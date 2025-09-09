A Tisza párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot

„Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta” – a Tisza alelnöke véletlenül élő adásban leplezte le a párt féltve őrzött titkát (VIDEÓ)
Ezt minden bizonnyal nem így tervezte Radnai Márk.
A Tisza láthatóan a megszorításokban látja a fejlődés kulcsát.
Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke egy Facebook-poszt alatti hozzászólónak adott válaszában leírta, hogy „a Bokros-csomag megmentette Magyarország fizetőképességét” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel.
Az elemző sorra vette, milyen borzalmas eredményei voltak a hírhedt Bokros-csomagnak, amit a Tisza-alelnök dicsért:
„A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyek 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentette be.
„A Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány. Ezért akarnak ők is megszorításokat!” – vonta le a következtetést Bohár.
