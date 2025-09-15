Börtön után a munka világába – idén is több ezer elítélt ült be az iskolapadba

Kérdésünkre elmondták, hogy az oktatás az iskolai tantermekhez hasonló környezetben zajlik, ugyanakkor kiemelt szerepet kap a gyakorlati képzés is, amelyet a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai biztosítanak. A szakácstanulók például a börtön konyháján szereznek tapasztalatot, a festők az intézet karbantartási munkáiban vesznek részt, míg a szabók a varrodákban gyakorolhatják a szakmát.

Így a tanulás nem csupán elméleti tudást jelent, hanem kézzel fogható, mindennapi rutint is.

A képzéseken való részvétel önkéntes, ugyanakkor feltétele az alapfokú végzettség és a szükséges alapkészségek megléte. A Kommunikációs Főosztály munkatársai arra is felhívták a figyelmet, hogy sokan a büntetés-végrehajtási intézet falai között fejezik be az általános iskolát, és csak ezután tudnak beiratkozni szakképzésre.

Eközben a középiskolai tanulmányok is egyre népszerűbbek: a 2024/2025-ös tanévben több mint 1800 fogvatartott járt középiskolába, közülük 33-an sikeresen leérettségiztek.

Befektetés a szabad életbe