Akkor lássuk, igen tisztelt Magyar Hang, hogy ki mit tett a magyar űrkutatásért!

Miután végül 2015-ben csatlakoztunk az ESA-hoz, 2018-ban ért az a megtisztelő felkérés, hogy építsem újjá a magyar űrszektort. Nagyon jól emlékszem, honnan kezdtük.

A baloldali sajtó munkatársai közül többen nevetőgörcsbe rándultak a magyar űrkutatás, mint téma hallatán. Tudom, ma már ezt többen közülük inkább kínosnak tartják, de a Magyar Hang újságíróját nem olyan fából faragták!

Mindennek ellenére teszek egy kísérletet, és röviden felsorolom, milyen munkát és milyen eredményeket értünk el eddig.

Felállítottunk egy minisztériumi szakértői csapatot, és megszerveztük az első magyar ESA-delegációt, amelyet 6 évig vezettem.

Közben a kezdeti alacsony szintről 2024-re megötszöröztük a magyar cégek, kutatóintézetek és egyetemek számára elérhető ESA-programokra jutó forrásokat,

50 alattiról 250 fölé emeltük az ESA által regisztrált magyar szereplők számát. Számos országgal és vállalattal alakítottunk ki partneri kapcsolatokat, írtunk alá megállapodásokat. A magyar űrpolitika presztízsét felemeltük az Európai Űrügynökségen túl az Európai Unióban is. Ujjászerveztük a hazai felsőoktatásban az űrtudományi képzéseket, elindult a ma már 21 magyar egyetem részvételével zajló interdiszciplináris UniSpace program. A legtöbb űrnagyhatalommal partneri viszonyt alakítottunk ki. Ezenfelül 2021-ben megalkottuk a magyar űrstratégiát. Ennek elfogadásával egy időben döntött a Kormány arról is, hogy elfogadja azt a történelmi előterjesztést, amelyen 2018 óta dolgoztunk, és amit talán a magyar közvélemény akkoriban nem is igazán tudott realitásként elképzelni: újra magyar nemzeti kutatóűrhajóst juttattunk a világűrbe.

Aztán a HUNOR Program keretein belül, Kapu Tibor űrutazásával, számos magyar tudományos kísérlet végrehajtásával talán mondhatjuk: sikerült. Történelmet írtunk.

Mindezek után azt a zavaros eszmefuttatást közli a cikk szerzője, hogy: „Az ESA az EU-tól független nemzetközi szervezet, ennek ellenére az európai űrpolitika alakításában az EU és az ESA 29 (többnyire EU-s) tagállama közösen vesz részt. Brüsszel így vastagon benne van mindabban, ami kisegítette honfitársunkat az űrbe idén.”

Nos, pontosan hogyan is, kedves Magyar Hang? Mit is csinált Brüsszel a HUNOR Programban? Mire gondolt a szerző? Nem tudjuk.

A magyar űrhajós programhoz az EU-nak semmi köze nem volt. Az ESA-nak is annyi, hogy bizonyos fázisaiban együttműködő partnerként támogatta a magyar csapat szakmai munkáját.

De a HUNOR Program nem az ESA-n belül fut, teljesen független, nemzeti program, szemben a lengyelekével, akik az ESA-n keresztül juttatták fel kiváló űrhajósukat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). A cikk fent idézett részének már végképp semmi köze nincs a valósághoz, akkora csacsiság, hogy arra szavakat is nehéz találni. Elképesztő, hogy ilyen írást lehoz egy magát mértékadónak gondoló sajtóorgánum.

A cikk célja mindössze annyi volt, hogy mindenáron le lehessen írni pár baloldali hívószót. Kár, hogy a munkát nem egy mesterségesintelligencia-szoftverre bízták a Magyar Hang szerkesztői, jobban jártak volna. És az olvasók is.

Bármennyire is fáj ez a Magyar Hangnak vagy bárkinek, ezek az eredmények mind-mind az Orbán-kormányok alatt, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumban felállt szakértői csapat munkája során jöttek létre,

amely csapatot megtisztelő módon én vezethetem. És erre büszke vagyok.

Arra a fapados érvre, pedig, hogy „a megélhetési nehézségekkel küzdő állampolgárok milliói előtt, a szétszakított és szomszédaitól elvadított országban űrprogramról beszélni igen érdekes, olyan „oligarchás” dolog. Mivel ezt a programot észérvekkel nem lehet alátámasztani, marad a politikai célszerűségre való hivatkozás”, az unalmas baloldali toposzokon átugorva visszakérdeznék a fő kritikai „érvet” továbbgondolva:

Miért költ űrkutatásra például Csehország (csak az ESA keretein belül 48,4 millió eurót 2024-ben, míg hazánk 23,2 millió eurót), Lengyelország, Portugália, Románia (2024-ben 51 millió eurót)?

Miért hoztak létre az ESA-hoz hasonlóan az Afrika Űrügynökséget (AfSA) a kontinens országai?

A Magyar Hang újságírója szerint bizonyára a felsorolt országokban semmilyen társadalmi vagy gazdasági probléma nem áll fenn. Vagy esetleg a Magyar Hang magát progresszívnek gondoló újságírója van lemaradva 100 évvel? Esetleg fogalma sincs a tisztelt publicistának arról a szakterületről, amiről ír? Vagy nem is érdekli?

A döntést az olvasóra bízom.

Tudásalapú társadalomról, meg a magas hozzáadott értékről hogyan álmodozhat bárki is az olyan területek nélkül, mint az űrkutatás?

Ha a Magyar Hang szerzője nem is érti ezeket az összefüggéseket, az a több tízezer diák és érdeklődő, akik eseményről-eseményre találkoznak Kapu Tiborral, Cserényi Gyulával és a HUNOR csapatával, akik sorban állnak a Huniverzum kiállításon a Millenárison, valamint az a sokmillió magyar, aki könnyes szemmel követte végig Tibor küldetését, igen.

Nyitókép: Facebook/Ferencz Orsolya