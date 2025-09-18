„Felfoghatatlan. A svédországi szervezett alvilág bandaháborúiban tinédzser lányokat bérelnek fel gyilkosságokra. A hírek szerint kétszáznyolcvan 15-17 évesnél fiatalabb lány ellen folyik eljárás emberölés miatt. A nyomozók azt tapasztalták, hogy ezek a tinilányok keményebbek a fiúknál, ami kegyetlen kivégzésekhez vezet.

Bár az eredeti híradások igyekeznek kerülni vagy gondosan körülírni a tényt, hogy az iskolás korú bérgyilkos lányok úgymond nem született svédek, azért a figyelmes olvasó hamar rájön, hogy ezek bizony kivétel nélkül abból a veszedelmes közegből verbuválódtak, amit a jórészt illegálisan bevándorolt idegenek hoztak létre.

Hátborzongató perspektíva. Svédországban a büntetőjogi felelősség alsó korhatára 15 év, ezt pedig a bűnszervezetek gátlástalanul kihasználják. A svéd kormány ezért a hét elején az Expressen című lapban jelentette be, a koalíció javaslata szerint a büntethetőség korhatárát 13 évre csökkentik, hogy fel tudjanak lépni a bűnbandák által gyermekekre bízott gyilkosságok és merényletek ellen.”