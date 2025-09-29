Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sebestyén Géza családtámogatás kor grafikon lakosság közgazdász nyugdíjas gyermek veszély

Grafikonnal bizonyította a közgazdász: ezért fontos a magyar családtámogatási rendszer

2025. szeptember 29. 22:25

Sebestyén Géza arra is figyelmeztetett, hogy mi sodorhatja a jövőben veszélybe a jóléti rendszereket.

2025. szeptember 29. 22:25
null

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közösségi oldalán arról írt, hogy a világ gyorsan öregszik.

Bejegyzéséhez csatolt egy grafikont is, amely azt mutatta, hogyan változik a medián életkor 1950 és 2100 között, vagyis hány éves az a kor, aminél a lakosság fele fiatalabb, a másik fele idősebb.

Ezután hozott két példát:

  • Japánban ma már a medián életkor 50 év felett van, vagyis a lakosság fele 50 évnél idősebb.
  • Kína pedig még ennél is tovább megy. A század végére 60 év felett lesz a medián életkor, vagyis a társadalom fele 60 felett lesz.

Majd meg is válaszolta, miért történik mindez. Mint fogalmazott, egyrészt tovább élünk, mert az egészségügyi rendszerek fejlődnek, kevesebb a halálos betegség és egyre jobb a megelőzés. Másrészt viszont egyre kevesebb gyermek születik, nemcsak Európában, de világszerte.

Ez a két tényező együtt gyorsítja az elöregedést, ami komoly kihívást jelent a szociális ellátórendszernek, az egészségügynek és a nyugdíjrendszernek is

– húzta alá a közgazdász.

Ezért példaértékű a magyar modell

Sebestyén Géza mindezek után rámutatott, hogy miért fontos a magyar családtámogatási rendszer. 

Az otthonteremtési programok, az adókedvezmények, és a gyermekvállalást ösztönző támogatások mind azt szolgálják, hogy több gyermek szülessen, és a társadalom ne öregedjen el túl gyorsan – szögezte le a műhelyvezető.

„Ha nem teszünk semmit, a jövőben sokkal kevesebb aktív dolgozó fogja eltartani a sokkal több nyugdíjast, ami veszélybe sodorhatja a jóléti rendszereket” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

