09. 01.
hétfő
Hernádi Zsolt barátság kőolajvezeték Magyarország Mol

Hernádi Zsolt: Hatalmas drágulás lehetett volna, ha nem állítják helyre a Barátság vezetéket

2025. szeptember 01. 10:29

Magyarország rendelkezik stratégiai tartalékkal, azonban a Barátság kőolajvezeték évtizedek óta látja el hazánkat.

2025. szeptember 01. 10:29
null

Magyarország dolgozik azon, hogy más kőolajforrásokat is biztosítson, de ez nem jelenti azt, hogy át kell állni az orosz olajról” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Napló című műsorában.

Hernádi szerint Magyarország 2027-re lesz képes arra, hogy más kőolajfajtákkal is ellása a benzinkutakat, de ez nem jelenti azt, hogy felbontanánk a szerződést Oroszországgal.

Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Magyarország több lábon álljon.

A Barátság kőolajvezetéket, amelyet 1964 óta látja el hazánkat üzemanyaggal, az elmúlt időszakban többször is ukrán támadás ért.

Ezen vezeték alternatívája a horvát Adria vezeték lenne, ami önmagában nem elegendő a teljes magyar igény kielégítésére, ráadásul az európai tranzitdíjak négyszeresét fizetik érte. 

– elemezte a helyzetet a vezérigazgató.

A MOL vezére szerint Magyarország körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, plusz még 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal. 

Hernádi Zsolt elmondta azt is, hogy ha teljesen leállna a Barátság kőolajvezeték, körülbelül 10 százalékos áremelkedést lehet prognosztizálni a benzinkutakon. 

Ez rövid távon 20-40 forintot jelent, amennyiben a vezeték csak ideiglenesen áll le. 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

esvany-0
2025. szeptember 01. 11:28
Ursuláék is arra hivatkoznak, hogy van stratégiai tartalék, de ez nem arra való, hogy lehetővé tegye a vezeték hetenkénti szétlövését.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 01. 10:52
Van egy rossz érzésem; nincs ennek a történetnek még vége.
Upuaut
2025. szeptember 01. 10:48
Nem kell átállni az orosz kőolajról, de végleg le kell mondani a Barátság Vezetékről. Fogadnék arra, hogy az ukránok nem fognak leállni. A háború után majd cseszhetik a tranzitdíjukat. Mekkora rinyálást rendeztek az Északi Áramlat miatt, mert nem tudták megvámolni. Szombaton éppen egy fajtajelleges pofájú, belpesti féreg azt magyarázta, hogy az ukránok valódi célja a tenger felé olaj megállítása volt.
vamonos-4
2025. szeptember 01. 10:47
kamu Ausztriaba se dragabb a benzin, vagy csak minimalisan azaz a magyar oda menne tankolni, es ti meg nem emelhetnetek arat ennyi ke
