Trump keményen beszólt, és igaza lett: botrányos késlekedés után, holtan találták meg a gyilkost – a rendőrség tehetetlen volt

A férfinál fegyvereket, egy táskát és olyan bizonyítékokat találtak, amelyek egyeztek a bűncselekmény helyszínén rögzített adatokkal.
Addig azonban napok teltek el, miközben a nyomozás láthatóan nem haladt előre. Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Donald Trump bírálta az egyetemet, amiért szerinte nem állt rendelkezésre elegendő biztonsági kamerafelvétel. A Brown Egyetem viszont azt közölte, hogy több mint 1200 kamera működik a campuson, ám ezek nem fednek le minden helyiséget.
A The Hill beszámolója szerint az intézmény hangsúlyozta, hogy biztonsági okokból nem hoznak nyilvánosságra részleteket a kamerák pontos elhelyezéséről. Ettől függetlenül a nyomozás kudarca és a késlekedés súlyos kérdéseket vet fel az egyetemi biztonság és a hatósági munka hatékonysága kapcsán.
Nyitókép: Bing Guan / AFP