09. 16.
kedd
gazdaság megszorítások Tisza-adó adóemelés Bod Péter Ákos Progress Alapítvány

A Tisza adóterve mellett kiálló Bod Péter Ákos nyíltan kimondta, hogy adóemeléseket szeretne látni (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 20:55

Bod Péter Ákos szerint a Fidesz a szavazók „kritikus méretű részét korrumpálja” a könnyebbséget jelentő intézkedésekkel.

2025. szeptember 16. 20:55
null

A Szeretlek Magyarországnak adott interjújában Bod Péter Ákos, az MNB korábbi elnöke arról értekezett, hogy szívesen látna adóemeléseket, és szerinte a Fidesz a szavazók „kritikus méretű részét korrumpálja” a könnyebbséget jelentő intézkedésekkel.

Sikeres lehet-e jól láthatóan fedezetlen ígéretekkel választást nyerni? – tette fel a kérdést a portál, mire Bod Péter Ákos közölte, hogy nehéz előre jósolni.

„Eddig a magyar polgárok örömmel elfogadták, amit kaptak; bár volt gyanújuk, hogy végül ők fizetik meg, de a szavazók egy részénél – kritikus méretű szavazó körben – a pénzosztással és ígéretekkel való korrumpálás működött” – jegyezte meg.

Kimondta: szerinte adóemelésre lesz szükség

A Tisza adótervei kapcsán Bod Péter Ákos úgy fogalmazott, hogy szerinte, ha valaki kimondja, amit szakmailag gondol, „rögtön ráugrik a kormánypropaganda, és azt harsogja, hogy lám az ellenzék gonosz, és adót akar emelni”. Majd hozzátette: 

Láttuk: ha valaki megemlít egy adóreform-elemet, rögtön támadják.”

Bod Péter Ákos úgy véli: az adózás egyes elemeit önmagukban nehéz tárgyalni.

„Ha például valaki csökkentené az SZJA jelentőségét, ami most a Fidesz álláspontja, akkor szeretném hallani a miniszterelnöktől, hogy milyen más adótételeket fog kompenzálásként emelni, vagy honnan pótolja a kieső ezermilliárdokat. Tárja elénk, hogy melyik kiadási tételt húzza ki? Ismerje be, hogy nem 35 ezermilliárdot költ különféle célokra, hanem éppenséggel spórolni fog. Hol, kin és mennyivel?” – mondta a volt MNB-elnök.

Véleménye szerint azonban „eddig csak Európa legnagyobb adócsökkentése hangzott el, azaz sok adót nem szednek be, viszont rengeteget költenek”. 

A valóság aztán bekopog. Romániában, ahol szintén évek óta nagy volt a hiány, most voltak kénytelenek áfát emelni. Ez egy darabig megdrágítja a fogyasztást, felviszi az inflációt, de kell az állami bevétel. Szlovákiában is stabilizálási intézkedéseket tárgyalnak. 

Nálunk is szükség lesz komoly kiigazításra. 

De óvnám az ellenzéki szakértőket, hogy megtegyék azt a szívességet, hogy a hivatalban levő, általunk fizetett miniszteri helyett ők mondják meg, mit kellene most tenni a stabilizáláshoz, ráadásul olyan helyzetben, amikor a gazdaság 2022 nyarától nem húz” – fogalmazott.

Vissza lehet venni a kedvezményeket

Bod Péter Ákos arról is beszélt az interjúban, hogy ha kell, vissza lehet venni a kedvezményeket. Sőt, egy törvénymódosítással akár a 3 százalékos Otthon startos kedvezményt is meg lehet szüntetni. 

Ezt ma nehéz elképzelni egy fiatalembernek, pedig a demokráciában így van” 

– tette hozzá érzéketlenül.

A rendszerváltáskor is volt 3 százalékos OTP-lakáshitel, én is vettem fel. Aztán, amikor két számjegyű, sőt 30% körüli lett az infláció, nem volt mit tenni, meg kellett változtatni a törvényt, mert az állami támogatást nem bírta ki a költségvetés, és nem is volt tisztességes, hogy a kiskeresetűekre terhelt adóból aránytalanul sok szubvenció jusson a jobb módúakra” – mondta ennek kapcsán, hozzátéve, hogy „nem az egyeduralkodó írja fel a konyhaasztal szélén egy cetlire, hogy mi lesz az adóval és az alkotmánnyal, hanem vitában, érvekkel dől el”.

Durva csúsztatás

Néhány nappal korábban Bod Péter Ákos a Progress Alapítvány rendezvényén 

bírálta, hogy a kormány 2010-ben szakított a Gyurcsány-Bajnai éra megszorításokra épülő gazdaságpolitikájával. 

A bukott ex-jegybankelnök szerint a növekedésre épülő gazdaságpolitika nem hozott sikert, hiszen nem jók a növekedési adatok. 

2010-ben – még nem volt olyan régen, emlékszünk – az volt a koncepció, hogy nem kell megszorítás, hanem kinőjük a bajokat, tehát ugye ezt közgazdász nyelven, hogy az egyensúlyi változókkal nem kell annyit foglalkozni, lehet lazábbra venni az egyensúlyt. Lehet egyensúlytalansági pályán is lenni. Még akár lehet elméletet is rakni emögé. De majd kinőjük és ha megnézzük a növekedési adatokat, akkor eltelt most már 15 év és a magyar növekedési mutatók nem jók” – fogalmazott.

Mindez elég durva csúsztatás, hiszen 2013 után éveken keresztül növekedett a magyar gazdaság. A koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború ugyanakkor – Európa többi országához hasonlóan – a magyar gazdaságnak is komoly csapást jelentett.

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

totumfaktum-2
2025. szeptember 16. 21:36
Bod Péter ugyanolyan beszűkült gondolkodású közgazdász, mint a többi balliberális. Igen, valójában ő is az. A Tolbuhin körútnál levő Dimitrov téri Marx Károly Közgazaságtudományi Egyetem szemléletének hordozója.
Palatin
2025. szeptember 16. 21:35
Nem tudom, feltünt-e már valakinek, hogy a "Tisza párt" elnevezés milyen titkokat rejteget. Rendezzük csak át betüket a helyes sorrendbe, a következöket kapjuk: "PÁ, SZAR ITT" - így köszönnek el a szektától a Poloskában csalódottak, "TÁRS TAPIZ" - a Tisza párt értekezletei úgy kezdödnek, hogy a tiszások letapizzák egymást, nehogy valaki felvegye az összeesküvés részleteit.
Palatin
2025. szeptember 16. 21:32
Magyar Péter buksijába nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány, Számunkra ö vezetöként lenne egy nagy hátrány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám lelkében, s jellemében bizony elég ocsmány.
Palatin
2025. szeptember 16. 21:30
A megrendelés Brüsszelből érkezik Von der Leyentől és Manfred Webertől. Magyar Péter tervei, amiröl a tiszásoknak nem szabad beszélni, mert akkor elbuknak: 1. A bevándorlási paktum aláírása, és a bevándorlók szétosztása, 2. A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével, 3. A háború folytatása, és Ukrajna EU-s csatlakozása Ruszin-Szendi Romolusszal., 4. A magyar gazdák tönkretétele Raskó György módra, 5. LMBTQ-védelmi törvény a gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.