Ezt üzeni a pszichológus az öngyilkosság megelőzésének világnapján

Az elmúlt időszakban a magyar közvéleményt két öngyilkossági eset is megrázta.

Nemrég adott hírt a Mandiner is Koós Boglárka színművész tragikus haláláról.

Mint ismert, a fiatal nő múlt hét kedden kísérelt meg öngyilkosságot. A Budaörsi Latinovits Színház színművészére egy barátnője talált rá. A színésznő kómába esett és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) küzdöttek az életéért.

Azonban a színház vasárnap Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy a 27 éves művésznő elhunyt.

A Bors összeállításából kiderült, hogy Koós Boglárka korábban depresszióval is küzdött. Épp a napokban állt újra munkába a budaörsi színházban, és bár úgy tűnt, jobban van,