Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter Szentkirályi Alexandra jövedelem veszély postaláda szórólap

Így akar átverni mindenkit Magyar Péter pártja – szórólap figyelmeztet a Tisza-adó veszélyeire (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 16:36

A Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené.

2025. szeptember 21. 16:36
null

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán arról számolt be egyik vasárnapi videójában, hogy az aktivisták már úton vannak, és igyekeznek minél több postaládába eljuttatni azt a szórólapot, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy 

a Tisza-adó a budapestiek és a vidékiek fizetését is csökkentené.

Szentkirályi emlékeztetett továbbá arra, hogy a Tisza el akarta titkolni, hogy brutális adóemelésre készülnek.

Elhangzott, hogy a szórólapozással a cél, hogy mindenki megtudja az igazságot: 

Magyar Péterék át akarnak verni minket.

A frakcióvezető hozzátette, a tisza-ado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja mennyit venne el tőle a Tisza Párt. De arra is felhívta a figyelmet, hogy azon „mindenki rajta veszít, ha nem jól gondolkodunk tavasszal”. Egy rossz döntéssel ugyanis elveszhetnek a különböző családtámogatási eszközök, illetve az adókedvezmények is.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Szalai Piroska, Miniszterelnöki tanácsadó egy, a Mandinerben megjelent írásában kifejtette, hogy a többkulcsos adórendszer bevezetésével a Tisza Párt gyakorlatilag minden becsületesen dolgozó magyar pénztárcáját megcsapolná. Emellett olyan tervek is napvilágra kerültek, amelyek szerint a kisebb és nagyobb vállalkozások megsarcolására is készülnek, sőt intézkedéseikkel pénzügyileg még kiszolgáltatottabbá tennék az országot. Ez a Tisza-adó – írta a szakértő.

Szalai Piroska felidézte, hogy mára szinte mindenkihez eljutott a hír, hogy két új, a jelenleginél jóval magasabb szja-kulcs bevezetésére készülnek Magyar Péterék. A sajtóban kiszivárgott dokumentumok szerint már évi ötmillió forintos jövedelem felett a mostani 15 százalék helyett 22 százalékot kellene befizetni. Ez az összeg egy szakképzett minimálbéres számára is elérhető, ha valamilyen pótlék is jár a béréhez –vagyis nemcsak a tehetőseket sújtaná a változtatás – húzta alá a miniszterelnöki tanácsadó.

Nyitókép: Képernyőfotó

