Így akar átverni mindenkit Magyar Péter pártja – szórólap figyelmeztet a Tisza-adó veszélyeire (VIDEÓ)

Szalai Piroska, Miniszterelnöki tanácsadó egy, a Mandinerben megjelent írásában kifejtette, hogy a többkulcsos adórendszer bevezetésével a Tisza Párt gyakorlatilag minden becsületesen dolgozó magyar pénztárcáját megcsapolná. Emellett olyan tervek is napvilágra kerültek, amelyek szerint a kisebb és nagyobb vállalkozások megsarcolására is készülnek, sőt intézkedéseikkel pénzügyileg még kiszolgáltatottabbá tennék az országot. Ez a Tisza-adó – írta a szakértő.
Szalai Piroska felidézte, hogy mára szinte mindenkihez eljutott a hír, hogy két új, a jelenleginél jóval magasabb szja-kulcs bevezetésére készülnek Magyar Péterék. A sajtóban kiszivárgott dokumentumok szerint már évi ötmillió forintos jövedelem felett a mostani 15 százalék helyett 22 százalékot kellene befizetni. Ez az összeg egy szakképzett minimálbéres számára is elérhető, ha valamilyen pótlék is jár a béréhez –vagyis nemcsak a tehetőseket sújtaná a változtatás – húzta alá a miniszterelnöki tanácsadó.