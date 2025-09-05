Ft
09. 05.
péntek
Mindkét politikai oldal számára világossá vált, hogy valami nagyon nincs rendben Magyar Péterék adóemelési tervei körül (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 23:12

Mindkét politikai oldalon úgy látják, nem kérdés, titokban valóban adóemelést tervezett a Tisza Párt.

2025. szeptember 05. 23:12
null

Magyar Péter nem állt volna elő az adójóváírást tartalmazó tervével és az adócsökkentésről sem beszélt volna, ha nem szivárog ki az Indexen az a dokumentum, amely a Tisza Párt adóemelési szándékait részletezi – vélekedett a Patrióta műsorában Nagy Attila Tibor. A baloldali politikai elemző ugyanakkor emlékeztetett, Magyar Péter többször is tagadta, hogy a dokumentum valódi lenne. 

Ha csak ez az egy dokumentum lenne a Tisza adóemelési terveiről, akkor még hihető is lenne, hogy nem valódi, de közben egyéb dolgok is történtek, amelyek alátámasztják, mi lenne a Tisza Párt célja, ha ők nyernének jövőre – hívta fel a figyelmet a vitaműsorban Deák Dániel. Kiemelte ezek közül, hogy a Tisza Párt körül felbukkanó baloldali elemzők és közgazdászok régóta az adóemelést és a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetését szeretnék. Az elmúlt napok nyilatkozatai arra utalnak, hogy ezeknek a szakértőknek a javaslatai mérvadók a Tisza-csomag kidolgozásában.

Deák Dániel emellett emlékeztetett, hogy a dokumentum nagyjából akkor látott napvilágot, amikor Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy etyeki fórumon nyíltan beszélt arról, hogy az olyan érzékeny témákról, mint az adórendszer, a választások előtt nem szabad nyíltan beszélni, mert akkor biztosan nem nyerne Magyar Péter és pártja jövőre.

Nyitókép: Facebook

