„A Nyugat felébresztette az orosz medvét” – a honvédelmi miniszter szerint Ukrajna külső segítség nélkül nem bírja megnyerni a háborút

Túl gyengék a nemzetközi intézmények – állapította meg Zelenszkij az ENSZ-ben, majd segítséget kért tőlük
Kemény kijelentések hangoztak el: Ukrajna visszaszerezheti minden területét, a NATO-tagság pedig önmagában nem garancia a biztonságra.
A honvédelmi miniszter szerint a Nyugat hibája, hogy kiéleződött az orosz–ukrán konfliktus, és most Ukrajna csak külső támogatással képes kitartani.
A Harcosok órájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszélt Magyarország NATO-kapcsolatairól, a Tisza Párt vitatott ügyeiről és a kecskeméti lopásról is. Ezen felül az energiaügyi államtitkár, Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára a legfontosabb az ellátásbiztonság.
A honvédelmi miniszter a Szőlő utcai ügyet „teljes képtelenségnek” nevezte.
Szerinte egy titkosszolgálati szál is van az ügyben, melyhez politikai szereplők kapcsolódtak.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte azt is, hogy Magyarország immár több mint három éve az orosz–ukrán háború árnyékában él, mely fokozódó bizonytalanságot okoz.
A nyugati hatalmak felélesztették az orosz medvét, emiatt Ukrajna külső támogatásra szorul”
– fogalmazott a honvédelmi miniszter.
Az elmúlt időszak lengyel és litván eseményeit pedig olyan fejleményeknek nevezte, amelyek magukban hordozzák az eszkaláció veszélyét.
Szóba került a Tisza-adó is, amelyről a miniszter elmondta, hogy jelentős, közel 17 milliárd forintos pluszterhet róna a honvédségben dolgozókra.
A kecskeméti repülőtéren történt lopás ügyében Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a nyomozás már nagy erőkkel zajlik és több fegyelmi eljárás is indult.
A tárcavezető ezen felül az eset kapcsán megnyugtatott mindenkit, hogy a lopás nem veszélyezteti az ország védelmi képességeit.
A műsorban Czepek Gábor energiaügyi államtitkár is megszólalt az orosz energiahordozók körüli vitákról.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió is felvetette Magyarország olaj- és gázvásárlásainak leállítását, ami birodalmi megközelítésnek”
– fogalmazott az államtitkár.
Kiemelte azt is, hogy ezzel szemben a patrióta energiapolitika lényege, hogy nem külső elvárásokhoz, hanem a magyar fogyasztók számára legkedvezőbb megoldásokhoz kell igazodni.
