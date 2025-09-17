Ez egyre kellemetlenebb: a tiszás adóterve mellett kiálló közgazdász már arról beszél, hogy folytatni kell a megszorításokat (VIDEÓ)

A Tisza adóterve mellett kiálló Bod Péter Ákos nyíltan kimondta, hogy adóemeléseket szeretne látni (VIDEÓ)
Bod Péter Ákos szerint a Fidesz a szavazók „kritikus méretű részét korrumpálja” a könnyebbséget jelentő intézkedésekkel.
A volt MNB-elnök megjegyezte, hogy „nagyon bölcs” dolog Magyar Pétertől, hogy ez irányú terveiről hallgat.
Bod Péter Ákos közgazdász nemrég egy műsorban arról beszélt, hogy a megszorításokat folytatni kell. Hozzátette, hogy
Magyar Péter minderről „nagyon bölcsen nem beszél”.
A közgazdász arra is felhívta a figyelmet, hogy az elemzők ezekre a tervekre, tervezett lépésekre nem kérdeznek rá. „Az újságírók néha kérdezgetik. (...) De mi (elemzők – szerk.) összenézünk, és tudjuk miről van szó” – hangzott el. Ezzel a kijelentéssel pedig beszélgetőpartnere is egyetértett.
A vonatkozó részletet alább tekintheti meg:
Ha kell, még a kedvezményeket is elvenné
Mint ismert, nem ez volt Bod egyetlen elszólása rövid időn belül. A tiszás adóemeléssek mellett kiálló szakértő a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában nyíltan kimondta, adóemeléseket szeretne látni.
Nálunk is szükség lesz komoly kiigazításra”
– fogalmazott.
A volt MNB elnöke továbbá arra is kitért, hogy hogy ha kell, vissza lehet venni a kedvezményeket. Sőt, egy törvénymódosítással akár a 3 százalékos Otthon startos kedvezményt is meg lehet szüntetni.
Ezt ma nehéz elképzelni egy fiatalembernek, pedig a demokráciában így van”
– tette hozzá érzéketlenül.
