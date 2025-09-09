Ft
megszorítások Tisza Párt Bokros-csomag

A Tisza párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot

2025. szeptember 09. 15:20

A Tisza láthatóan a megszorításokban látja a fejlődés kulcsát.

2025. szeptember 09. 15:20
null

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke egy Facebook-poszt alatti hozzászólónak adott válaszában leírta, hogy „a Bokros-csomag megmentette Magyarország fizetőképességét” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elemző sorra vette, milyen borzalmas eredményei voltak a hírhedt Bokros-csomagnak, amit a Tisza-alelnök dicsért:

A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyek 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentette be. 

  • A forint azonnal leértékelődött 9%-kal. 
  • Befagyasztották a béreket, emiatt csökkentek a reálbérek. 
  • Visszafogták a családtámogatásokat. 
  • Ezzel egyidőben pedig felgyorsították privatizációt. 
  • A megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala, emiatt tüntetések, sztrájkok voltak”. 

„A Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány. Ezért akarnak ők is megszorításokat!” – vonta le a következtetést Bohár.

Nyitókép: Facebook

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 09. 16:58
Ott mindenki hülye?
Válasz erre
0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. szeptember 09. 16:57
megmentette még négy év szoci kormányzástól
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. szeptember 09. 16:52
Akkor megvan, hogyan lett ez bálkirálynő.
Válasz erre
0
0
medinveszt
2025. szeptember 09. 16:51
Ezek a pöcsfejek nem a Bokros áhitat miatt akarnak jelentős megszorítást. Ez nem reális cél. Bokros idején az ország már térdelt. Most viszont az EU térdel és Ursulának már nincs pénze Zeller bránerét megfizetni, ezért mint gyarmattartó a gyarmatokból szeretne pénzt kipréselni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!