Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
iskolapad fogvatartott börtön szakma esély szakmunkás bizonyítvány önbizalom

Börtön után a munka világába – idén is több ezer elítélt ült be az iskolapadba

2025. szeptember 15. 10:18

Szeptember elején nemcsak az iskolákban csöngettek be, a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben is elkezdődött a tanév. Melyek a legnépszerűbb képzések a börtönben? Mennyiben segíti egy új szakma a szabadulás után az elítélteket az újrakezdésben? Ennek jártunk utána.

2025. szeptember 15. 10:18
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Szeptemberben nemcsak az iskolásoknak, hanem a börtönökben élőknek is megszólal a csengő. Magyarország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetében működik valamilyen oktatási program, így az elítélteknek lehetőségük nyílik félbemaradt tanulmányaik befejezésére, érettségi megszerzésére vagy akár szakma elsajátítására – tudta meg a Mandiner a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztályától. 

A magyar börtönökben is becsöngettek szeptember elején
Évről évre egyre többen ülnek iskolapadba a magyar börtönökben. Fotó: Pixabay

Az elmúlt években országszerte több ezer fogvatartott ült iskolapadba, közülük évente mintegy 2500-an bizonyítvánnyal a kezükben fejezik be a tanévet

 – közölték lapunkkal.

Börtön után biztos megélhetés

Hozzátették: a börtönökben főleg olyan képzések érhetők el, amelyek a szabadulást követően is biztos megélhetést kínálnak. A legnépszerűbbek közé tartozik 

  • a szobafestő-mázoló, 
  • a kőműves, 
  • a burkoló, 
  • a szakács, 
  • a targoncavezető 
  • és a bútorasztalos szakma,
  •  de több helyen női szabó képzés is indul 

– sorolták.

Ezek a hiányszakmák rövid idő alatt munkalehetőséget biztosíthatnak, így a megszerzett bizonyítvány valódi értéket képviselhet a munkaerőpiacon a börtönévek után – jegyezték meg megkeresésünkre.

Nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés

Kérdésünkre elmondták, hogy az oktatás az iskolai tantermekhez hasonló környezetben zajlik, ugyanakkor kiemelt szerepet kap a gyakorlati képzés is, amelyet a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai biztosítanak. A szakácstanulók például a börtön konyháján szereznek tapasztalatot, a festők az intézet karbantartási munkáiban vesznek részt, míg a szabók a varrodákban gyakorolhatják a szakmát. 

Így a tanulás nem csupán elméleti tudást jelent, hanem kézzel fogható, mindennapi rutint is.

A képzéseken való részvétel önkéntes, ugyanakkor feltétele az alapfokú végzettség és a szükséges alapkészségek megléte. A Kommunikációs Főosztály munkatársai arra is felhívták a figyelmet, hogy sokan a büntetés-végrehajtási intézet falai között fejezik be az általános iskolát, és csak ezután tudnak beiratkozni szakképzésre.

Eközben a középiskolai tanulmányok is egyre népszerűbbek: a 2024/2025-ös tanévben több mint 1800 fogvatartott járt középiskolába, közülük 33-an sikeresen leérettségiztek.

Befektetés a szabad életbe

„A börtönévek alatt megszerzett tudás valódi befektetés a szabad életbe. Az oktatás és a képzés olyan kapaszkodót jelent, amely nélkül sokan rögtön hátrányból indulnának. Aki bizonyítvánnyal lép ki a kapun, annak nemcsak nagyobb esélye van munkát találni, hanem erősebb önbizalommal is tekinthet a jövőbe” – hangsúlyozták a Mandinernek a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs munkatársai.

Ugyanakkor rámutattak: a szabadulás pillanata mindig kritikus. Egykori kapcsolatok, anyagi nehézségek és előítéletek várják az egykori elítélteket. Ebben a helyzetben a megszerzett szakma vagy végzettség nemcsak munkalehetőséget ad, hanem esélyt a kitörésre is abból a körből, amely sokakat visszavezet a börtönbe – tették hozzá.

Az oktatás tehát nem csupán egy újabb papírt jelent, hanem valódi lehetőséget: 

esélyt arra, hogy az elítéltek szabadulásuk után ne a múlt hibáit ismételjék, hanem a társadalom hasznos tagjaként kezdjenek új életet

 – emelték ki.

A szegedi Csillagbörtönben is népszerűek a szakképzések

A Szegedi Fegyház és Börtönben szeptember elején mintegy 300 elítélt ült be az iskolapadba – számolt be a Délmagyar. A fogvatartottak a börtön falain belül, más hazai büntetés-végrehajtási intézményekhez hasonlóan, általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, érettségit tehetnek, illetve a Pannon Oktatási Központ szervezésében befejezhetik félbeszakadt tanulmányaikat.

Csongrád-Csanád vármegyében is nagy az érdeklődés a szakképzések iránt. A Szegedi Szakképzési Centrum keretében jelenleg tizennyolc burkoló és tizenhét szerkezetlakatos tanonc járja az utolsó évét, emellett szeptembertől új villanyszerelő-képzés is indult húsz fogvatartott részvételével a Nagyfa-Alföld Kft. szervezésében – írta a lap.

A börtön közleményéből az is kiderült: 

az elmúlt évtizedekben már több száz elítélt távozott a „Csillagból” iskolai, szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal a kezében. 

Egy olyan útravalóval, amely segítheti őket az újrakezdésben – idézte a kommünikét a Délmagyar.

Nyitókép illusztráció. Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!