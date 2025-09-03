Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
atya probléma sztori Tisza Párt Dálnoki Áron kubikus úrfiú Magyar Péter Buda

Aki soha életében nem dolgozott, annak nem fáj, hogy többet adózol a fizetésedből

2025. szeptember 03. 18:33

Dálnoki Áron, a Tisza megszorító csomagjának atyja szerencsésen beházasodott az ország egyik leggazdagabb családjába, és most úgy gondolja, ő érti a kisemberek problémáját.

2025. szeptember 03. 18:33
null
Szalai Szilárd
Szalai Szilárd

„Magyar Péter sztoriját ismerjük: a miniszterfeleség, aki maga is miniszter akart lenni.

De ott van Dálnoki Áron, a Tisza megszorító csomagjának atyja, aki szerencsésen beházasodott az ország egyik leggazdagabb családjába, és most úgy gondolja, ő érti a kisemberek problémáját.

A valóság talaján soha nem álló budai úrfiúk együtt megfejtették, hogy az ország attól virágzik fel, ha a szerencsétlen melóst (legyen az kubikus vagy középvezető) rommá adóztatják. 

Persze, hogy életszerűnek tűnik: aki életében nem dolgozott önerőből munkahelyen, hanem egész életét jólfizető igazgatótanácsi székekben töltötte, annak a »munkát terhelő adó« legfeljebb költségvetési sor. Akinek viszont mindene a munkától függ, annak egy halálos ítélet. És hogy mellette az áfa kicsit alacsonyabb lesz? Egy üveg Dom Perignonnál már látható különbség. És tudják azt, hogy egy budai villapartiban hány üveg fogy abból? Minden szentnek maga felé nyúlik a keze. Még a tiszásoknak is.”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2025. szeptember 03. 19:22 Szerkesztve
"Dálnoki Áron, a Tisza megszorító csomagjának atyja, aki szerencsésen beházasodott az ország egyik leggazdagabb családjába, és most úgy gondolja, ő érti a kisemberek problémáját." Már miért ne értené? Az ország egyik leggazdagabb családjának van nyilván több tucat kőbányája, legalább nyolc-tíz hatvanpusztányi birtoka, amelyeken emberek százai, ezrei dolgoznak, így természetes, hogy ismeri az egyszerű munkások, a dolgozók gondjait-bajait. Meginthazudott Péter emberei makulátlanok, a neki gajdoló tömeg annyira demokratikus, hogy pl. Ukrajnát jobban tiszteli, mint Magyarországot, sokkal jobban. ...szavuk nincs arra, amikor Brüsszel EU-polgárok pénzét küldi grátiszként Kijevnek, sőt, ennek tapsolnak.
Válasz erre
0
0
lemez
2025. szeptember 03. 19:18
Csak a hajója 130 millio.Könnyen beszél az aki nem dadogós.Hullaházinak fel sem tünik.Meg Gaskó aki a legmagyobb földterülettel rendelkezö zöldbáró.
Válasz erre
3
0
eljolesz
2025. szeptember 03. 19:06
Hát, ettől se vennék használt autót.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 03. 18:53
Hányok ezektől. Sugárban.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!