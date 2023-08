A Margit híd a Lánchíd után a főváros második állandó hídja. 1872-től kezdtek az építéséhez és 1876 áprilisában adták át. Öngyilkosságokról – vagy ahogyan régebben nevezték, az életuntak tragikus cselekedeteiről – már a híd építése alatt is hírt adtak a lapok. 1875 szeptemberében például arról írtak, hogy ijesztő módon elszaporodtak az öngyilkossági kísérletek az épülő hídon:

„Egy életunt napszámos vasárnap délután a Margit-hídról ugrott a Dunába, mely még kész sincsen, s már is ily szomorú felavatást ért.”

És nem volt vége a szomorú tudósításoknak. 1876-ban megírták az újságok, hogy Juhász Sándor cipész azért ugrott a Dunába a Margit hídról, mert nem tudta eltartani a családját. Egy évvel később Békény Nándor szabadságharcos honvédtiszt – aki a Nemzeti Színháznál volt jegyszedő –, búcsúlevelet is hagyott az ugrás előtt, melyben azt taglalta, hogy a rossz életkörülményeit már nem tűrheti tovább. A Margit hídhoz kapcsolódó tragédiákról Arany János, a híres író is értesült az újságokból. Arany idős korában sokat időzött a Margitsziget árnyas tölgyfái alatt. A híd gyászos történetét végül ő is papírra vetette, Híd-avatás címmel egy megrázó balladát írt. A komor hangulatú költeményben egy óra alatt számtalan, különböző lelki és anyagi problémával küzdő ember veti magát a Dunába az új Margit hídról.

Arany János megrázó balladát írt a híd öngyilkosairól

Forrás: Wikipedia

A Margit híd sajnálatos módon az utóbbi napokban kétszer is bekerült a híradásokba. Először egy neves galériatulajdonos ugrott a hídról a Dunába (a holttestét később megtalálták a folyóban), majd egy balettművész kísérelt meg öngyilkosságot. A statisztikák szerint a „vízbe fulladás” ritka, súlyos módja az öngyilkossági kísérleteknek. Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, az MCC tanuláskutató intézetének vezető kutatója úgy látja,