Ez egyre kellemetlenebb: a tiszás adóterve mellett kiálló közgazdász már arról beszél, hogy folytatni kell a megszorításokat (VIDEÓ)

Bod Péter Ákos közgazdász nemrég egy műsorban arról beszélt, hogy a megszorításokat folytatni kell. Hozzátette, hogy

Magyar Péter minderről „nagyon bölcsen nem beszél”.

A közgazdász arra is felhívta a figyelmet, hogy az elemzők ezekre a tervekre, tervezett lépésekre nem kérdeznek rá. „Az újságírók néha kérdezgetik. (...) De mi (elemzők – szerk.) összenézünk, és tudjuk miről van szó” – hangzott el. Ezzel a kijelentéssel pedig beszélgetőpartnere is egyetértett.

A vonatkozó részletet alább tekintheti meg: