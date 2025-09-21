Ft
09. 21.
vasárnap
Hódmezővásárhely Magyarország Pottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

2025. szeptember 21. 13:49

Aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot.

2025. szeptember 21. 13:49
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Pottyondy Edina a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláról: »Aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot«

Bizony ám! Hogy úgy van! Például az a hp… a pottyondi…”

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

trokadero
2025. szeptember 21. 14:56
Ez a lény úgy viselkedik ,mintha most szökött volna meg egy nevelőintézetből és az utcán kerítésfestés céljából ottmaradt festék hígítóval oltotta volna a szomját.
5
0
Perczel Éva
2025. szeptember 21. 14:37
Pocskondi például azzal terrorizál, hogy nem hagy itt minket. Persze nem szeretetből marad, hanem csak azért, mert hátha ez fáj nekünk, és az jó neki. Ennyit arról, hogy ki az, aki aljas és romlott!
6
0
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. szeptember 21. 13:58
Ha ez a közbeszéd siralmas állapota miatt aggódó ex-momemtumos (most valószínűleg ti💩ista) libernyák Pottyondi következetes lenne, akkor most önmaga ellen kellene tüntetnie!
8
0
akitiosz
2025. szeptember 21. 13:54
"Aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot. Bayer Zsolt" Szép dolog az önkritika. De jobb lenne inkább nem terrorizálni az országot.
0
12
