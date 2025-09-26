Ez már tényleg a legalja – a Válasz Online orbitális szarvihart kavar Semjén körül, aztán glóriát öltve elhatárolódik!

Miért? Mert az amúgy ateista Stumpf szerint Semjén egyébként nem viselkedik jézusi módon. S még folytatódik a meglehetősen furcsa kiállás: „Az alapjogok lényege ugyanis ez: nem kell kiérdemelni azokat. Nem az emberi lény erkölcsi vagy bármilyen minőségétől függ, hogy járnak-e neki. Járnak. Mindenkinek. Nem egy megítélésünk szerint erkölcsét vesztett politikus lelki világa miatt kell tehát kijelentenünk, hogy pletykák alapján senkit nem lehet bűnösnek tekinteni semmiért – hanem magunk miatt. Magunkon itt nem a Válasz Online szerkesztősége értendő – noha a sajnálatosan »Zsolt bácsi-üggyé« alakult történet részben egy általunk készített interjúval indult. De erről később. Magunkon most az ország egészét értjük.” Satöbbi, satöbbi. (Azok a szép NER-es idők, nem, András?)

Szép-szép, leszámítva, hogy Stumpf úgy írta meg ezt a cikket, mintha a fogát húznák. Csak hát az a baj, hogy

álságos is. A Válasz Online volt ugyanis az, ami lehozta azt az interjút, amiben még csak „két nagyon magas rangú politikusról” esett szó, minden konkrétum nélkül.

Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatója adta ezt az interjút. A Válasz Online-nak Kuslits azt mondta, a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatója, Juhász Péter Pál ügyében hosszú ideig politikai befolyás hátráltathatta az eljárást. Kuslits szerint ennek hátterében Juhász magas rangú politikai kapcsolatai állhattak: „Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.”