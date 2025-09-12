Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Szalai Piroska Bokros-csomag

A miniszterelnöki megbízott szerint ezért látják pozitívan a Bokros-csomagot Magyar Péterék

2025. szeptember 12. 14:38

Szalai Piroska úgy látja, ez volt a magyar gazdaságtörténet legnagyobb megszorító csomagja.

2025. szeptember 12. 14:38
null

Az ország, annak lakossága és vállalkozásai majdnem belehaltak a Bokros-csomagba, ami alapvetően nem a multikat, a nagy cégeket érintette leginkább negatívan, hanem a társadalmat, de annak szinte minden szegmensét, az alacsony jövedelműeket és a magasabb jövedelműeket egyaránt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott. 

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke egy Facebook-poszt alatti hozzászólónak adott válaszában azt írta, hogy „a Bokros-csomag megmentette Magyarország fizetőképességét”.

Ezt is ajánljuk a témában

Szala hangsúlyozta, hogy a Bokros-csomag volt eddig 

a magyar gazdaságtörténet legnagyobb megszorító csomagja.

A kilencvenes évek rendkívül problémás időszak volt nemcsak nekünk, hanem a rendszerváltó országok közül szinte mindegyiknek, de a problémákból nem ilyen nagy véráldozatokkal kellett volna kijönni – jelentette ki a miniszterelnöki megbízott. 

Hozzátette: a Bokros-csomag idején a reálkereseteket az 1967-es szintre sikerült visszataszítani a magánszemélyek esetében. Bár 1998-tól, az első Orbán-kormány idején kezdődött ugyan egy kis kilábalás, a 2002 után ismét hatalomra került baloldali kormányok alatt azonban ismét megszűnt a javulás. 

Míg a 2004 és 2008 közötti időszakban a régiós országok hatalmas növekedésnek tudtak indulni, addig a magyar gazdaság teljesítménye 2002-től 2010-ig stagnált vagy csökkent.

Az infláció már a Bokros-csomag előtt hatalmas volt, ezért lett volna nagyon fontos, hogy akik meg tudtak maradni a foglalkoztatásban, azoknak a reálkeresete bővüljön, de ez sem történt meg. 

Szalai Piroska emlékeztetett: a Bokros-csomag idején emellett megszűnt a gyed, amit csak 2000-ben sikerült újra visszahozni az első Orbán-kormánynak. Éppen ezért a gyermekvállalási kedvet is csökkentette a Bokros-csomag, amelynek eredményeként először 1,5, majd pedig 1,3 alá esett a termékenységi ráta.

A miniszterelnöki megbízott úgy véli, a Tisza Párt mögötti szakértők azért látják pozitívan a Bokros-csomagot, 

mert legtöbbjük a Horn-, illetve a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai- korszak meghatározói, az államigazgatás részei voltak. 

Fotó:  MTI/Lakatos Péter
 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
•••
2025. szeptember 12. 15:33 Szerkesztve
Kell Ukrajnára a pénz, Ursula, Weber a tiszafostossal kiszivattyúztatnák az ország összes anyagi és tárgyi javait. Nekik első Ukrajna. Vagy gondolja valaki, hogy Magyarország felvirágoztatását viselik annyira a szivükön? Hogy azért akarnak Magyarországon bábkormányt, élére helytartónak a tiszafostost, hogy pl pontosabban járjon a MÁV?
Válasz erre
1
0
OszkárOszi
2025. szeptember 12. 14:57
A Tiszás Tibiatya szerint nem gendolkodunk elég éretten, amikor ellenünkre van egy megszorító intézkedés.Hosszasan öklendezett erről, hogy az pedig milyen áldásos.Ezt már Márkizayék is meglépték volna, csak ő meg a várakozásaival ellentétben nem tudta leváltani Orbán Viktort.Ursula gazdának kell a pénz nem csak lóvéra, de fegyverre is.De mindhiába, mert Magyarországon dugul a Tisza.
Válasz erre
3
0
herden100
2025. szeptember 12. 14:41
ADÓ PÉTER! NEM LESZEL MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!