Hernádi Zsolt: Hatalmas drágulás lehetett volna, ha nem állítják helyre a Barátság vezetéket

„Elég lenne elzárni a csapot” – a Barátság kőolajvezeték teljes leállítását szorgalmazza az ukrán képviselő
Olekszij Honcsarenko szerint a tranzit elzárásával elkerülhetők lennének a vezeték elleni támadások.
Magyarország rendelkezik stratégiai tartalékkal, azonban a Barátság kőolajvezeték évtizedek óta látja el hazánkat.
„Magyarország dolgozik azon, hogy más kőolajforrásokat is biztosítson, de ez nem jelenti azt, hogy át kell állni az orosz olajról” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Napló című műsorában.
Hernádi szerint Magyarország 2027-re lesz képes arra, hogy más kőolajfajtákkal is ellása a benzinkutakat, de ez nem jelenti azt, hogy felbontanánk a szerződést Oroszországgal.
Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Magyarország több lábon álljon.
A Barátság kőolajvezetéket, amelyet 1964 óta látja el hazánkat üzemanyaggal, az elmúlt időszakban többször is ukrán támadás ért.
Ezen vezeték alternatívája a horvát Adria vezeték lenne, ami önmagában nem elegendő a teljes magyar igény kielégítésére, ráadásul az európai tranzitdíjak négyszeresét fizetik érte.
– elemezte a helyzetet a vezérigazgató.
A MOL vezére szerint Magyarország körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, plusz még 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal.
Hernádi Zsolt elmondta azt is, hogy ha teljesen leállna a Barátság kőolajvezeték, körülbelül 10 százalékos áremelkedést lehet prognosztizálni a benzinkutakon.
Ez rövid távon 20-40 forintot jelent, amennyiben a vezeték csak ideiglenesen áll le.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
