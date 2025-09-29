Grafikonnal bizonyította a közgazdász: ezért fontos a magyar családtámogatási rendszer

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közösségi oldalán arról írt, hogy a világ gyorsan öregszik.

Bejegyzéséhez csatolt egy grafikont is, amely azt mutatta, hogyan változik a medián életkor 1950 és 2100 között, vagyis hány éves az a kor, aminél a lakosság fele fiatalabb, a másik fele idősebb.

Ezután hozott két példát:

Japánban ma már a medián életkor 50 év felett van, vagyis a lakosság fele 50 évnél idősebb.

Kína pedig még ennél is tovább megy. A század végére 60 év felett lesz a medián életkor, vagyis a társadalom fele 60 felett lesz.

Majd meg is válaszolta, miért történik mindez. Mint fogalmazott, egyrészt tovább élünk, mert az egészségügyi rendszerek fejlődnek, kevesebb a halálos betegség és egyre jobb a megelőzés. Másrészt viszont egyre kevesebb gyermek születik, nemcsak Európában, de világszerte.