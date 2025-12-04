Folytatódik az ukrán provokáció: példátlan az ukrán támadássorozat a Barátság kőolajvezeték ellen

Most érkezett: ismét súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezetéket – bajban lehet Európa energiaellátása is
Ukrán hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel hajtották végre.
A háború kezdete óta többször is találat érte a stratégiai fontosságú kőolajvezetéket, de az idei évben már célzottan bombázták az infrastruktúrát az ukránok.
Ismét megtámadta Ukrajna a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát. A Magyarország ellátása szempontjából kritikus infrastruktúrában keletkezett kár nem veszélyezteti hazánk ellátását – ezt Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette szerdán azt követően, hogy tárgyalt a Mol képviselőivel.
Az incidens ugyanakkor aggasztó annak fényében, hogy ez idén már az ötödik támadás volt az elmúlt fél évben a Barátság ellen, amelyet Ukrajna szándékosan hajtott végre. Kijev célja elsősorban nem a magyarországi ellátás veszélyeztetése, hanem az orosz energiainfrastruktúra ellen irányul.
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Ukrajnát zavarná, ha tartósabban is leállna a kőolajszállítás Magyarország irányába.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő már többször is kritizálta Magyarországot, amiért a kormány nem állította le az orosz kőolaj- és földgázbeszerzéseket. A Barátságot augusztusban három alkalommal – kevesebb mint három hét leforgása alatt – támadták meg drónokkal az ukránok. Az incidensek komoly feszültséget okoztak a harcok sújtotta ország, valamint Magyarország és a szintén a Barátságon keresztül ellátott Szlovákia között. A szlovák kormányfő a nyár végén ultimátumot intézett az ukrán elnökhöz.
Részben a fokozódó nyomásgyakorlás miatt Ukrajna egy időre felhagyott a stratégiai kőolajvezeték támadásával, ám mostanit megelőzően még szeptember végén is csapást mértek az orosz oldalon egy fontos szivattyúállomásra.
A Mol vezetőivel való egyeztetés után a miniszterelnök elárulta, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé zavartalanul üzemel.
Az orosz–ukrán konfliktus 2022 februári kezdete után először ugyanabban az évben, novemberben kellett átmenetileg leállítani a vezetéken a szállítást. Akkor az oroszok mértek csapást Ukrajna kritikus infrastruktúrájára, ennek során Moszkva hadereje nem kifejezetten a vezetéket, hanem egy kapcsolódó transzformátorállomást bombázott, amely árammal látta el a Barátságot.
Az M1 szerint a vezeték nem sérült meg, csak az energiaellátó. Az ellátás egyelőre zavartalan.
A következő csapást már Ukrajna mérte orosz területre, a kőolajvezeték a brjanszki töltőállomásán három üres olajtárolót ért támadás, az esetet követően azonban nem észleltek szivárgást a vezetéken.
Az orosz Transznyeft terrortámadásnak bélyegezte a történteket.
A 2025-ös esztendő tehát jelentős fordulatot hozott a hazai energiaellátás szempontjából kritikus infrastruktúra ellen. Ukrajna többször is utalt arra, hogy a magyar energiaellátás sincs biztonságban, ezzel nyomást gyakorolva Magyarországra, amiért nem támogatja kellően Kijev háborús erőfeszítéseit.
Magyarország a Barátság kőolajvezetéken szállítja az ország működéséhez nélkülözhetetlen orosz kőolajat, amelyet a százhalombattai finomító dolgoz fel. A Horvátország felől érkező Adria kőolajvezeték nem jelent valódi alternatív szállítási útvonalat, mivel a vezeték kapacitása kicsi, miközben az üzemeltetését végző horvát állami vállalat sem tartja be a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Szlovákia ellátása szintén a Barátság vezetéken keresztül megoldható, Magyarország felől, ezért Pozsony szempontjából is kimondottan fontos, hogy
Orbán Viktor és Donald Trump november elején arról állapodott meg, hogy a vezetéket nem érintik a Moszkvával szemben meghozott amerikai szankciók,
így ellátásunk – amennyiben az ukrán fél nem követ el szabotázsakciókat – hosszútávon garantált marad.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán