A módszertan egyszerű, mégis elég erős ahhoz, hogy valós élethelyzetet modellezzen. A kutatók négy, frissen létrehozott, 13 éves életkornak beállított tesztprofilt hoztak létre, és négy hónapon át — 2025 márciusától júniusig — gyűjtöttek adatot. A profilok kifejezetten olyan felhasználóneveket kerestek és jelöltek ismerősként, amelyek egyértelműen drogeladásra utaltak: volt köztük nyílt kifejezés (»coke«, »weed«, »hash«), illetve közismert szleng és eufemizmus is. A kommunikáció dokumentálásához — mivel a Snapchat jelzi a képernyőmentést — külön készülékkel fotózták a beszélgetéseket, és csak anonimizált rekonstruált példákat közöltek. A lényeg, hogy ez nem egy kémprogram volt, mielőtt bármit bejelentettek volna a platformnak, egyértelmű bizonyítékot gyűjtöttek arra, hogy az adott profil ténylegesen tiltott szert kínál, árakat ad meg, átvételi vagy szállítási módot egyeztet.

A vizsgálat két bejelentési útvonalat hasonlított össze: húsz profilt az alkalmazáson belüli »használat vagy drogeladás« menüponton keresztül jelentettek, további húszat pedig a Snapchat támogatási weboldalán elérhető, kifejezetten a DSA 16. cikkére hivatkozó űrlapon. A kettő között fontos különbség, hogy az appon belüli bejelentés legfeljebb 250 karaktert enged a leírásra, míg a webes DSA-űrlap nem korlátozza a szöveg hosszát — vagyis elvben itt részletesebb indoklás és pontosabb hivatkozások adhatók meg. A Digitalt Ansvar mind a negyven esetben azonos, jogszabályokra hivatkozó szöveget használt, és — ahol lehetett — engedélyezte, hogy a Snapchat a legutóbbi üzenetekbe betekintsen. Az eredmény lehangoló képet mutat a bejelentések tényleges kezeléséről. Az alkalmazáson belüli bejelentéseknél 20-ból 10 profilt eltávolítottak, azaz csak minden másodikat. A DSA-űrlapon tett 20 bejelentés közül viszont egyetlen profilt sem töröltek. Minden esetben azt a választ kapta a szervezet, hogy »nincs elég információ« az elbíráláshoz, további bizonyítékot pedig nem kértek be, és a fellebbezési lehetőségekről sem adtak tájékoztatást. Ez a gyakorlat a DSA szellemével és betűjével is ütközhet, amely egyrészt könnyen használható és átlátható bejelentési mechanizmust ír elő, másrészt kötelezi a szolgáltatókat a gyors, gondos elbírálásra és az indokolt válaszadásra, beleértve a fellebbezés módjának ismertetését.

A vizsgálat másik súlypontja a tartalommoderáció megelőző aspektusára irányult. A Digitalt Ansvar szerint a Snapchat jelen állás szerint még az olyan nyilvánvaló jelzőszerű kifejezéseket sem szűri következetesen a felhasználónevekben, mint a »coke«, »weed« vagy a dán »hash«. Technológiailag nem tűnik bonyolult feladatnak, hogy legalább az explicit kulcsszavakat ne engedje át a rendszer a profilnévben — ezzel eleve nehezebbé válna a kereskedők azonosítása a kiskorúak számára, és csökkenne a platform »vonzereje« a dílerek szemében. A jelentés állítja: a jelenlegi helyzetben megdöbbentően sok nyíltan kábítószerre utaló profilnév marad fenn a platformon. Kritikus pont a terjeszkedés dinamikája is. A szerzők szerint a Snapchat ismerős-/barátajánló mechanizmusa — amely normál esetben a közösségépítést szolgálná — rövid időn belül nagy számú gyanús profilhoz tereli a frissen létrehozott, 13 évesnek jelzett fiókokat is. Az ajánlás fertőző logikája egyszerű: ha egy kábítószer-kereskedő profil kapcsolatban áll valakivel, a rendszer a kapcsolati háló alapján további hasonló profilokat javasol, még akkor is, ha a felhasználó korábban nem keresett ilyen tartalmat. A Digitalt Ansvar szerint ez rendszerszintű kockázat, amely a DSA 35. cikke alapján — különösen nagy online platformként (VLOP) — a szolgáltató köteles lenne felmérni és mérsékelni.