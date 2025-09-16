A Tisza adóterve mellett kiálló Bod Péter Ákos nyíltan kimondta, hogy adóemeléseket szeretne látni (VIDEÓ)

A Szeretlek Magyarországnak adott interjújában Bod Péter Ákos, az MNB korábbi elnöke arról értekezett, hogy szívesen látna adóemeléseket, és szerinte a Fidesz a szavazók „kritikus méretű részét korrumpálja” a könnyebbséget jelentő intézkedésekkel.

Sikeres lehet-e jól láthatóan fedezetlen ígéretekkel választást nyerni? – tette fel a kérdést a portál, mire Bod Péter Ákos közölte, hogy nehéz előre jósolni.

„Eddig a magyar polgárok örömmel elfogadták, amit kaptak; bár volt gyanújuk, hogy végül ők fizetik meg, de a szavazók egy részénél – kritikus méretű szavazó körben – a pénzosztással és ígéretekkel való korrumpálás működött” – jegyezte meg.

Kimondta: szerinte adóemelésre lesz szükség

A Tisza adótervei kapcsán Bod Péter Ákos úgy fogalmazott, hogy szerinte, ha valaki kimondja, amit szakmailag gondol, „rögtön ráugrik a kormánypropaganda, és azt harsogja, hogy lám az ellenzék gonosz, és adót akar emelni”. Majd hozzátette: