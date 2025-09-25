„A Nyugat felébresztette az orosz medvét” – a honvédelmi miniszter szerint Ukrajna külső segítség nélkül nem bírja megnyerni a háborút

A Harcosok órájában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszélt Magyarország NATO-kapcsolatairól, a Tisza Párt vitatott ügyeiről és a kecskeméti lopásról is. Ezen felül az energiaügyi államtitkár, Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára a legfontosabb az ellátásbiztonság.

A honvédelmi miniszter a Szőlő utcai ügyet „teljes képtelenségnek” nevezte.

Szerinte egy titkosszolgálati szál is van az ügyben, melyhez politikai szereplők kapcsolódtak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte azt is, hogy Magyarország immár több mint három éve az orosz–ukrán háború árnyékában él, mely fokozódó bizonytalanságot okoz.