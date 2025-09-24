Ft
zsolti bácsi titkosszolgálat Juhász Péter álhír

Totális lebukás: nem is létezik az ózdi gyermekotthon, ahova az álhírgyártó Juhász Péter szerint az a bizonyos „Zsolti bácsi” járt

2025. szeptember 24. 18:27

Az ellenzéki politikus egy ózdi gyermekotthonról szóló hangfelvételt mutatott be. A probléma csupán annyi, hogy az intézmény nem létezik.

2025. szeptember 24. 18:27
Juhász Péter

Az eddigi legnagyobb, a magyar állammal szemben, külföldi titkosszolgálatok segítségével, de hazai politikusok és celebek részvételével indított támadásként beszélt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról az ügyről, amelyben két kormánypárti politikust is pedofil bűncselekmény elkövetésével vádoltak meg. Az ügyről kiderült, egy szó sem igaz belőle. Ennek a felforgató akciónak az egyik szála egy hangfelvétel, amelyet Juhász Péter ellenzéki politikus tett közzé. A hangfelvételen nem lehet tudni ki beszél, állítása szerint egy ózdi gyermekotthonban tett látogatást rendszeresen egy bizonyos „Zsolti bácsi”, aki fekete autóval érkezett. Ez alapján a hangfelvétel alapján vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest bűncselekmény elkövetésével.

Az álhírgyártó Juhász Péter hangfelvételéről ugyanakkor gyorsan kiderült, mindössze a magyar állam ellen indított felforgató akció része, hitelességét cáfolja, hogy

Ózd környékén nincs gyermekotthon.

Ezt bárki ellenőrizheti – hívta fel Facebook-videójában Fülöp Attila. A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a videóban azt is bemutatja, hogyan ellenőrizhető, hogy a Juhász által közzétett hanganyagban valótlan állítások hangzanak el.

Nyitókép: Képernyőfotó

