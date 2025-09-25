Ft
09. 25.
csütörtök
háború olaj Tisza Pár Ukrajna Magyarország nato Szalay-Bobrovniczky Kristóf Czepek Gábor államtitkár

„A Nyugat felébresztette az orosz medvét” – a honvédelmi miniszter szerint Ukrajna külső segítség nélkül nem bírja megnyerni a háborút

2025. szeptember 25. 10:19

A honvédelmi miniszter szerint a Nyugat hibája, hogy kiéleződött az orosz–ukrán konfliktus, és most Ukrajna csak külső támogatással képes kitartani.

2025. szeptember 25. 10:19
null

A Harcosok órájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszélt Magyarország NATO-kapcsolatairól, a Tisza Párt vitatott ügyeiről és a kecskeméti lopásról is. Ezen felül az energiaügyi államtitkár, Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára a legfontosabb az ellátásbiztonság.

A honvédelmi miniszter a Szőlő utcai ügyet „teljes képtelenségnek” nevezte.

Szerinte egy titkosszolgálati szál is van az ügyben, melyhez politikai szereplők kapcsolódtak. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte azt is, hogy Magyarország immár több mint három éve az orosz–ukrán háború árnyékában él, mely fokozódó bizonytalanságot okoz. 

A nyugati hatalmak felélesztették az orosz medvét, emiatt Ukrajna külső támogatásra szorul”

– fogalmazott a honvédelmi miniszter.

Az elmúlt időszak lengyel és litván eseményeit pedig olyan fejleményeknek nevezte, amelyek magukban hordozzák az eszkaláció veszélyét.

Szóba került a Tisza-adó is, amelyről a miniszter elmondta, hogy jelentős, közel 17 milliárd forintos pluszterhet róna a honvédségben dolgozókra.

A kecskeméti repülőtéren történt lopás ügyében Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a nyomozás már nagy erőkkel zajlik és több fegyelmi eljárás is indult. 

A tárcavezető ezen felül az eset kapcsán megnyugtatott mindenkit, hogy a lopás nem veszélyezteti az ország védelmi képességeit.

A műsorban Czepek Gábor energiaügyi államtitkár is megszólalt az orosz energiahordozók körüli vitákról.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió is felvetette Magyarország olaj- és gázvásárlásainak leállítását, ami birodalmi megközelítésnek”

– fogalmazott az államtitkár.

Kiemelte azt is, hogy ezzel szemben a patrióta energiapolitika lényege, hogy nem külső elvárásokhoz, hanem a magyar fogyasztók számára legkedvezőbb megoldásokhoz kell igazodni.

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

tintapaca
2025. szeptember 25. 11:52
Rejszmano: a bulgárok még rövid távon sem folytathatnak orosz ellenes politikát. Még az állami létüket is nekik köszönhetik. Sajnos, a MOL elkésett a hazai olaj- és gázlelőhelyek feltárásával és kitermelésével, pedig többszáz kutatási engedély érhető el a kormányhivatalok honlapján. A könnyű zsákmány reményében számtalan céget alapítottak a Kaszpi-tenger térségében, megfeledkezve a geostratégiai óvatosságról.
tintapaca
2025. szeptember 25. 11:46
Ukrajna nyugati segítséggel sem tudna győzni.
rejszmano
2025. szeptember 25. 11:45
"Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök szerint Bulgária 2026-ban fel fogja mondani az oroszokkal kötött, földgáz szállítására szóló szerződését – írta meg a Bolgár Nemzeti Rádió. Ez Magyarországnak is problémát jelenthet, ugyanis hazánkba is érkezik földgáz a Bulgárián áthaladó Török Áramlaton keresztül. „Az Európai Unió tagjaként Bulgária is csatlakozik az EU azon döntéséhez, hogy rövid távon – 2026-ban – felmondja az orosz földgáz felhasználására vagy tranzitjára vonatkozó szerződéseit” – mondta a miniszterelnök az újságíróknak az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülésén. Zseljazkov szerinte Bulgária célja, hogy így 2028-ra teljesen kizárja az orosz gázt az ország energiapiacáról."
coyote-0
2025. szeptember 25. 11:24
Ez hülyeséget beszél, de nyilván ezért fizetik. Mivel ébresztette fel a nyugat az orosz medvét? Az orosz medve döntött úgy, hogy visszanyúl a régi orosz birodalmi terjeszkedési célokhoz.
