Charlie Kirk keresztény vértanú volt, Németország pedig iszlám ország lesz, amit a woke-ideológia fog háborúba taszítani – állítja a német bíboros

– méltatta Kikret a bíboros.

Müller Németország jelenlegi helyzetéről is kemény véleményt fogalmazott meg. Kiemelte, hogy az országban a bűnesetek száma ugrás szerű növekedésnek indult az elmúlt évtizedben, átlag napi 18 késelés és napi két-három nemi erőszak történik. A volt Kongregáció vezető arra figyelmeztet, hogy

20–30 éven belül az iszlám lehet a domináns vallás. Már most is sok szempontból iszlám ország Németország”.

Az iszlám mellett a woke-ideológia is komoly fenyegetést jelent Müller szerint. „Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és a tömegektől elvárják, hogy mindent vakon kövessenek. Ez teljesen romboló.” – emelte ki a szélsőbaloldali ideológia veszélyeit a vallási vezető. Kifejtette továbbá azt is, hogy a woke-kultúra nagyban hozzájárul a baloldal által folyamatosan gerjesztett agresszióhoz, ugyanis ez egy militáns és elnyomó világnézet, amely megtámad mindenkit, aki nem hajlandó alkalmazkodni az ideológiához.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP