Tiszás tempó: Gerzsenyi Gabriella válaszadás helyett kioktatta riporterünket (VIDEÓ)

Az Európai Parlamentben Gerzsenyi Gabriellát, a Tisza Párt EP-képviselőjét szerettük volna megkérdezni arról, hogy mire gondolt Tarr Zoltán, amikor azt nyilatkozta, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. A Tisza politikusa azonban érdemben nem válaszolt kérdéseinkre, ehelyett inkább személyeskedésbe és kioktatásba kezdett.

