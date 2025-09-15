Ft
„Akasztás, fejbe lövés, kivégzés” – a botrányos batidai esemény szervezőjét egyszerűen nem érdekli, hogy feljelentették

2025. szeptember 15. 18:57

Egy ellenzéki demonstráción egyenlőségjelet rajzoltak Lázár János tárcavezető és Charlie Kirk meggyilkolt amerikai politikai aktivista neve közé az aszfaltra. Batida, ahol elszabadultak az indulatok.

2025. szeptember 15. 18:57
Nagy Gábor
Nagy Gábor

„Akasztás, fejbe lövés, kivégzés. Már nálunk is!” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt héten, miután egy batidai demonstráción egyenlőségjelet rajzoltak a tárcavezető és Charlie Kirk meggyilkolt amerikai politikai aktivista neve közé az aszfaltra. Egy másik krétarajz pedig akasztásról szólt.

Batida
Batida, ahol elszabadultak az indulatok // Forrás:  Facebook

A batidai kastély előtt zajló tüntetést kezdeményező Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely első emberét is meghívta az eseményre. A megnyilvánulásra Orbán Viktor kormányfő – a Tisza Párt szlogenjére utalva – úgy reagált: „Hát így árad…”

Megszólalt az egyik szervező: nem érdekli, hogy  az általa „nem tisztelt” fideszes bohócok feljelentették

A Mandinernek most megszólalt Alpár György, akitől mások mellett az kérdeztük, ki írta fel azt a szöveget, amely egyenlőségjelet tett Lázár János miniszter és a nemrég merénylet áldozatává vált Charlie Kirk monogramja közé; és mit gondol arról, hogy a történtek miatt Tényi István és a hódmezővásárhelyi Fidesz is feljelentést tett? Mint mondta, reméli, a hatóságok kiderítik, kicsoda rajzolt, az pedig semennyire sem érdekli, hogy az általa „nem tisztelt” fideszes bohócok feljelentették. Majd hozzátette, gyermekvédelmi ügyekben mélyen hallgat a Fidesz-kormány, holott „minden jó érzésű, normális értékrenddel bíró embernek ezen cselekményeket (gyermekbántalmazás-, gyermekmolesztálások), amelyeket kiskorúak kárára követnek el, azt a leghatározottabb mértékben el kell ítélniük, még a fideszes politikusoknak is!”

Alpár – politikai okok miatt – nem tesz említést az Orbán-kormányok gyermekvédelmi intézkedéseiről, szigorításairól, holott ezekre az elmúlt években több alkalommal is sor került. Ezeket IDE kattintva tudják elérni.

Batida: feljelentést tett a kormánypárti frakció

Hétfőn számoltunk be arról, hogy Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselője bejelentette, jogi lépéseket tesznek, mert állításuk szerint „a testi sértésre, emberek életének tönkretételére, a gyilkosságra történő buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény”. Hozzáfűzte, a rajzverseny utáni este Alpár György, valamint Márki-Zay Péter élőben jelentkeztek be a Facebookon, és megpróbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

Márki-Zay Péterék viszont azt állítják, provokáció történt, ezért Alpár György feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen közösség elleni uszításért, továbbá állításuk alapján a batidai kastély elé szervezett aszfaltrajzversenyre készültek Lázár Jánosék is: a helyszínre küldött propagandistáik gondosan megörökítették egy ismeretlen elkövető erőszakra buzdító feliratait.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 11 komment

jetilovag
2025. szeptember 15. 20:54
egy igazi strandpapucsos gyökér...egy aszfald rajzoló birodalmi poloska köcsööök...........
Válasz erre
1
0
Türelem
2025. szeptember 15. 20:37
a kormány nem védi meg az állampolgárokat ezektől a nyilas uszítóktól, miért vannak a törvények, jogszabályok, ha a kormány kussol?
Válasz erre
1
0
pugacsov-0
•••
2025. szeptember 15. 20:35 Szerkesztve
Nagyon hülye ez a faszi, gondolom majd ha kell menni tárgyalásokra stb akkor nem lesz ekkora pofája.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. szeptember 15. 19:32
Nomen est omen. Ezek mind ilyen gátlástalan gazemberek?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!