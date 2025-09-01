Hernádi Zsolt: Hatalmas drágulás lehetett volna, ha nem állítják helyre a Barátság vezetéket

„Magyarország dolgozik azon, hogy más kőolajforrásokat is biztosítson, de ez nem jelenti azt, hogy át kell állni az orosz olajról” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Napló című műsorában.

Hernádi szerint Magyarország 2027-re lesz képes arra, hogy más kőolajfajtákkal is ellása a benzinkutakat, de ez nem jelenti azt, hogy felbontanánk a szerződést Oroszországgal.

Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Magyarország több lábon álljon.

A Barátság kőolajvezetéket, amelyet 1964 óta látja el hazánkat üzemanyaggal, az elmúlt időszakban többször is ukrán támadás ért.