Ez már tényleg a legalja – a Válasz Online orbitális szarvihart kavar Semjén körül, aztán glóriát öltve elhatárolódik!

Eme válasz kifejezetten újságírói kérdésre született... („Keringenek információk szakmán belül arról, ki az, aki Juhászt védhette?”) Csakhogy a Válasz Online szerzője, Sashegyi Zsófia a válasz után nem kérdezett vissza, hogy „mégis kik azok, nem árulná el?”, vagy hogy „van erre bizonyítéka?”, esetleg „biztos ebben a kijelentésében?”, „ha biztos benne, tett-e feljelentést?”,
hanem a levegőben hagyja a dolgot.
Ez meglehetősen aljas húzás. Leszögezem: nem az baj, hogy Kuslitscsal interjút csinált a Válasz Online.
Hanem hogy szó nélkül hagyta a riporter ezt a kijelentést.
Esetleg nem vetette fel az interjú után, hogy ha Kuslits ezt nem tudja alátámasztani, akkor húzzák ki a szövegből. Itthon úgyis szokás visszaküldözgetni egyeztetésre az interjúszöveget (külföldön nem, és itthon sincs ilyen jogi kötelezettsége senkinek, ez csak egy szokás). De a jobb az lett volna, ha visszakérdez. De hát Kuslits volt az aheti válasz, kemény viszontkérdés nélkül.