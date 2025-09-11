Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
fesztiválkultúra Ozora drog Horváth László

Botrány után fordulat: a fesztiváligazgató a kormány drogügyi biztosával tárgyalt

2025. szeptember 11. 14:29

Emlékezetes: az idei Ozora fesztiválon egy izraeli férfi megkéselt egy másik izraeli férfit.

2025. szeptember 11. 14:29
null

Pár hete Zimányi Árpád, az Ozora fesztivál tulajdonosa és főszervezője találkozott Horváth László drogügyi kormánybiztossal, miután a fesztivált Horváth korábban a „pokol kapujának” nevezte, egy nemrég történt incidens nyomán – írja cikkében a Telex After.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert: az idei Ozora fesztiválon egy izraeli férfi megkéselt egy másik izraeli férfit. Az áldozatot mentőhelikopter szállította kórházba. Az egyeztetésről korábban csak a kormánybiztos számolt be, most azonban Zimányi Árpád is reagált a portálnak. Elmondása szerint a találkozó hivatalos volt, 

középpontjában a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, az új törvények alkalmazása, valamint a fesztiválkultúra biztonságos feltételeinek megteremtése állt.

A megbeszélés során a felek céljaikat összehangolták, hogy mind a fesztivál, mind a résztvevők, különösen a fiatalok védelmét szolgálják. Zimányi hangsúlyozta, hogy a szervezők elkötelezettek a biztonságos környezet biztosításában, és a kábítószer-fogyasztás visszaszorítását a rendőrséggel kialakított hosszú távú partnerségre építve végzik.

Kapcsolódó:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / O.Z.O.R.A.

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!