Mindkét politikai oldal számára világossá vált, hogy valami nagyon nincs rendben Magyar Péterék adóemelési tervei körül (VIDEÓ)

Ha csak ez az egy dokumentum lenne a Tisza adóemelési terveiről, akkor még hihető is lenne, hogy nem valódi, de közben egyéb dolgok is történtek, amelyek alátámasztják, mi lenne a Tisza Párt célja, ha ők nyernének jövőre – hívta fel a figyelmet a vitaműsorban Deák Dániel. Kiemelte ezek közül, hogy a Tisza Párt körül felbukkanó baloldali elemzők és közgazdászok régóta az adóemelést és a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetését szeretnék. Az elmúlt napok nyilatkozatai arra utalnak, hogy ezeknek a szakértőknek a javaslatai mérvadók a Tisza-csomag kidolgozásában.

Deák Dániel emellett emlékeztetett, hogy a dokumentum nagyjából akkor látott napvilágot, amikor Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy etyeki fórumon nyíltan beszélt arról, hogy az olyan érzékeny témákról, mint az adórendszer, a választások előtt nem szabad nyíltan beszélni, mert akkor biztosan nem nyerne Magyar Péter és pártja jövőre.