Folytatódik az ukrán provokáció: példátlan az ukrán támadássorozat a Barátság kőolajvezeték ellen

Ismét megtámadta Ukrajna a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát. A Magyarország ellátása szempontjából kritikus infrastruktúrában keletkezett kár nem veszélyezteti hazánk ellátását – ezt Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette szerdán azt követően, hogy tárgyalt a Mol képviselőivel.

Az incidens ugyanakkor aggasztó annak fényében, hogy ez idén már az ötödik támadás volt az elmúlt fél évben a Barátság ellen, amelyet Ukrajna szándékosan hajtott végre. Kijev célja elsősorban nem a magyarországi ellátás veszélyeztetése, hanem az orosz energiainfrastruktúra ellen irányul.