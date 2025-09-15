„Akasztás, fejbe lövés, kivégzés” – a botrányos batidai esemény szervezőjét egyszerűen nem érdekli, hogy feljelentették

A rendőrséghez fordul a helyi Fidesz a batidai fenyegetőzés miatt
A kormánypárt szerint több bűncselekmény is megvalósulhatott.
Egy ellenzéki demonstráción egyenlőségjelet rajzoltak Lázár János tárcavezető és Charlie Kirk meggyilkolt amerikai politikai aktivista neve közé az aszfaltra. Batida, ahol elszabadultak az indulatok.
„Akasztás, fejbe lövés, kivégzés. Már nálunk is!” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt héten, miután egy batidai demonstráción egyenlőségjelet rajzoltak a tárcavezető és Charlie Kirk meggyilkolt amerikai politikai aktivista neve közé az aszfaltra. Egy másik krétarajz pedig akasztásról szólt.
A batidai kastély előtt zajló tüntetést kezdeményező Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely első emberét is meghívta az eseményre. A megnyilvánulásra Orbán Viktor kormányfő – a Tisza Párt szlogenjére utalva – úgy reagált: „Hát így árad…”
Ezt is ajánljuk a témában
A kormánypárt szerint több bűncselekmény is megvalósulhatott.
A Mandinernek most megszólalt Alpár György, akitől mások mellett az kérdeztük, ki írta fel azt a szöveget, amely egyenlőségjelet tett Lázár János miniszter és a nemrég merénylet áldozatává vált Charlie Kirk monogramja közé; és mit gondol arról, hogy a történtek miatt Tényi István és a hódmezővásárhelyi Fidesz is feljelentést tett? Mint mondta, reméli, a hatóságok kiderítik, kicsoda rajzolt, az pedig semennyire sem érdekli, hogy az általa „nem tisztelt” fideszes bohócok feljelentették. Majd hozzátette, gyermekvédelmi ügyekben mélyen hallgat a Fidesz-kormány, holott „minden jó érzésű, normális értékrenddel bíró embernek ezen cselekményeket (gyermekbántalmazás-, gyermekmolesztálások), amelyeket kiskorúak kárára követnek el, azt a leghatározottabb mértékben el kell ítélniük, még a fideszes politikusoknak is!”
Alpár – politikai okok miatt – nem tesz említést az Orbán-kormányok gyermekvédelmi intézkedéseiről, szigorításairól, holott ezekre az elmúlt években több alkalommal is sor került. Ezeket IDE kattintva tudják elérni.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elmúlt tizenöt évben egyre-másra születtek a törvénymódosítások. Sorra vettük a változtatásokat.
Hétfőn számoltunk be arról, hogy Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselője bejelentette, jogi lépéseket tesznek, mert állításuk szerint „a testi sértésre, emberek életének tönkretételére, a gyilkosságra történő buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény”. Hozzáfűzte, a rajzverseny utáni este Alpár György, valamint Márki-Zay Péter élőben jelentkeztek be a Facebookon, és megpróbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
Márki-Zay Péterék viszont azt állítják, provokáció történt, ezért Alpár György feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen közösség elleni uszításért, továbbá állításuk alapján a batidai kastély elé szervezett aszfaltrajzversenyre készültek Lázár Jánosék is: a helyszínre küldött propagandistáik gondosan megörökítették egy ismeretlen elkövető erőszakra buzdító feliratait.
Nyitókép forrása: Facebook