„Gratulálok képviselőasszony a fantasztikus Facebook-nézettséghez! Annyira ügyesen megtalálta a hangulatjeleket is a posztjában. Lenyűgöző! Bizonyára sokat segített Dávid Dóra, nem véletlenül volt ő a Meta jogtanácsosa. Hogyha megcsinálna esetleg Ön is egy táncikálós videót, akkor már olyan sok lájk összegyűlne, hogy biztos nem is nevezné többet Magyar Péter elnök úr agyhalottnak.

Igyekszünk felzárkózni a lájkbajnokságban, csak tudja ez nehezebben megy nekünk, ugyanis megtudhattuk Öntől, hogy nincsen gerincünk és olvasni, valamint szöveget értelmezni sem tudunk, úgyhogy nem érthetjük meg egy ekkora sztárinfluenszer gondolatait. Amennyiben inkább a politikusi karriert választaná EP-képviselőként a luxusfizetéséért, akkor viszont kérem, hogy néhány egyszerű kérdést válaszoljon meg nekünk.

Mire gondolt Tarr Zoltán, amikor arról beszélt, hogy nem beszélhet dolgokról a választás előtt, ugyanis belebukna a Tisza Párt? A rezsicsökkentés eltörlésére gondolt? Esetleg Ukrajna EU-tagságát támogatnák? Miért kell titkolózni? Miért tagadják, hogy adót emelnének, amikor kiszivárgott az erre vonatkozó javaslatuk, és Dálnoki Áron is egyértelműen emellett érvelt?

Várom megtisztelő válaszát, képviselő asszony, és köszönöm, hogy felhívta az emberek figyelmét is a Facebook oldalán ilyen szép elérés számok mellett ezekre a kérdésekre. Lassan bejön az a mosóporreklám-felkérés is Instagramon.”