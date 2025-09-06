Fekete szombat a MÁV-nál: két helyen is gázolt vonat

Nem indult jól a hétvége a MÁV-nál, sajnos két helyen is vonatgázolás történt az országban. Elgázolt egy embert egy személyvonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál – közölte szombat reggel a katasztrófavédelem az MTI-vel. A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget – írták.

Továbbá elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön is, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál – közölte a katasztrófavédelem szombaton kora reggel az MTI-vel. Tudatták: a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek. A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.

(MTI)

Nyitókép forrása: Marton KOVACS / Facebook