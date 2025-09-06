Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
katasztrófavédelem MÁV gázolás

Fekete szombat a MÁV-nál: két helyen is gázolt vonat

2025. szeptember 06. 07:08

Nem indult jól a hétvége a magyar vasútnak.

2025. szeptember 06. 07:08
MÁV, vonat, vasút, vasúti átjáró, menetrend

Nem indult jól a hétvége a MÁV-nál, sajnos két helyen is vonatgázolás történt az országban. Elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál – közölte szombat reggel a katasztrófavédelem az MTI-vel. A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget – írták.

Továbbá elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön is, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál – közölte a katasztrófavédelem szombaton kora reggel az MTI-vel. Tudatták: a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek. A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.

(MTI)

Nyitókép forrása: Marton KOVACS / Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!