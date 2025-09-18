Ft
fonyódi iskolában Mátyás Király Gimnázium és Kollégium mhsz iskola

Fegyvert találtak egy magyar iskolában, kiürítették az épületet

2025. szeptember 18. 14:04

Váratlan kiürítést hajtottak végre a fonyódi iskolában: a hatóságok régi honvédelmi eszközök miatt léptek közbe.

2025. szeptember 18. 14:04
null

Váratlan Facebook-bejegyzésben értesítette a szülőket a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium vezetése, miután csütörtök délelőtt váratlanul ki kellett üríteni az iskolát.

a délelőtti órákban az iskolai közösség védelme érdekében az épület kiürítésre került, amelynek oka, hogy az iskola épületéhez tartozó egyik raktár helyiségben olyan eszközöket találtak, amelyeket korábban – az 1970-es és az 1980-as években – honvédelmi szakkör (MHSZ) keretében használtak az iskola egykori tanulói”

– fogalmaz a közlemény.

Az intézmény tájékoztatás adott arról is, hogy a hatóságok már megkezdték az intézkedéseket, amelyek ideje alatt a diákokat a városi sportcsarnokban helyezte biztonságba az iskolavezetés.

A közlemény továbbá megnyugtatott mindenkit arról, hogy az eset kapcsán senki nem sérült meg és nincsen, illetve nem volt veszélyben.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fintaj-2
2025. szeptember 18. 15:58
Kézigránátok voltak fából?
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2025. szeptember 18. 15:33
Tőlünk ezt anno elszállították, de ekkora hajcihőt nem kellett volna csinálni. Trehány a vezetés !
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. szeptember 18. 15:24
Nem volt egy megbízható tanár bácsi akit oda állítanak őrizni amíg az illetékesek elszállítják? Legfeljebb lett volna egyik osztálynak egy lyukas órája. Így meg lett az egész iskolának, plusz hajcihő, felfordulás, kavarodás. Na de akkor hol marad a szenzáció? "Remélem" azt az értesítést küldték a szülőknek hogy fegyverek miatt kiürítik a suli, hátha szívrohamot kap valamelyik.
Válasz erre
1
0
patmore
2025. szeptember 18. 15:09
És azt nem lehetett volna, hogy leltárba veszik, majd a leltározás végére kiérkező rendőröknek átadják a légpuskákat, leventepuskákat, netán lőszert? Mert ha eddig (40-50 évig) jól elvolt a cucc a sufniban, most ugyan minek kellett a hangos cirkusz? Balhé nélkül nem lehetett egy őrzött BM raktárba átvinni?
Válasz erre
4
0
