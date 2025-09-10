Tiszás tempó: Gerzsenyi Gabriella válaszadás helyett kioktatta riporterünket (VIDEÓ)

Minden szempár Strasbourgon: Orbán Viktor keményen odapirított Von der Leyennek, de a tiszások is megkapták a magukét
A miniszterelnök szerint „amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozza”.
Válaszadás helyett személyeskedésbe kezdett Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője.
Az Európai Parlamentben Gerzsenyi Gabriellát, a Tisza Párt EP-képviselőjét szerettük volna megkérdezni arról, hogy mire gondolt Tarr Zoltán, amikor azt nyilatkozta, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. A Tisza politikusa azonban érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, ehelyett inkább személyeskedésbe és kioktatásba kezdett.
