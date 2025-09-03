„Magyar Péter sztoriját ismerjük: a miniszterfeleség, aki maga is miniszter akart lenni.

De ott van Dálnoki Áron, a Tisza megszorító csomagjának atyja, aki szerencsésen beházasodott az ország egyik leggazdagabb családjába, és most úgy gondolja, ő érti a kisemberek problémáját.

A valóság talaján soha nem álló budai úrfiúk együtt megfejtették, hogy az ország attól virágzik fel, ha a szerencsétlen melóst (legyen az kubikus vagy középvezető) rommá adóztatják.

Persze, hogy életszerűnek tűnik: aki életében nem dolgozott önerőből munkahelyen, hanem egész életét jólfizető igazgatótanácsi székekben töltötte, annak a »munkát terhelő adó« legfeljebb költségvetési sor. Akinek viszont mindene a munkától függ, annak egy halálos ítélet. És hogy mellette az áfa kicsit alacsonyabb lesz? Egy üveg Dom Perignonnál már látható különbség. És tudják azt, hogy egy budai villapartiban hány üveg fogy abból? Minden szentnek maga felé nyúlik a keze. Még a tiszásoknak is.”

Nyitókép: Facebook