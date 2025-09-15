Ft
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
drog Horváth László kislány gyermekgyilkosság

Drogügyi biztos: Kábítószert fogyasztott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja

2025. szeptember 15. 12:34

Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost – fogalmazott a kormánybiztos.

2025. szeptember 15. 12:34
null

Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájnerdrogot – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook-oldalán.

Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges. Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat – tette hozzá.

Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost

– fogalmazott a kormánybiztos.

Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem. A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku – fűzte hozzá.

A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. Mi maradunk a zéró toleranciánál

– mondta a kormánybiztos.

A 22 hónapos miskei kislány eltűnése ügyében szeptember elsején a Kalocsai Rendőrkapitányság adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány avarral letakart holttestét végül még aznap este megtalálták az otthona közelében, a miskei focipálya melletti keresztnél. Az ügyben a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, majd elfogatóparancsot adtak ki a feltételezett gyilkos, a 24 éves J. Dávid ellen. A férfit kedd délelőtt elfogták, majd őrizetbe vették és letartóztatták.

(MTI)

