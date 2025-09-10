Ft
Hoppá: elképesztő információk a Tisza háza tájáról – mégsem úgy van, ahogy mutatni próbálják

2025. szeptember 10. 15:25

Még a kormánypártisággal nem vádolható közvélemény-kutató sem merte bevállalni, amit Magyar Péter kérhetett.

2025. szeptember 10. 15:25
A HVG megbízásából készített a Medián szeptember első felében egy reprezentatív felmérést, amelyben azt vizsgálták, hogyan változott a nyáron a közvélemény. Mint írták, a magyarok valamivel derűlátóbbak lettek – ez a legnagyobb változás, ami a nyár óta történt. 

Hann Endréék felmérése rámutatott arra, hogy a választókorú állampolgárok között öt százalékponttal, 28 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint Magyarországon jó irányba mennek a dolgok, 5 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni, 67 százalék szerint pedig inkább rossz irányba mennek a dolgok. Mint írják, a felmérésük szerint a kormányváltást akarók aránya a júniusi 62 százalékról szeptemberre 60-ra mérséklődött, 6 százalék nem válaszolt, és jelenleg 34 százalék szeretné azt, ha az Orbán-kormány maradna hatalmon.

A válaszadók 43 százaléka szerint a Tisza Párt, 40 százaléka szerint a Fidesz fogja megnyerni a 2026-os választást, 2 százalék mondott másik pártot, 15 százalék pedig nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésre. A választani tudó biztos szavazók között 37 százalék a Tisza Pártra, 30 százalékuk pedig azok, akik a Fideszre szavaznának listán. Négy százalékot kapna a Mi Hazánk, hármat a Kétfarkú Kutyák, míg a DK 2 százalékot kapna, a bizonytalanok 22 százalékot tesznek ki. 

Politikai elemzők szerint

a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán azt írta, információi szerint Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy 

ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna, minden rendben van. 

Állítása alapján ennek a kommunikációs húzásnak a része a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása. 

„A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter azt szerette volna, ha a Fidesz erősödése nem jelenik meg a mostani mérésben, ugyanakkor a Medián vezetője, Hann Endre erre nem volt hajlandó, hiszen tudja, hogy a választáshoz közeledve hozzá kell igazítani a valósághoz a kutatási adatait, ellenkező esetben még inkább nevetségessé válna” – írta az elemző.

Deák szerint Hann Endre csupán annyit vállalt be, hogy „továbbra is teljesen irreális, 13 százalékos előnyt vizionál a Tiszának, ugyanakkor azt már ő sem tudta elhallgatni, hogy a Fidesz támogatottsága nőtt”.

A politikai elemző úgy látja, nem meglepő a Fidesz erősödése, hiszen még a Medián szerint is javult az emberek közhangulata.

Eközben kiszivárogtak a TISZA adóemelési javaslatai, Tarr Zoltán pedig önleleplező módon bevallotta, hazudni fognak a kampányban a választóknak”

–sorolta az okokat Deák Dániel.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

