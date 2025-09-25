Túl gyengék a nemzetközi intézmények – állapította meg Zelenszkij az ENSZ-ben, majd segítséget kért tőlük

Ezt nem teszik ki az ablakba: posztolt Trump az ENSZ-gyűlésről, nem volt benne köszönet
IGAZI SZÉGYEN történt tegnap az Egyesült Nemzeteknél — Trump szerint.
Kemény kijelentések hangoztak el: Ukrajna visszaszerezheti minden területét, a NATO-tagság pedig önmagában nem garancia a biztonságra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett az ENSZ-ben: ha nem állítják meg, Vlagyimir Putyin „szélesebb és mélyebb háborúba hajtja bele a világot”. A New Yorkban zajló ENSZ-közgyűlésen felszólalva Zelenszkij hangsúlyozta: egyre több ország kerülhet orosz agresszió célkeresztjébe, ha a szövetségesek nem lépnek fel egységesen, és nem fokozzák támogatásukat.
Szerinte minden nemzetet fenyeget a fegyverkezési verseny, amelyet a haditechnológia rohamos fejlődése hajt. Úgy fogalmazott: „a fegyverek döntik el, ki marad életben”, és globális szabályokat sürgetett a mesterséges intelligencia katonai felhasználására.
Zelenszkij szavai nem sokkal azután hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök először ismerte el: Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az orosz háborúban.
„Mindkét országnak minden jót kívánok” – írta sejtelmesen az amerikai elnök.
Az ukrán államfő bírálta a nemzetközi intézményeket, amelyek szerinte „túl gyengék” ahhoz, hogy biztonsági garanciákat nyújtsanak Ukrajnának.
Utalt a NATO-ra is, mondván: egy régi katonai szövetséghez tartozni „nem jelenti automatikusan azt, hogy biztonságban vagy”.
„Az emberiség történetének legpusztítóbb fegyverkezési versenyét éljük át” – figyelmeztetett Zelenszkij.
