bencsik andrás Svédország gyilkosság bűnbanda vélemény

Gyilkos lányok

2025. szeptember 18. 09:46

Felfoghatatlan. A svédországi szervezett alvilág bandaháborúiban tinédzser lányokat bérelnek fel gyilkosságokra.

2025. szeptember 18. 09:46
Bencsik András
Bencsik András
Demokrata

„Felfoghatatlan. A svédországi szervezett alvilág bandaháborúiban tinédzser lányokat bérelnek fel gyilkosságokra. A hírek szerint kétszáznyolcvan 15-17 évesnél fiatalabb lány ellen folyik eljárás emberölés miatt. A nyomozók azt tapasztalták, hogy ezek a tinilányok keményebbek a fiúknál, ami kegyetlen kivégzésekhez vezet.

Bár az eredeti híradások igyekeznek kerülni vagy gondosan körülírni a tényt, hogy az iskolás korú bérgyilkos lányok úgymond nem született svédek, azért a figyelmes olvasó hamar rájön, hogy ezek bizony kivétel nélkül abból a veszedelmes közegből verbuválódtak, amit a jórészt illegálisan bevándorolt idegenek hoztak létre.

Hátborzongató perspektíva. Svédországban a büntetőjogi felelősség alsó korhatára 15 év, ezt pedig a bűnszervezetek gátlástalanul kihasználják. A svéd kormány ezért a hét elején az Expressen című lapban jelentette be, a koalíció javaslata szerint a büntethetőség korhatárát 13 évre csökkentik, hogy fel tudjanak lépni a bűnbandák által gyermekekre bízott gyilkosságok és merényletek ellen.”

Nyitókép: Fredrik SANDBERG / TT NEWS AGENCY / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. szeptember 18. 11:45
"15-17 évesnél fiatalabb lány" akkor most 15 évesnél vagy 17 évesnél fiatalabb, vagy 15-17 közötti?
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. szeptember 18. 11:27
Svédország, a valamikori békés, jóléti állam nagyon mélyre sülledt mind gazdaságilag, mind pedig erkölcsileg.
Válasz erre
0
0
k
2025. szeptember 18. 10:50
"A hírek szerint kétszáznyolcvan 15-17 évesnél fiatalabb lány ellen folyik eljárás emberölés miatt." Ez totális bizonyíték a liberális barbárságra Svédországban. **** Svédország beleőrült a liberalizmusba és a bevándorlásba. Svédország egy liberális diliháza.
Válasz erre
5
0
fortissima
2025. szeptember 18. 10:43
Szerintem ez a faxság már a Fidesz legegyügyűbb szavazóira sem hat, nem is értem, miért tolják. Elfáradt a nagy csapat, nincs "új nóvum", recseg a régi, unalomig ismert lemez...
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!