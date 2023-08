„Az öngyilkosságot elkövetők sokszor nem képesek átgondolni, mi lehet a tettük következménye” – klinikai szakpszichológus a Mandinernek

Rövid időn belül két személy is úgy vetett véget az életének, hogy leugrott a Mammut Bevásárlóközpont egyik emeletéről. De ugyancsak a közelmúltban adták hírül, hogy egy táncművész is megkísérelte a Dunába vetni magát. Összeállításunkban annak jártunk utána, hogy mi áll az öngyilkossági esetek hátterében, és mi módon tudunk reagálni a legtöbbször nehezen felismerhető segélykiáltásokra. Hal Melinda klinikai szakpszichológust és Székely Andrást, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány elnökét kérdeztük.

***

Nemrég megrázta a közvéleményt, hogy rövid időn belül két személy is úgy vetett véget életének, hogy leugrott a Mammut Bevásárlóközpont egyik emeletéről. Július 30-án egy nő, május végén pedig egy férfi döntött úgy, hogy a budai plázában dobja el magától el az életét.

A tragédiákra a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely is reagált. A kerületvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyeztetést kezdeményezett az üzletközponttal, „ahol a sokadik öngyilkosság történik, remélve, hogy közösen találunk megoldást” – hangsúlyozta. Majd felhívta arra is a figyelmet, hogy az elmúlt 13 év során már hét ember lett úgy öngyilkos, hogy levetette magát a pláza egyik emeletéről.

A polgármester bejegyzéséből az is kiderült a bevásárlóközpont a további tragédiák megelőzése érdekében fizikai változtatásokat hajt végre és együttműködik egy országos lelkisegély-szolgálattal, hogy „szakmai véleményüket figyelembe vegye, ide értve akár helyszíni lelki tanácsadás biztosítását is” – olvasható a pláza közleményében. Emellett a jövőben további közös lépéseket is végrehajthatnak az önkormányzattal.

A közleményben arra is kitértek, hogy már eltávolítottak minden olyan tárgyat (padokat, virágládákat), „ami megkönnyítheti vagy bátoríthatja a korláton való átmászást”. Mindezek mellett képzést tartanak a biztonságiaknak, és bevezették a gyakori járőrözését a harmadik és negyedik emeleten. Hozzátették, hogy

„mentálhigiénés támogatást ajánlottunk fel a bevásárlóközpontban dolgozók számára, akik az esemény érintettjei voltak, és ezt igényelték”.

Egy jó időben érkező kérdés is életmentő lehet

A történtek kapcsán megkerestük Hal Melinda klinikai szakpszichológust, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatóját, aki elmondta, hogy a hidakról történő leugrásokhoz hasonlóan ezek „teátrális és a formákat tekintve igen drasztikus öngyilkosságok. Az elkövetők általában súlyosan depressziósok, beszűkült tudatállapotban vannak, ritka a tudatos jelenlét. A beszűkültség annyit tesz, hogy a szomorúság, reménytelenség vagy éppen üresség érzetén túl aktuális helyzetben nem tud másra figyelni. Ilyenkor az illető a jövőjét reménytelennek látja.

A pozitív érzések képtelenek beférkőzni az elmébe. Benne lehet speciális esetekben, hogy a környezetük lássa, nekik mennyire fájt, és hogy nem kaptak segítséget. Ennek egyik vezégondolata sokszor, hogy nekem már mindegy, de a környezetnek legyen rossz” – hangsúlyozta.

„Korábbi bántalmazást átélt, öngyilkosságot túlélő kliensek elmondásaiból tudjuk, van ilyen is, tehát a dühösség érzete keveredhet a fentiekkel. A düh kifejezetten érdekes jelenség, hiszen egyértelműen, energiával telt érzelemről van szó, még nagyobb rizikót jelent ha magánnyal és reménytelenséggel kombinálódik. Az öngyilkosságot elkövetők az esetek bizonyos részében nem is gondolják át, hogy a tettüknek mi lesz a következménye, csak az az érzés hajtja őket, hogy vége lesz, és lehet pihenni” – magyarázta a szakember.

Majd ennél a gondolatnál maradva megjegyezte, hogy a szakirodalom az öngyilkosságok okaként a súlyos depresszióval járó lelki fájdalmak mellet jelentősnek tartja a fizikai fájdalmakat, alvászavarokat, fáradtság-szindrómákat. „Még a krónikus fejfájás is annyira el tud hatalmasodni egy-egy személynél, hogy végső megoldásként az öngyilkosságba menekülnek, hogy szabaduljanak a kínoktól. S még a gyógyíthatatlan betegségekről vagy egy baleset utáni maradandó sérülésről nem is beszéltünk. Ebben a kérdésben is szerepet játszhat szerhasználat és viselkedéses addikció, krónikus stressz és a háttérben húzódó kezeletlen mentális kórkép, mint a depressziós, mániás-depressziós betegség és szorongásos zavar.

Az öngyilkosságok leggyakrabban hangulatzavar talaján jelennek meg. Ugyanakkor legpontosabb előrejelzője a korábbi öngyilkossági kísérlet. Ezért is olyan nehéz reagálni”

– sorolta Hal Melinda.

Arra a kérdésre, hogy éles helyzetben, hogyha azt látjuk, hogy egy forgalmas úton vagy bevásárlóközpontban valaki szomorúan, üveges tekintettel mered maga elé vagy ott téblábol egy kifejezetten veszélyes területen, akkor a környezet veszélyjelző rendszerének be kellene indulnia. „Ha odafordulnánk egy ilyen személyhez, akkor egy jól időzített kérdés akár ki is zökkenthetné ebből az állapotából. Ez akár egy 3-5 perces beszélgetéssel is elérhető. Elegendő lehet azt is megkérdezni, hogy hogy van, mit érez éppen, de ez idő alatt akár megadhatjuk neki a lelki elsősegély-vonal telefonszámát. Súlyosabb esetben pedig addig érdemes a segítségre szorulót beszéltetni, amíg a mentő nem ér ki a helyszínre, és nyújt szaksegítséget. Mentőt ugyanis bárki hívhat!” – ismertette a pszichológus.

Hozzáfűzte, „elszomorító”, mennyire apatikussá vált a társadalom. Nemrég saját maga is megtapasztalta, mennyire közönyösek az emberek Budapesten is, hiszen egy Duna-parton ittas és sérült fiatalhoz mintegy 150 járókelő közül csak ő ment oda segítséget nyújtani. „Hozzáteszem azonban, hogy bár nem élünk könnyű ellátási korszakot,

az öngyilkosság jelensége nem tömeges. Összességében évek óta folyamatosan csökken az abból fakadó halálozások száma,

egy egészen jó úton haladunk ebben a tekintetben. Még sok munka vár ránk, hogy elégedettek lehessünk, hiszen minden élet elvesztése tragédia! Hátradőlni pedig sosem fogunk, ez egy folyamatos küzdelem az emberekért!” – húzta alá a szakértő.