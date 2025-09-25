Túl gyengék a nemzetközi intézmények – állapította meg Zelenszkij az ENSZ-ben, majd segítséget kért tőlük

Szerinte minden nemzetet fenyeget a fegyverkezési verseny, amelyet a haditechnológia rohamos fejlődése hajt. Úgy fogalmazott: „a fegyverek döntik el, ki marad életben”, és globális szabályokat sürgetett a mesterséges intelligencia katonai felhasználására.

Zelenszkij szavai nem sokkal azután hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök először ismerte el: Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az orosz háborúban.