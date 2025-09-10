Hoppá: elképesztő információk a Tisza háza tájáról – mégsem úgy van, ahogy mutatni próbálják

Hann Endréék felmérése rámutatott arra, hogy a választókorú állampolgárok között öt százalékponttal, 28 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint Magyarországon jó irányba mennek a dolgok, 5 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni, 67 százalék szerint pedig inkább rossz irányba mennek a dolgok. Mint írják, a felmérésük szerint a kormányváltást akarók aránya a júniusi 62 százalékról szeptemberre 60-ra mérséklődött, 6 százalék nem válaszolt, és jelenleg 34 százalék szeretné azt, ha az Orbán-kormány maradna hatalmon.

A válaszadók 43 százaléka szerint a Tisza Párt, 40 százaléka szerint a Fidesz fogja megnyerni a 2026-os választást, 2 százalék mondott másik pártot, 15 százalék pedig nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésre. A választani tudó biztos szavazók között 37 százalék a Tisza Pártra, 30 százalékuk pedig azok, akik a Fideszre szavaznának listán. Négy százalékot kapna a Mi Hazánk, hármat a Kétfarkú Kutyák, míg a DK 2 százalékot kapna, a bizonytalanok 22 százalékot tesznek ki.

Politikai elemzők szerint