Elképesztő fegyverrendszer jelent meg Magyarországon: a kulcs a mesterséges intelligencia

A portál beszámolója szerint Szalay-Bobrovniczky a digitalizált hadszíntér fogalmát helyezte középpontba. Példaként említette az izraeli fejlesztéseket, amelyek során különböző szenzoradatokat egyetlen platformon tettek hozzáférhetővé a döntéshozók számára. Ezt a rendszert az MI tovább erősíti: a szenzorfúzió révén a radarok, hőkamerák, hang- és adatjelzések összevethetők, az algoritmusok pedig használható, döntéstámogató információkat állítanak elő.

A mesterséges intelligencia nemcsak az információfeldolgozást gyorsítja, hanem a jelentések elemzésében is új minőséget képvisel,

képes mintázatokat felismerni és összekapcsolni az adatokat a katonák terepi tapasztalataival.

A rendezvényen a miniszter több konkrét fejlesztést is bemutatott:

A katonák felszerelésébe épített szenzorok révén a személyi állomány folyamatos adatforrássá válik. A Magyar Honvédségnél megjelentek az első autonóm rendszerek, amelyek drón, tüzérségi eszköz és önálló robotikai képesség ötvözetei.