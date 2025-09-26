Ft
09. 26.
péntek
tuzson bence szőlő utca Semjén Zsolt Magyar Péter média

Ez már tényleg a legalja – a Válasz Online orbitális szarvihart kavar Semjén körül, aztán glóriát öltve elhatárolódik!

2025. szeptember 26. 18:56

Micsoda szolidaritás Semjén Zsolt mellett!

2025. szeptember 26. 18:56
A Válasz Online cikke
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Izgalmas napra virradtunk:

a 444 és a Telex hirtelen megalapozatlan, kormányellenes „fekete kampányról”, „pletykáról” ír a Szőlő utcai ügy kapcsán.

Az ügyet kirobbantó Válasz Online-on meg Stumpf András egyenest arról értekezik, hogy „ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, akkor olyanok leszünk, mint a NER”.

Persze, védjen meg téged a Válasz Online, meg Stumpf András! Mert hogy is védi meg Stumpf Semjént? Kénytelen-kelletlenül, sőt: még egyet belerúgva: 

Semjén Zsoltnak semmilyen erkölcsi alapja nincs, hogy kikérje magának, ha bizonyítékok nélkül vádolják, ha pletykák terjednek róla országszerte.

Miért? Mert az amúgy ateista Stumpf szerint Semjén egyébként nem viselkedik jézusi módon. S még folytatódik a meglehetősen furcsa kiállás: „Az alapjogok lényege ugyanis ez: nem kell kiérdemelni azokat. Nem az emberi lény erkölcsi vagy bármilyen minőségétől függ, hogy járnak-e neki. Járnak. Mindenkinek. Nem egy megítélésünk szerint erkölcsét vesztett politikus lelki világa miatt kell tehát kijelentenünk, hogy pletykák alapján senkit nem lehet bűnösnek tekinteni semmiért – hanem magunk miatt. Magunkon itt nem a Válasz Online szerkesztősége értendő – noha a sajnálatosan »Zsolt bácsi-üggyé« alakult történet részben egy általunk készített interjúval indult. De erről később. Magunkon most az ország egészét értjük.” Satöbbi, satöbbi. (Azok a szép NER-es idők, nem, András?)

Szép-szép, leszámítva, hogy Stumpf úgy írta meg ezt a cikket, mintha a fogát húznák. Csak hát az a baj, hogy 

álságos is. A Válasz Online volt ugyanis az, ami lehozta azt az interjút, amiben még csak „két nagyon magas rangú politikusról” esett szó, minden konkrétum nélkül.

Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatója adta ezt az interjút. A Válasz Online-nak Kuslits azt mondta, a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatója, Juhász Péter Pál ügyében hosszú ideig politikai befolyás hátráltathatta az eljárást. Kuslits szerint ennek hátterében Juhász magas rangú politikai kapcsolatai állhattak: „Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.”

„Emlegetnek”, meg „állítólag”.

Eme válasz kifejezetten újságírói kérdésre született... („Keringenek információk szakmán belül arról, ki az, aki Juhászt védhette?”)  Csakhogy a Válasz Online szerzője, Sashegyi Zsófia a válasz után nem kérdezett vissza, hogy „mégis kik azok, nem árulná el?”, vagy hogy „van erre bizonyítéka?”, esetleg „biztos ebben a kijelentésében?”, „ha biztos benne, tett-e feljelentést?”,

hanem a levegőben hagyja a dolgot.

Ez meglehetősen aljas húzás. Leszögezem: nem az baj, hogy Kuslitscsal interjút csinált a Válasz Online. 

Hanem hogy szó nélkül hagyta a riporter ezt a kijelentést.

Esetleg nem vetette fel az interjú után, hogy ha Kuslits ezt nem tudja alátámasztani, akkor húzzák ki a szövegből. Itthon úgyis szokás visszaküldözgetni egyeztetésre az interjúszöveget (külföldön nem, és itthon sincs ilyen jogi kötelezettsége senkinek, ez csak egy szokás). De a jobb az lett volna, ha visszakérdez. De hát Kuslits volt az aheti válasz, kemény viszontkérdés nélkül.

