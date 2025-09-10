Ft
09. 10.
szerda
Tiszás tempó: Gerzsenyi Gabriella válaszadás helyett kioktatta riporterünket (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 11:37

Válaszadás helyett személyeskedésbe kezdett Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője.

2025. szeptember 10. 11:37
Az Európai Parlamentben Gerzsenyi Gabriellát, a Tisza Párt EP-képviselőjét szerettük volna megkérdezni arról, hogy mire gondolt Tarr Zoltán, amikor azt nyilatkozta, hogy nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. A Tisza politikusa azonban érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, ehelyett inkább személyeskedésbe és kioktatásba kezdett.

Nézze vissza riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Picnic Niki
2025. szeptember 10. 12:02 Szerkesztve
Mire gondolt OV, amikor ezt mondta: "semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve"?
buckafej-2
2025. szeptember 10. 11:54
Mit várunk tőle. A saját elnöke, MP mondta, hogy agyhalott.
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 10. 11:48
🤖A Tisza az adócsökkentés pártja🤖 🤖ATisza az adócsökkentés pártja🤖
