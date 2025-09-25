Ft
09. 25.
csütörtök
09. 25.
csütörtök
teleprompter ENSZ illusztráció történet Donald Trump

Ezt nem teszik ki az ablakba: posztolt Trump az ENSZ-gyűlésről, nem volt benne köszönet

2025. szeptember 25. 06:50

IGAZI SZÉGYEN történt tegnap az Egyesült Nemzeteknél — Trump szerint.

2025. szeptember 25. 06:50
null

Donald Trumpra rájárt a rúd az ENSZ-ben: a fő beszédszintre vezető mozgólépcső hirtelen megállt, a teleprompter elsötétült, majd a beszéd hangosítása nem működött, így Trumpot a tolmácsok nélkül nem hallhatták a világ vezetői. Az amerikai elnök szerint szándékos szabotázs volt ellene, ami kapcsán megkereste az ENSZ-főtitkárt, és azonnali kivizsgálást követelt, a titkosszolgálatot is bevonva.

Az esetről a Trump a Truth Socialön számolt be, a posztot viszont mindenki számára ajánljuk, tanulságos történet:

IGAZI SZÉGYEN történt tegnap az Egyesült Nemzeteknél — nem egy, nem két, hanem három igen aljas esemény! Először is a fő beszédszintre vezető mozgólépcső egyszerűen megállt. Azonnal, egy szempillantás alatt megállt. Csoda, hogy Melania és én nem dőltünk előre ezeknek az acéllépcsőknek a éles peremeire, arccal előre. Csak az mentette meg, hogy mindketten szorosan fogtuk a korlátot, különben katasztrófa lett volna. Ez teljesen szabotázs volt, ahogy azt egy nappal korábban megjelent "poszt" is megjegyezte a The London Times-ban, amely szerint az ENSZ munkatársai "viccelődtek azzal, hogy kikapcsolják a mozgólépcsőt". Azoknak, akik ezt tették, le kellene tartóztatniuk őket! Aztán, amikor egy televíziós közönség — milliók szerte a világon — és a teremben fontos vezetők előtt álltam, a teleprompterem nem működött. Teljesen elsötétült. Rögtön arra gondoltam magamban: „Hű, először a mozgólépcső, és most egy rossz teleprompter. Micsoda hely ez?” Ezután teleprompter nélkül tartottam meg a beszédet, ami körülbelül 15 perccel később kapcsolt be. A jó hír az, hogy a beszéd fantasztikus visszajelzéseket kapott. Talán értékelték, hogy nagyon kevesen tudták volna azt, amit én tettem. És harmadszor, a beszéd megtartása után azt mondták nekem, hogy a terem hangja teljesen elromlott, hogy a világvezetők — hacsak nem használták a tolmácsok fülhallgatóját — semmit sem hallottak. Az első ember, akit a beszéd végén láttam, Melania volt, aki elöl ült. Megkérdeztem: „Hogy ment?” Ő pedig azt mondta: „Egy szót sem hallottam abból, amit mondtál.” Ez nem lehetett véletlen, ez hármas szabotázs volt az ENSZ-nél. Szégyellhetik magukat. Elküldök egy másolatot erről a levélről a főtitkárnak, és azonnali nyomozást követelnék. Nem csoda, hogy az Egyesült Nemzetek nem tudták elvégezni azt a munkát, amire létrehozták őket. Minden biztonsági felvételt a mozgólépcsőről meg kell őrizni, különösen azt, amely a vészleállító gombot rögzíti. A Secret Service is érintett. Köszönöm, hogy foglalkoznak ezzel az üggyel!

Mindezek után Trump végül megtartotta a beszédét, amelyet a BBC csak úgy jellemzett: Donald Trump ENSZ-beszéde az egyik legvilágosabb illusztrációja volt annak, miként látja a világot, ideológiájának legnyersebb formájában.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

k
2025. szeptember 25. 08:41
Azért az már nagyon ciki hogy az aberrált nemnormális liberalizmus szenilis vénemberekkel (Joe Biden,Donald Trum) akar bolondot csinálni az egész világból.
k
2025. szeptember 25. 08:27 Szerkesztve
Gusztustalan liberális belügyi zavargás. Az ENSZ egy olyan zombi szavazógép amit az aberrált liberális pénzügyi háttérhatalom irányít globálisan. A globális liberális háttérhatalom tenyerének egyik ujja a Demokrata Párt a szenilis Joe Bidennel, és a másik ujja a Republikánus Párt a szenilis Donald Trumppal, akit nemcsak a Jeffrey Epstein üggyel zsaroltak meg sikeresen legutóbb Londonban úgy hogy egyből 180 fokot fordult az ukrán témában. Az ENSZ-ben kikapcsolják a mozgólépcsőt , telepromptert, és még ki tudja hogy még mi...: nevetséges. Már tudjuk hogy Donald Trump is ugyanolyan nevetséges irányított zombi az aberrált nemnormális liberális háttérhatalom kezében, mint a szenilis Joe Biden. A liberalizmus egyre nevetségesebb és naivabb , katonai agóniája haláltusája zajlik Ukrajnában, mert a "NYUGAT" technikai felsőbbrendűségi tudata kudarcos és sikertelen Ukrajnában. Az USA, a NATO, és az Európai UNIO nem bír el az oroszokkal , nem tudja legyőzni az oroszokat. Nevetséges a liberalizmus
Dixtroy
2025. szeptember 25. 08:20
A beszéd - amit nem hallottak - fantasztikus visszajelzéseket kapott.
ChongLi
2025. szeptember 25. 08:05
Donald Trump egy pszichopata aki félelmetes hatalommal rendelkezik. Azt képzeli, hogy az univerzum léte kizárólag arra szolgál, hogy kielégítse a hiúságát, neki hízelegjen, a lábai elé boruljon és alázattal dicsőítse mint napkirályt. Óh, fenséges Trump urunk, minő csodálatos a Te nagyságod, elméd mint penge, karod mint acél pöröly, nemzeted hatalmassága meg páratlan! Megsértődik ha leszarják a hőzöngő hülyeségeit és a világ vidáman elvan nélküle is. Főleg nélküle. Egy bohóc aki atomgombot szorongat a seggében amint Epsteintől tanulta.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!