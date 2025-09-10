Ezt üzeni a pszichológus az öngyilkosság megelőzésének világnapján

Lesújtó hírt közölt a budaörsi színház – elhunyt a fiatal színművészük
Koós Boglárka 27 éves volt.
„A kezelés nulladik lépése az egymás irányába tanúsított értő figyelem, amely tiszteletteljes és empatikus!” – hívta fel a társadalom figyelmét Hal Melinda.
„A kezeletlen mentális betegség életekbe kerül! A »kezelés« azonban nem az egészségügyben kezdődik!” – írta Facebook-oldalán Hal Melinda klinikai szakpszichológus az öngyilkosság megelőzésének világnapján.
Az MCC Tanuláskutató Intézrtének vezető kutatója kiemelte, hogy
a kezelés 0. lépése az egymás irányába tanúsított értő figyelem, amely tiszteletteljes és empatikus!”
Ez a tudás életeket ment! Ez a tudás lelki védőpajzs!” – zárta gondolatait a szakértő.
Az elmúlt időszakban a magyar közvéleményt két öngyilkossági eset is megrázta.
Nemrég adott hírt a Mandiner is Koós Boglárka színművész tragikus haláláról.
Mint ismert, a fiatal nő múlt hét kedden kísérelt meg öngyilkosságot. A Budaörsi Latinovits Színház színművészére egy barátnője talált rá. A színésznő kómába esett és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) küzdöttek az életéért.
Azonban a színház vasárnap Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy a 27 éves művésznő elhunyt.
A Bors összeállításából kiderült, hogy Koós Boglárka korábban depresszióval is küzdött. Épp a napokban állt újra munkába a budaörsi színházban, és bár úgy tűnt, jobban van,
búcsúlevelében azt írta: elfáradt.
De hiába kérte, hogy kollégái ne hibáztassák magukat, az önvád valószínűleg minden ilyen esetben felmerül – írta a lap.
A depresszió az élet minden területére kihat, következtében az egészségesen töltött évek száma átlagosan tíz évvel csökken, és nemcsak az öngyilkosság, hanem a megnövekedett szív-érrendszeri és baleseti halálozás miatt. Megnő mind a függőségek, mind a szív és érrendszeri problémák esélye.
A depressziós személy produktivitása, motivációja csökken, így csak Magyarországon a közvetett és közvetlen gazdasági terhei meghaladják az évi 360 milliárd forintot, megromlanak a baráti kapcsolatai és a családjának is súlyos terhet jelent. Pedig a depresszió hatékonyan kezelhető. Ha időben felismerik és a beteg megfelelő kezelést kap az esetek 90 százalékában tünetmentessé és gyógyulttá válik a személy.
Emlékezetes, hogy hónapokkal korábban pedig egy 12 éves gödöllői kislány vetett véget önkezével az életének.
A helyieket felháborította az eset, ugyanis napvilágra került, hogy a hatodikos lányt
rendszeresen csúfolták a testalkata miatt, ezért sokat sírt az iskola folyosóján.
Bár a küzdősportokba menekült, végül annyira kétségbeesett, hogy a születésnapja után néhány nappal felakasztotta magát az emeletes ágyára.
Az iskolát üzemeltető tankerület jelezte, hogy az intézmény rendkívüli szülői értekezletet hívott össze, a diákoknak pedig iskolapszichológus segített a tragédia feldolgozásában – számolt be a tragédia részleteiről a Tények.
Összeállításunkban annak jártunk utána, hogyan tudunk reagálni a legtöbbször nehezen felismerhető segélykiáltásokra.
Egy korábbi írásunkban arra hívtuk fel a figyelmet, hogy egy amerikai tanulmány szerint a súlyos depresszió az öngyilkossággal leggyakrabban összefüggésbe hozható pszichiátriai diagnózis. Az öngyilkosság élethosszig tartó kockázata a kezeletlen depressziós zavarban szenvedő betegek körében közel 20 százalékos egy 2002-es kutatás szerint.
Míg azok között, akik valamilyen kezelésben részesülnek, az öngyilkossági kockázat nagyon nagy mértékben, több mint 80 százalékkal csökken.
A tanulmányban arra hívják fel a figyelmet, hogy az öngyilkosságot befejezők mintegy kétharmada (többnyire kezeletlen) depresszióban szenvedett halála idején.
Továbbá arra is kitérnek, hogy a férfiaknál százból hét, míg a nőknél százból egy depresszióval diagnosztizált beteg kísérel meg élete során öngyilkosságot.
Az Amerikai Szuicidológiai Egyesület összeállításában arra is rámutatott, hogy akiknél a következő tünetek jelentkeznek, különösen ki vannak téve az öngyilkosság kockázatának:
– sorolta az árulkodó jeleket a tanulmány.
Súlyos reménytelenség érzése vagy öngyilkossági gondolatok esetén hívja a 116-123 (0-24h) vagy a 06 80 810-600 (0-24h) telefonszámot.
