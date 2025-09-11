Botrány után fordulat: a fesztiváligazgató a kormány drogügyi biztosával tárgyalt

Mint ismert: az idei Ozora fesztiválon egy izraeli férfi megkéselt egy másik izraeli férfit. Az áldozatot mentőhelikopter szállította kórházba. Az egyeztetésről korábban csak a kormánybiztos számolt be, most azonban Zimányi Árpád is reagált a portálnak. Elmondása szerint a találkozó hivatalos volt,

középpontjában a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, az új törvények alkalmazása, valamint a fesztiválkultúra biztonságos feltételeinek megteremtése állt.

A megbeszélés során a felek céljaikat összehangolták, hogy mind a fesztivál, mind a résztvevők, különösen a fiatalok védelmét szolgálják. Zimányi hangsúlyozta, hogy a szervezők elkötelezettek a biztonságos környezet biztosításában, és a kábítószer-fogyasztás visszaszorítását a rendőrséggel kialakított hosszú távú partnerségre építve végzik.