09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Biztonsági Tanács ENSZ Donald Trump beszéd

Korábban kinevették Trumpot az ENSZ-ben, kedden már nem nevetett senki

2025. szeptember 24. 21:34

Néma csöndben hallgatták, ahogy kiosztja a világ vezetőit az amerikai elnök. A BBC tudósítója arról számolt be, hogy Trump beszéde remekül összefoglalta az elnök világnézetét.

2025. szeptember 24. 21:34
Donald Trump az ENSZ Közgyűlésen arról beszélt, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút a harctéren. Nyitókép: Brazil Photo Press via AFP

Donald Trump ENSZ-beszéde az egyik legvilágosabb illusztrációja volt annak, miként látja a világot, ideológiájának legnyersebb formájában – jelentette ki a BBC tudósítója. 

Néma volt a terem Trump beszéde közben. /VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Néma volt a terem Trump beszéde közben. /VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

Sokkolt Trump beszéde 

Az elnök azt mondta, hogy az USA aranykorát éli, és megismételte, hogy ő személyesen véget vetett hét háborúnak, ami miatt szerinte Nobel-békedíjat érdemel. Azonban az ENSZ – mondta, nem segítette a béketeremtő erőfeszítéseit. Kérdésbe vonta a szervezet célját, mondván, hogy hatalmas potenciállal rendelkezik, de nem éri el azt. Szerinte az ENSZ csak kemény hangvételű leveleket írt, amelyek után nem tett semmit. Az üres szavak, mondta, nem vetnek véget a háborúknak. Az ENSZ-t azért is támadta, mert segítséget nyújtott az Egyesült Államokba bejutni vágyó menedékkérőknek, mondván:

 „Az ENSZ-nek meg kell állítania a betolakodásokat, nem pedig előidéznie és finanszíroznia azokat.” 

Az elnök a meghibásodott mozgólépcsőt és a súgógépet is bírálta, amelyek megzavarták látogatását és beszédét.A BBC tudósítója elismerte, hogy sok elemző kérdőjelezi meg az ENSZ hatékonyságát a konfliktusok megoldásában, különös tekintettel a Biztonsági Tanács patthelyzetére és a szervezet tehetetlen bürokráciájára.

Figyelmeztetés Európának

Trump talán legnagyobb kritikáját európai szövetségeseinek tartogatta, támadva a kontinenst azért, mert megújuló energiába fektet be, és megnyitja határait a migráció előtt.

„Európa komoly bajban van. Olyan illegális bevándorlók árasztják el, amilyet még senki sem látott... Mind a bevándorlás, mind az öngyilkos energiapolitikák Nyugat-Európa halálát fogják okozni” 

– mondta.
A klímaváltozás, állítása szerint, „a világon valaha elkövetett legnagyobb csalás”, és a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest drága energiaköltségekkel terheli az európai országokat. Különösen a brit kormányt kritizálta azért, hogy új adókat vetett ki az északi-tengeri olajra.

„Ha nem szabadulnak meg a zöld energia csalástól, az országuk tönkre fog menni” 

– mondta.

„Szeretem Európát. Szeretem az európai embereket. És utálom látni, hogy az energia és a bevándorlás tönkreteszi. Ez a kétfejű szörny mindent elpusztít, ami az útjába kerül... politikailag korrekt akarsz lenni, és ezzel tönkreteszed az örökségedet.”

Trump Európa-kritikájának kulturális vonatkozása is van, úgy érzi, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás fenyegeti azt, amit Európa zsidó-keresztény örökségének tart. 

„Védjük meg a vallásszabadságot beleértve a mai világ leginkább üldözött vallását is, a kereszténységet.”

Konkrét politikai kérdésként Trump legjelentősebb figyelmeztetése Oroszország Ukrajna elleni háborújához kapcsolódott. Azt mondta, hogy Putyin elnök elutasítása a konfliktus befejezésére „nem vet jó fényt Oroszországra”. Elmondta, hogy az Egyesült Államok készen áll „nagyon erős vámtarifák bevezetésére” a vérontás befejezése érdekében. De azt is mondta, hogy az európai országoknak abba kell hagyniuk az orosz energia vásárlását, és azt állította, hogy csak két hete tudta meg, hogy egyesek ezt teszik.

A BBC tudósítója szerint Trump egyértelműen fogalmazott: védeni kell Amerikát és a nemzetállamokat, támadni a multilateralizmust és a globalizmust.

Hat évvel ezelőtt Trump hallgatósága az ENSZ-ben nevetett egy egy mondatán; idén többnyire csendben hallgatták.

„Nagyon jó vagyok ebben” – mondta a világ vezetői előtt. 

„Az országaitok a pokolba fognak jutni.”

Nyitókép: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

***

 

