09. 24.
szerda
áldozat pedofília szőlő utca nemzetbiztonsági intézmény gyermekotthon

A Szőlő utcai bűnügyben, nincs kiskorú áldozat, ebből következően a pedofília bűntette sem valósulhatott meg

2025. szeptember 24. 18:07

A Szőlő utcában - pl. Magyar Péter állításával ellentétben - nincs gyermekotthon.

2025. szeptember 24. 18:07
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„A ma nyilvánosságra hozott jelentés fényében, a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként tennék néhány állítást a Szőlő utcai pedofil-álhír kapcsán.

Ma (végre) a nyilvánosság számára is kiderült, hogy a Szőlő utcai bűnügyben, nincs kiskorú áldozat, ebből következően a pedofília bűntette sem valósulhatott meg.

Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne.

Az is kiderült, hogy a Szőlő utcában - pl. Magyar Péter állításával ellentétben - nincs gyermekotthon, kiskorúak börtöne van, ami zárt, zsilipelt intézmény, ahova nem lehet csak úgy bemenni, a fogvatartottakat is rendőrök kísérgetik.

Az is kiderült, hogy azon személyek, akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak alá nem támasztott hallomásokra alapították, amit mondtak.

Az is kiderült, hogy Juhász Péter videójában az a bizonyos “Zsolti bácsi” pusztán kitaláció. Az ózdi járásban nincs is gyermekotthon. 

Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is.

Folytatjuk.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

 

Sulammit
2025. szeptember 24. 19:33
Megdöbbentő volt, amit mondtál a rendkívüli Harcosok órájában. Nevén nevezted a bűnszervezet néhány tagját ebben szerintem benne van, Arató Gergely, Gy. Német Erzsébet, Tordai Bence, Jámbor András, Dobrev Klára, Magyar Péter is és még akik ezeket a rágalmakat terjesztették a Parlamentben. Ezeket feljelenteni rabosítani, úgyis poloskának a kedvenc dala a Börtön ablakában.
nemugatolmerkapol
2025. szeptember 24. 19:01
Számomra a legszomorúbb, hogy a Mi Hazánk is felült a baloldali pedofilvonatra. Retorikájukban igazi baloldali párttá váltak.
szilvarozsa
2025. szeptember 24. 18:47
Ez a fosgép MP egy csődtömeg. Élve már semmi haszna nincs. Nehogy a Weberék következő lépése az legyen, hogy kilövetik, így keltve kormányváltó hangulatot. Ha lenne esze a fossiásnak, erre gondolva minden nap telerakná a gatyáját.
trokadero
2025. szeptember 24. 18:33
Gazdái műholdas GPS-ei is mellélőnek néha a kritizálandó objektumokat illetően.
