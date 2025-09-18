Fegyvert találtak egy magyar iskolában, kiürítették az épületet

„Teljesen megőrülünk” – gyerekek közötti erőszakhullám miatt zártak be holland iskolákat
Beverwijk és Heemskerk mind az öt iskoláját bezárták a nyugalom helyreállítása érdekében.
Váratlan kiürítést hajtottak végre a fonyódi iskolában: a hatóságok régi honvédelmi eszközök miatt léptek közbe.
Váratlan Facebook-bejegyzésben értesítette a szülőket a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium vezetése, miután csütörtök délelőtt váratlanul ki kellett üríteni az iskolát.
a délelőtti órákban az iskolai közösség védelme érdekében az épület kiürítésre került, amelynek oka, hogy az iskola épületéhez tartozó egyik raktár helyiségben olyan eszközöket találtak, amelyeket korábban – az 1970-es és az 1980-as években – honvédelmi szakkör (MHSZ) keretében használtak az iskola egykori tanulói”
– fogalmaz a közlemény.
Az intézmény tájékoztatás adott arról is, hogy a hatóságok már megkezdték az intézkedéseket, amelyek ideje alatt a diákokat a városi sportcsarnokban helyezte biztonságba az iskolavezetés.
A közlemény továbbá megnyugtatott mindenkit arról, hogy az eset kapcsán senki nem sérült meg és nincsen, illetve nem volt veszélyben.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP
