Charlie Kirk keresztény vértanú volt, Németország pedig iszlám ország lesz, amit a woke-ideológia fog háborúba taszítani – állítja a német bíboros

2025. szeptember 19. 13:40

Gerhard Ludwig Müller éles kritikával illette Németország társadalmi és vallási állapotát.

2025. szeptember 19. 13:40
Gerhard Ludwig Müller bíboros vértanúnak nevezte a meggyilkolt amerikai influenszert, Charlie Kirket, és drámai jövőképet fest Németország számára – írta meg a német Exxpress.

A volt Hittani Kongregáció vezetője úgy véli, hogy az iszlamizáció, a woke-ideológia és a gyenge egyház könnyen polgárháborúba sodorhatják Németországot.

„Charlie Kirk egy ateista ideológia áldozata lett, amelynek hívei sátáni ünnepségekkel fogadták a példamutató férj és családapa brutális meggyilkolását” – fejtette ki éles véleményét a vallási vezető. A bíboros szerint Kirk egy hívő keresztény volt, aki tudatosan a hite szerint élt, „nem egy politikai merénylet áldozata lett, hanem Jézus Krisztusért halt meg vértanúként” – mondta Müller. A bíboros kiemelte, hogy Kirk egész karrierje során a keresztény egyházak és a Biblia egyik legfontosabb tanítását hirdette, miszerint a „az ember Isten képmására teremtetett – férfinak és nőnek”

„A házasság és a család isteni szépségét és szentségét védte és élte meg, és kiállt minden emberi élet méltóságáért”

– méltatta Kikret a bíboros.

Müller Németország jelenlegi helyzetéről is kemény véleményt fogalmazott meg. Kiemelte, hogy az országban a bűnesetek száma ugrás szerű növekedésnek indult az elmúlt évtizedben, átlag napi 18 késelés és napi két-három nemi erőszak történik. A volt Kongregáció vezető arra figyelmeztet, hogy 

20–30 éven belül az iszlám lehet a domináns vallás. Már most is sok szempontból iszlám ország Németország”.

Az iszlám mellett a woke-ideológia is komoly fenyegetést jelent Müller szerint. „Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és a tömegektől elvárják, hogy mindent vakon kövessenek. Ez teljesen romboló.” – emelte ki a szélsőbaloldali ideológia veszélyeit a vallási vezető. Kifejtette továbbá azt is, hogy a woke-kultúra nagyban hozzájárul a baloldal által folyamatosan gerjesztett agresszióhoz, ugyanis ez egy militáns és elnyomó világnézet, amely megtámad mindenkit, aki nem hajlandó alkalmazkodni az ideológiához.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

