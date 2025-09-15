Börtön után a munka világába – idén is több ezer elítélt ült be az iskolapadba

Robbanásszerű változásra lehet számítani: néhány éven belül már mindenki Magyarország mögött fog kullogni
Az is kiderült, hogy a szakképzés terén már most nagyszerű eredményeket tud felmutatni hazánk.
Szeptember elején nemcsak az iskolákban csöngettek be, a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben is elkezdődött a tanév. Melyek a legnépszerűbb képzések a börtönben? Mennyiben segíti egy új szakma a szabadulás után az elítélteket az újrakezdésben? Ennek jártunk utána.
Szeptemberben nemcsak az iskolásoknak, hanem a börtönökben élőknek is megszólal a csengő. Magyarország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetében működik valamilyen oktatási program, így az elítélteknek lehetőségük nyílik félbemaradt tanulmányaik befejezésére, érettségi megszerzésére vagy akár szakma elsajátítására – tudta meg a Mandiner a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztályától.
Az elmúlt években országszerte több ezer fogvatartott ült iskolapadba, közülük évente mintegy 2500-an bizonyítvánnyal a kezükben fejezik be a tanévet
– közölték lapunkkal.
Hozzátették: a börtönökben főleg olyan képzések érhetők el, amelyek a szabadulást követően is biztos megélhetést kínálnak. A legnépszerűbbek közé tartozik
– sorolták.
Ezek a hiányszakmák rövid idő alatt munkalehetőséget biztosíthatnak, így a megszerzett bizonyítvány valódi értéket képviselhet a munkaerőpiacon a börtönévek után – jegyezték meg megkeresésünkre.
Kérdésünkre elmondták, hogy az oktatás az iskolai tantermekhez hasonló környezetben zajlik, ugyanakkor kiemelt szerepet kap a gyakorlati képzés is, amelyet a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai biztosítanak. A szakácstanulók például a börtön konyháján szereznek tapasztalatot, a festők az intézet karbantartási munkáiban vesznek részt, míg a szabók a varrodákban gyakorolhatják a szakmát.
Így a tanulás nem csupán elméleti tudást jelent, hanem kézzel fogható, mindennapi rutint is.
A képzéseken való részvétel önkéntes, ugyanakkor feltétele az alapfokú végzettség és a szükséges alapkészségek megléte. A Kommunikációs Főosztály munkatársai arra is felhívták a figyelmet, hogy sokan a büntetés-végrehajtási intézet falai között fejezik be az általános iskolát, és csak ezután tudnak beiratkozni szakképzésre.
Eközben a középiskolai tanulmányok is egyre népszerűbbek: a 2024/2025-ös tanévben több mint 1800 fogvatartott járt középiskolába, közülük 33-an sikeresen leérettségiztek.
„A börtönévek alatt megszerzett tudás valódi befektetés a szabad életbe. Az oktatás és a képzés olyan kapaszkodót jelent, amely nélkül sokan rögtön hátrányból indulnának. Aki bizonyítvánnyal lép ki a kapun, annak nemcsak nagyobb esélye van munkát találni, hanem erősebb önbizalommal is tekinthet a jövőbe” – hangsúlyozták a Mandinernek a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs munkatársai.
Ugyanakkor rámutattak: a szabadulás pillanata mindig kritikus. Egykori kapcsolatok, anyagi nehézségek és előítéletek várják az egykori elítélteket. Ebben a helyzetben a megszerzett szakma vagy végzettség nemcsak munkalehetőséget ad, hanem esélyt a kitörésre is abból a körből, amely sokakat visszavezet a börtönbe – tették hozzá.
Az oktatás tehát nem csupán egy újabb papírt jelent, hanem valódi lehetőséget:
esélyt arra, hogy az elítéltek szabadulásuk után ne a múlt hibáit ismételjék, hanem a társadalom hasznos tagjaként kezdjenek új életet
– emelték ki.
A Szegedi Fegyház és Börtönben szeptember elején mintegy 300 elítélt ült be az iskolapadba – számolt be a Délmagyar. A fogvatartottak a börtön falain belül, más hazai büntetés-végrehajtási intézményekhez hasonlóan, általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, érettségit tehetnek, illetve a Pannon Oktatási Központ szervezésében befejezhetik félbeszakadt tanulmányaikat.
Csongrád-Csanád vármegyében is nagy az érdeklődés a szakképzések iránt. A Szegedi Szakképzési Centrum keretében jelenleg tizennyolc burkoló és tizenhét szerkezetlakatos tanonc járja az utolsó évét, emellett szeptembertől új villanyszerelő-képzés is indult húsz fogvatartott részvételével a Nagyfa-Alföld Kft. szervezésében – írta a lap.
A börtön közleményéből az is kiderült:
az elmúlt évtizedekben már több száz elítélt távozott a „Csillagból” iskolai, szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal a kezében.
Egy olyan útravalóval, amely segítheti őket az újrakezdésben – idézte a kommünikét a Délmagyar.
Nyitókép illusztráció. Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az is kiderült, hogy a szakképzés terén már most nagyszerű eredményeket tud felmutatni hazánk.