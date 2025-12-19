Ft
12. 19.
péntek
Brown nyomozás egyetemi lövöldözés

Trump keményen beszólt, és igaza lett: botrányos késlekedés után, holtan találták meg a gyilkost – a rendőrség tehetetlen volt

2025. december 19. 14:12

Kiderült a sokkoló igazság: nem a profi nyomozók, hanem egy egyszerű civil vezetett el a tetteshez, miközben a hatóságok napokig sötétben tapogatóztak.

2025. december 19. 14:12
null

Csütörtökön holtan találták azt a férfit, akit a hatóságok a Brown Egyetemen történt lövöldözés elkövetőjeként azonosítottak. A 48 éves Claudio Neves Valente egy New Hampshire állambeli raktárhelyiségben halt meg, a rendőrség szerint önkezével vetett véget életének, írja a The Hill.

A Brown Egyetemen történt lövöldözés után komoly kérdések merültek fel az egyetemi biztonságról. A gyanúsítottat végül botrányos késlekedéssel találták meg.
A Brown Egyetemen történt lövöldözés után komoly kérdések merültek fel az egyetemi biztonságról  – a gyanúsítottat végül botrányos késlekedéssel találták meg / Forrás: Bing Guan / AFP

A portugál állampolgárságú férfi korábban a Brown hallgatója volt. A nyomozás során később arra jutottak, hogy nemcsak az egyetemi lövöldözés, hanem egy másik, két nappal későbbi gyilkosság is a nevéhez köthető: egy MIT-professzort lőttek le Massachusettsben. A hatóságok ezt a kapcsolatot korábban kifejezetten kizárták.

Az egyetemi ügy zsákutcába jutott

A fordulat nem a hivatalos nyomozásnak, hanem egy civilnek köszönhető. Egy személy jelentkezett a rendőrségnél, aki információt adott a gyanúsított hollétéről. Ez vezette el a hatóságokat ahhoz az autóhoz, majd azokhoz a dokumentumokhoz és fényképekhez, amelyek már egyértelműen Valentére mutattak.

A férfinál fegyvereket, egy táskát és olyan bizonyítékokat találtak, amelyek egyeztek a bűncselekmény helyszínén rögzített adatokkal. 

Addig azonban napok teltek el, miközben a nyomozás láthatóan nem haladt előre. Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Donald Trump bírálta az egyetemet, amiért szerinte nem állt rendelkezésre elegendő biztonsági kamerafelvétel. A Brown Egyetem viszont azt közölte, hogy több mint 1200 kamera működik a campuson, ám ezek nem fednek le minden helyiséget.

A The Hill beszámolója szerint az intézmény hangsúlyozta, hogy biztonsági okokból nem hoznak nyilvánosságra részleteket a kamerák pontos elhelyezéséről. Ettől függetlenül a nyomozás kudarca és a késlekedés súlyos kérdéseket vet fel az egyetemi biztonság és a hatósági munka hatékonysága kapcsán.

Nyitókép: Bing Guan / AFP

 

