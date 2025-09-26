Ft
09. 26.
péntek
Borbély Ádám Ceglédi Zoltán Tisza Magyar Péter vélemény

Elég ebből, elég volt

2025. szeptember 26. 15:23

Tavaly tavasz óta, Magyar Péter indulása óta most először van bennem lángoló indulat egy „óellenzéki" ellen.

2025. szeptember 26. 15:23
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Kedves Tisza párt! Elolvasva Hadházy Ákos mai, ordenáré cigányozós-vidékizős posztját, látva alatta a rasszista kanális áradását, kifejezetten szeretném kérni, hogy itt Zuglóban erős, győzni képes egyéni jelöltet állítsanak és nyerjék el tőle a kerületet - a magam részéről pedig jövő áprilisig szándékoltan vak és süket leszek arra a tényre, hogy milyen előnyei lehetnek itt az inkumbens indulónak. Elég ebből, elég volt.

Tavaly tavasz óta, Magyar Péter indulása óta most először van bennem lángoló indulat egy »óellenzéki« ellen, tényleg A BÜDÖS KURVA ÉLETBE MÁR, hogy pont egy szekszárdi állatorvos játszik alá még ennek is, ő nem érti meg, kiket szolgál ki ezzel, mit művel. Fuhh, nagyon mérges lettem. Áradjon a Tisza, bele a kerületembe, most.

(btw kedves Borbély Ádám, ha te viszed el Zuglót, ennél az is bőven jobb)”

2025. szeptember 26. 17:15
Ceglédi a redvás szendvics és a gennyes tus közül az utóbbit választja.
2025. szeptember 26. 17:09
Ezek a te barátaid, te szánalmas, okoskodó fasz. Egy alom vagytok. jellemző, h a szarházy helyett egy foskupacot akarsz magad fölé a kerületedben.
2025. szeptember 26. 17:06 Szerkesztve
Így van, te marha! A telefonhajigáló "erős, győzni képes" valamely züllött emberére kell szavazni Hadházy helyett. Hisz még az általad is megvetett tiszás csőcselék zuglói akárkije is jobb a fideszes jelöltnél, ugyebár. Gondolom a lódoktorhoz és a kormánypártihoz képest ő lesz a legkisebb rossz.
2025. szeptember 26. 17:05
Ezek a tieid, Zolikám.
