Korábban kinevették Trumpot az ENSZ-ben, kedden már nem nevetett senki

Donald Trump ENSZ-beszéde az egyik legvilágosabb illusztrációja volt annak, miként látja a világot, ideológiájának legnyersebb formájában – jelentette ki a BBC tudósítója.

Néma volt a terem Trump beszéde közben. /VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

Sokkolt Trump beszéde

Az elnök azt mondta, hogy az USA aranykorát éli, és megismételte, hogy ő személyesen véget vetett hét háborúnak, ami miatt szerinte Nobel-békedíjat érdemel. Azonban az ENSZ – mondta, nem segítette a béketeremtő erőfeszítéseit. Kérdésbe vonta a szervezet célját, mondván, hogy hatalmas potenciállal rendelkezik, de nem éri el azt. Szerinte az ENSZ csak kemény hangvételű leveleket írt, amelyek után nem tett semmit. Az üres szavak, mondta, nem vetnek véget a háborúknak. Az ENSZ-t azért is támadta, mert segítséget nyújtott az Egyesült Államokba bejutni vágyó menedékkérőknek, mondván: