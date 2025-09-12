A miniszterelnöki megbízott szerint ezért látják pozitívan a Bokros-csomagot Magyar Péterék

A kilencvenes évek rendkívül problémás időszak volt nemcsak nekünk, hanem a rendszerváltó országok közül szinte mindegyiknek, de a problémákból nem ilyen nagy véráldozatokkal kellett volna kijönni – jelentette ki a miniszterelnöki megbízott.

Hozzátette: a Bokros-csomag idején a reálkereseteket az 1967-es szintre sikerült visszataszítani a magánszemélyek esetében. Bár 1998-tól, az első Orbán-kormány idején kezdődött ugyan egy kis kilábalás, a 2002 után ismét hatalomra került baloldali kormányok alatt azonban ismét megszűnt a javulás.

Míg a 2004 és 2008 közötti időszakban a régiós országok hatalmas növekedésnek tudtak indulni, addig a magyar gazdaság teljesítménye 2002-től 2010-ig stagnált vagy csökkent.

Az infláció már a Bokros-csomag előtt hatalmas volt, ezért lett volna nagyon fontos, hogy akik meg tudtak maradni a foglalkoztatásban, azoknak a reálkeresete bővüljön, de ez sem történt meg.

Szalai Piroska emlékeztetett: a Bokros-csomag idején emellett megszűnt a gyed, amit csak 2000-ben sikerült újra visszahozni az első Orbán-kormánynak. Éppen ezért a gyermekvállalási kedvet is csökkentette a Bokros-csomag, amelynek eredményeként először 1,5, majd pedig 1,3 alá esett a termékenységi ráta.