Hogy mindebből hogy lett a brit titkosszolgálat által (szerinte tudtán kívül) fizetett Kráncz Csaba „geopolitikai elemző” laptopján „Semjén”, meg „Rogán”, azt megírtuk már.

A Párbeszéd – Zöldek társelnöke, Barabás Richárd is „az ügyben szóba hozott Semjén Zsolt és Rogán Antal” kitételt használta. Juhász Péter baloldali aktivista, egykori politikust kezdte a „Zsolti bácsizást”, egy hangfelvételre hivatkozva,

meg egy nem létező ózdi otthont emlegetve.

Közben beszállt a kizárólag agresszív stílusban megnyilvánulni tudó NoÁr, valamint Tordai Bence meg Arató Gergely meg Dobrev Klára. Majd Pottyondi Edina és természetesen Magyar Péter

Majd azon heherésztek, hogy Semjén kikérte az egészet magának a parlamentben, amivel úgymond „kikényszerített hibát” követett el, merthogy őt állítólag név szerint senki nem emlegette. Dehogynem: 

emlegette Kráncz Csaba (vezetéknevet használva), NoÁr, Barabás Richárd és Arató Gergely is, meglehetősen udorító módon.

 Így lett Kuslits kósza, általános, megnevezetlen, emlegetett magas rangú politikusaiból konkrétan kettő, majd egy: mindig egy kis plusz csúsztatással. 

Aztán mikor a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által nyilvánosságra hozott iratokból kiderült, hogy nincs szó politikusi érintettségről, legyen az magas vagy alacsony rangú, kormánypárti vagy ellenzéki, belföldi vagy külföldi, némi gondolkodás után mindenki szétrebbent. És mosta kezeit, sajnálkozott, fekete kampányt és pletykát emlegetett.

Kivéve például Magyar Péter netes trolljait, akik úgy osztják a Zsolti bácsis mémeket, mintha nem lenne holnap, és ettől kezdve nem merülne fel ezzel kapcsolatban az alaptalan rágalmazás bűntettének gyanúja.

A tárca vizsgálati jelentésének főbb megállapításai ezek:

  • Sem fiatalkorú, sem politikus nem érintett az ügyben.
  • Az eljárás kizárólag az intézet vezetőjéről szól, aki nagykorú nőkkel kapcsolatos prostitúciós ügyben gyanúsítható.
  • Ez javítóintézet (!)  feladata a bíróságok által letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúk számára javítóintézeti ellátás és nevelés biztosítása. A javítóintézet – a köznyelvben fiatalkorúak börtöne – olyan intézet, amely 12-18 éves korú bűntetőeljárásban terheltként szereplő fiatalok nevelését végzi. A Szőlő utcai javítóintézetben kizárólag fiúk javítóintézeti ellátását végzik.
  • A Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével szemben büntető eljárás zajlik, az eljárásban eddig feltárt adatok alapján fiatalkorú személy sem sértettként, sem elkövetőként nem érintett.  
  • Politikusok érintettsége teljes mértékben szóbeszédre épül.

De a Válasz Online, ami elegánsan felreppentette a kósza pletykát állítólagosan érintett két magas rangú politikusról, visszakérdezés nélkül, most nagyon kedvesen Stumpf András által megvédi Semjén Zsoltot, már csak azért is, hogy nehogy olyan legyen, mint a NER.

Mégiscsak furcsa intellektuális mutatvány ez. Lehet, hogy lelkiismeretfurdalás eredménye. De hát nem látunk a Válasz Online-osok veséjébe, úgyhogy: ki tudja?

Az sem az ő bajuk, hogy az ellenzéki tiszás nép nem vesz tudomást eme fejleményekről, és eszetlenül osztják tovább a rágalmazó mémeket. 

Emlegettek és állítólag, aztán mégse, bocs, sajnálják, hogy tovább emlegetik, nem tehetnek róla. Ne már. 

***

 

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!