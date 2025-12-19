Trump keményen beszólt, és igaza lett: botrányos késlekedés után, holtan találták meg a gyilkost – a rendőrség tehetetlen volt

Csütörtökön holtan találták azt a férfit, akit a hatóságok a Brown Egyetemen történt lövöldözés elkövetőjeként azonosítottak. A 48 éves Claudio Neves Valente egy New Hampshire állambeli raktárhelyiségben halt meg, a rendőrség szerint önkezével vetett véget életének, írja a The Hill.

A Brown Egyetemen történt lövöldözés után komoly kérdések merültek fel az egyetemi biztonságról – a gyanúsítottat végül botrányos késlekedéssel találták meg / Forrás: Bing Guan / AFP

A portugál állampolgárságú férfi korábban a Brown hallgatója volt. A nyomozás során később arra jutottak, hogy nemcsak az egyetemi lövöldözés, hanem egy másik, két nappal későbbi gyilkosság is a nevéhez köthető: egy MIT-professzort lőttek le Massachusettsben. A hatóságok ezt a kapcsolatot korábban kifejezetten kizárták.