogy a szórólapozással a cél, hogy mindenki megtudja az igazságot: