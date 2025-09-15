„Akasztás, fejbe lövés, kivégzés” – a botrányos batidai esemény szervezőjét egyszerűen nem érdekli, hogy feljelentették

„Akasztás, fejbe lövés, kivégzés. Már nálunk is!” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt héten, miután egy batidai demonstráción egyenlőségjelet rajzoltak a tárcavezető és Charlie Kirk meggyilkolt amerikai politikai aktivista neve közé az aszfaltra. Egy másik krétarajz pedig akasztásról szólt.

Batida, ahol elszabadultak az indulatok // Forrás: Facebook

A batidai kastély előtt zajló tüntetést kezdeményező Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely első emberét is meghívta az eseményre. A megnyilvánulásra Orbán Viktor kormányfő – a Tisza Párt szlogenjére utalva – úgy reagált: „Hát így árad…”