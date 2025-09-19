Charlie Kirk keresztény vértanú volt, Németország pedig iszlám ország lesz, amit a woke-ideológia fog háborúba taszítani – állítja a német bíboros

A HVG újságírója szégyentelenül gyalázta Charlie Kirk-öt: nézeteit „vállalhatatlan baromságnak” nevezte, és csak azt sajnálja, hogy már nem lehet meggyőzni
Csak úgy mellékesen mindenkit leostobázott, aki szimpatizál Donald Trumppal.
Gerhard Ludwig Müller éles kritikával illette Németország társadalmi és vallási állapotát.
Gerhard Ludwig Müller bíboros vértanúnak nevezte a meggyilkolt amerikai influenszert, Charlie Kirket, és drámai jövőképet fest Németország számára – írta meg a német Exxpress.
A volt Hittani Kongregáció vezetője úgy véli, hogy az iszlamizáció, a woke-ideológia és a gyenge egyház könnyen polgárháborúba sodorhatják Németországot.
„Charlie Kirk egy ateista ideológia áldozata lett, amelynek hívei sátáni ünnepségekkel fogadták a példamutató férj és családapa brutális meggyilkolását” – fejtette ki éles véleményét a vallási vezető. A bíboros szerint Kirk egy hívő keresztény volt, aki tudatosan a hite szerint élt, „nem egy politikai merénylet áldozata lett, hanem Jézus Krisztusért halt meg vértanúként” – mondta Müller. A bíboros kiemelte, hogy Kirk egész karrierje során a keresztény egyházak és a Biblia egyik legfontosabb tanítását hirdette, miszerint a „az ember Isten képmására teremtetett – férfinak és nőnek”
„A házasság és a család isteni szépségét és szentségét védte és élte meg, és kiállt minden emberi élet méltóságáért”
– méltatta Kikret a bíboros.
Müller Németország jelenlegi helyzetéről is kemény véleményt fogalmazott meg. Kiemelte, hogy az országban a bűnesetek száma ugrás szerű növekedésnek indult az elmúlt évtizedben, átlag napi 18 késelés és napi két-három nemi erőszak történik. A volt Kongregáció vezető arra figyelmeztet, hogy
20–30 éven belül az iszlám lehet a domináns vallás. Már most is sok szempontból iszlám ország Németország”.
Az iszlám mellett a woke-ideológia is komoly fenyegetést jelent Müller szerint. „Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és a tömegektől elvárják, hogy mindent vakon kövessenek. Ez teljesen romboló.” – emelte ki a szélsőbaloldali ideológia veszélyeit a vallási vezető. Kifejtette továbbá azt is, hogy a woke-kultúra nagyban hozzájárul a baloldal által folyamatosan gerjesztett agresszióhoz, ugyanis ez egy militáns és elnyomó világnézet, amely megtámad mindenkit, aki nem hajlandó alkalmazkodni az ideológiához.
