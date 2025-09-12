A miniszterelnöki megbízott szerint ezért látják pozitívan a Bokros-csomagot Magyar Péterék

A Tisza párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot
A Tisza láthatóan a megszorításokban látja a fejlődés kulcsát.
Szalai Piroska úgy látja, ez volt a magyar gazdaságtörténet legnagyobb megszorító csomagja.
Az ország, annak lakossága és vállalkozásai majdnem belehaltak a Bokros-csomagba, ami alapvetően nem a multikat, a nagy cégeket érintette leginkább negatívan, hanem a társadalmat, de annak szinte minden szegmensét, az alacsony jövedelműeket és a magasabb jövedelműeket egyaránt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke egy Facebook-poszt alatti hozzászólónak adott válaszában azt írta, hogy „a Bokros-csomag megmentette Magyarország fizetőképességét”.
Szala hangsúlyozta, hogy a Bokros-csomag volt eddig
a magyar gazdaságtörténet legnagyobb megszorító csomagja.
A kilencvenes évek rendkívül problémás időszak volt nemcsak nekünk, hanem a rendszerváltó országok közül szinte mindegyiknek, de a problémákból nem ilyen nagy véráldozatokkal kellett volna kijönni – jelentette ki a miniszterelnöki megbízott.
Hozzátette: a Bokros-csomag idején a reálkereseteket az 1967-es szintre sikerült visszataszítani a magánszemélyek esetében. Bár 1998-tól, az első Orbán-kormány idején kezdődött ugyan egy kis kilábalás, a 2002 után ismét hatalomra került baloldali kormányok alatt azonban ismét megszűnt a javulás.
Míg a 2004 és 2008 közötti időszakban a régiós országok hatalmas növekedésnek tudtak indulni, addig a magyar gazdaság teljesítménye 2002-től 2010-ig stagnált vagy csökkent.
Az infláció már a Bokros-csomag előtt hatalmas volt, ezért lett volna nagyon fontos, hogy akik meg tudtak maradni a foglalkoztatásban, azoknak a reálkeresete bővüljön, de ez sem történt meg.
Szalai Piroska emlékeztetett: a Bokros-csomag idején emellett megszűnt a gyed, amit csak 2000-ben sikerült újra visszahozni az első Orbán-kormánynak. Éppen ezért a gyermekvállalási kedvet is csökkentette a Bokros-csomag, amelynek eredményeként először 1,5, majd pedig 1,3 alá esett a termékenységi ráta.
A miniszterelnöki megbízott úgy véli, a Tisza Párt mögötti szakértők azért látják pozitívan a Bokros-csomagot,
mert legtöbbjük a Horn-, illetve a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai- korszak meghatározói, az államigazgatás részei voltak.
