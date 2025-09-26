„Kedves Tisza párt! Elolvasva Hadházy Ákos mai, ordenáré cigányozós-vidékizős posztját, látva alatta a rasszista kanális áradását, kifejezetten szeretném kérni, hogy itt Zuglóban erős, győzni képes egyéni jelöltet állítsanak és nyerjék el tőle a kerületet - a magam részéről pedig jövő áprilisig szándékoltan vak és süket leszek arra a tényre, hogy milyen előnyei lehetnek itt az inkumbens indulónak. Elég ebből, elég volt.

Tavaly tavasz óta, Magyar Péter indulása óta most először van bennem lángoló indulat egy »óellenzéki« ellen, tényleg A BÜDÖS KURVA ÉLETBE MÁR, hogy pont egy szekszárdi állatorvos játszik alá még ennek is, ő nem érti meg, kiket szolgál ki ezzel, mit művel. Fuhh, nagyon mérges lettem. Áradjon a Tisza, bele a kerületembe, most.

(btw kedves Borbély Ádám, ha te viszed el Zuglót, ennél az is bőven jobb)”