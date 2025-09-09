Ft
AI Summit digitalizáció haderő Szalay-Bobrovniczky Kristóf katona

Elképesztő fegyverrendszer jelent meg Magyarországon: a kulcs a mesterséges intelligencia

2025. szeptember 09. 20:11

Digitalizáció és mesterséges intelligencia a honvédelemben.

2025. szeptember 09. 20:11
null

Az AI Summiton tartott előadást Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter „Algoritmusok a frontvonalon” címmel, amelyben a magyar haderő digitalizációjáról, a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásáról és a jövő kihívásairól beszélt – számolt be az Index.

Technológiai fölény és haderőfejlesztés

A miniszter Orbán Viktor szavaival nyitotta előadását, miszerint a magyar hadseregnek technológiai fölényre kell szert tennie, ehhez pedig precíziós képességekre van szükség. A haderőfejlesztést egy piramishoz hasonlította: az alapok – a korszerű haditechnika, az úgynevezett „zöld vasak” – már megérkeztek, az orosz analóg rendszereket modern, digitális eszközök váltották fel. 

Ezzel párhuzamosan fiatal, új szemléletű állomány is erősíti a honvédséget.

Digitalizált hadszíntér és mesterséges intelligencia

A portál beszámolója szerint Szalay-Bobrovniczky a digitalizált hadszíntér fogalmát helyezte középpontba. Példaként említette az izraeli fejlesztéseket, amelyek során különböző szenzoradatokat egyetlen platformon tettek hozzáférhetővé a döntéshozók számára. Ezt a rendszert az MI tovább erősíti: a szenzorfúzió révén a radarok, hőkamerák, hang- és adatjelzések összevethetők, az algoritmusok pedig használható, döntéstámogató információkat állítanak elő.

A mesterséges intelligencia nemcsak az információfeldolgozást gyorsítja, hanem a jelentések elemzésében is új minőséget képvisel, 

képes mintázatokat felismerni és összekapcsolni az adatokat a katonák terepi tapasztalataival.

A rendezvényen a miniszter több konkrét fejlesztést is bemutatott:

A katonák felszerelésébe épített szenzorok révén a személyi állomány folyamatos adatforrássá válik. A Magyar Honvédségnél megjelentek az első autonóm rendszerek, amelyek drón, tüzérségi eszköz és önálló robotikai képesség ötvözetei.

A kiképzésben is egyre nagyobb szerepet kap a digitális technológia: a VR-alapú gyakorlatozás költséghatékony és biztonságos környezetet biztosít, az MI bevonásával pedig objektív értékelést tesz lehetővé. A logisztikai rendszerek modernizációja szintén kiemelt terület: 

új, nagymértékben digitalizált logisztikai bázisok segítik a hadműveleteket.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar haderő a NATO-szövetségben működik, ugyanakkor az adatmegosztásnak vannak korlátai, mivel minden állam óvja titkait. Az MI azonban nem ismeri ezeket a határokat, ezért a kiberbiztonság kulcskérdéssé válik.

A technológiai fejlődés szervezeti és kulturális kihívásokat is teremt, miközben komoly jogi és etikai kérdések merülnek fel: 

elfogadható-e, ha egy autonóm rendszer emberéletekről dönt? 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf végül leszögezte: a technológiai előny elengedhetetlen, de a katonát nem helyettesítheti semmilyen algoritmus. A stratégiai és harci döntéseket mindig embernek kell meghoznia.

Nyitókép: illusztráció, digitális katona (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

 

kbexxx
•••
2025. szeptember 09. 20:37 Szerkesztve
Gamereket a magasszintű bevetésre ,technika kezelésre ,VR virtuális Realitás küldetés a megtervezésére, a technikai előnyökhöz , Modern szemléletet ,az állományokba Jövő AI, az emberi korlátok felszámolására.. Hogy, lépést tartunk a fejlődés ezen részével . A fejlesztésekre , nyit kaput ami a sajátunk.
zsugabubus-2
2025. szeptember 09. 20:33
Istenem... Nemzeti Dzsíájdzsók. Adja az ég, hogy a parádézáson túl sok egyéb dolguk ne legyen. Félő, hogy egy komolyabb bevetésen (mondjuk szüret Egerszóláton, vagy kukoricatörés Makkoshotykán) elvérezne a felük. Tegnap is láttam két fiatal srácot egy buszmegállóban... jáááj... biztos drónpilóták voltak... két szerencsétlen gyíkvállú.
