09. 25.
csütörtök
Ukrajna nato Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij szövetség

Túl gyengék a nemzetközi intézmények – állapította meg Zelenszkij az ENSZ-ben, majd segítséget kért tőlük

2025. szeptember 25. 07:09

Kemény kijelentések hangoztak el: Ukrajna visszaszerezheti minden területét, a NATO-tagság pedig önmagában nem garancia a biztonságra.

2025. szeptember 25. 07:09
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett az ENSZ-ben: ha nem állítják meg, Vlagyimir Putyin „szélesebb és mélyebb háborúba hajtja bele a világot”. A New Yorkban zajló ENSZ-közgyűlésen felszólalva Zelenszkij hangsúlyozta: egyre több ország kerülhet orosz agresszió célkeresztjébe, ha a szövetségesek nem lépnek fel egységesen, és nem fokozzák támogatásukat.

Szerinte minden nemzetet fenyeget a fegyverkezési verseny, amelyet a haditechnológia rohamos fejlődése hajt. Úgy fogalmazott: „a fegyverek döntik el, ki marad életben”, és globális szabályokat sürgetett a mesterséges intelligencia katonai felhasználására.

Zelenszkij szavai nem sokkal azután hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök először ismerte el: Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az orosz háborúban.

Az ukrán államfő bírálta a nemzetközi intézményeket, amelyek szerinte „túl gyengék” ahhoz, hogy biztonsági garanciákat nyújtsanak Ukrajnának. 

Utalt a NATO-ra is, mondván: egy régi katonai szövetséghez tartozni „nem jelenti automatikusan azt, hogy biztonságban vagy”.

„Az emberiség történetének legpusztítóbb fegyverkezési versenyét éljük át” – figyelmeztetett Zelenszkij.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

 

herden100
2025. szeptember 25. 08:28
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. 🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
0
alenka
•••
2025. szeptember 25. 07:57 Szerkesztve
Ha a nemzetközi szervezetek nem állítják meg a náci geci ukiiiikiiikriiiijnii fajt, hogy védjük meg magunkat?........Putin, előre!
Válasz erre
2
0
wadcutter
2025. szeptember 25. 07:53
senki sem volt ott rá kíváncsi, üres sorok előtt hablatyolt
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. szeptember 25. 07:50
18 percig beszélt Z. angolul az ENSZ-ben , műszakilag minden rendben volt, a migrofonok sem recsegtek. KÉRDÉS: Az orosz képviselő hány percet kapott ? Mert a nyugati média nem közvetitett róla egy másodpercet sem.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!