09. 17.
szerda
megszorítások Tisza Párt kedvezmény Magyar Péter Bod Péter Ákos közgazdász adó

Ez egyre kellemetlenebb: a tiszás adóterve mellett kiálló közgazdász már arról beszél, hogy folytatni kell a megszorításokat (VIDEÓ)

2025. szeptember 17. 17:47

A volt MNB-elnök megjegyezte, hogy „nagyon bölcs” dolog Magyar Pétertől, hogy ez irányú terveiről hallgat.

2025. szeptember 17. 17:47
null

Bod Péter Ákos közgazdász nemrég egy műsorban arról beszélt, hogy a megszorításokat folytatni kell. Hozzátette, hogy 

Magyar Péter minderről „nagyon bölcsen nem beszél”

A közgazdász arra is felhívta a figyelmet, hogy az elemzők ezekre a tervekre, tervezett lépésekre nem kérdeznek rá. „Az újságírók néha kérdezgetik. (...) De mi (elemzők – szerk.) összenézünk, és tudjuk miről van szó” – hangzott el. Ezzel a kijelentéssel pedig beszélgetőpartnere is egyetértett.

A vonatkozó részletet alább tekintheti meg:

Ha kell, még a kedvezményeket is elvenné

Mint ismert, nem ez volt Bod egyetlen elszólása rövid időn belül. A tiszás adóemeléssek mellett kiálló szakértő a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában nyíltan kimondta, adóemeléseket szeretne látni.

Nálunk is szükség lesz komoly kiigazításra”

– fogalmazott.

A volt MNB elnöke továbbá arra is kitért, hogy hogy ha kell, vissza lehet venni a kedvezményeket. Sőt, egy törvénymódosítással akár a 3 százalékos Otthon startos kedvezményt is meg lehet szüntetni.

Ezt ma nehéz elképzelni egy fiatalembernek, pedig a demokráciában így van”

– tette hozzá érzéketlenül.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

gullwing
2025. szeptember 17. 18:48
A megszorítás terén ennek a vén szar patkánynak a nyakát kell szorítani...
totumfaktum-2
2025. szeptember 17. 18:40
Bod Péter ugyanolyan beszűkült gondolkodású közgazdász, mint a többi balliberális. A Tolbuhin körútnál levő Dimitrov téri Marx Károly Közgazaságtudományi Egyetem szemléletének hordozója.
westend
2025. szeptember 17. 18:34
ez tényleg egy igazi retek balf@sz lett vénségére. Korábban se volt egy agytröszt, de mára teljesen megzakkant. Az Orbánfóbia látványosan pusztítja le ezt a nyomorultat.
pyrob
2025. szeptember 17. 18:24
Az ilyen selejtes emberkék miatt hagytam ott annak idején az MDF-et. Amikor megjelentek a FIDESZ körül úgy döntöttem hogy egyik pártnak sem leszek tagja. Az ilyen, és ehhez hasonló rosszindulatú senkik szándékosan teszik tönkre az országot. Jó lenne ha mielőbb eltünnének.
