A miniszter elárulta, mi Ukrajna felé a jó szomszédi viszony alapja

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Gulyás Gergely a kormányinfón arra is kitért, hogy a kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón egyértelműen kijelentette,
a kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket.
Mint ismert, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után bejelentette, hogy Brüsszel hamarosan be fogja mutatni az egy nappal korábban elhalasztott 19. szankciócsomagját, amely a
Az uniós vezető szerint Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, így ezek az ukrajnai vérontást is finanszírozzák. Brüsszel emiatt további korlátozásokat akar bevetni az orosz gáz- és olajexport ellen, még akkor is, ha az uniós tagállamok gazdaságát veszélyezteti.
Gulyás ezután egy másik kérdésre válaszolva aláhúzta: Magyarország szankcióellenes, így van ez az Izrael elleni szankciók esetében is.
A kancelláriaminiszter azt is egyértelművé tette, hogy mi Ukrajna felé a jó szomszédi viszony alapja.
Emlékeztetett, hogy világossá tették az ukrán miniszterelnök-helyettes számára, hogy Magyarország csak akkor tud valódi jó szomszédi viszonyról beszélni, ha Kijev visszaállítja a 2015 előtti egyéni és közösségi nemzetiségi jogokat.
Ez a tárcavezető szerint
mindig is megkerülhetetlen alapja volt a kétoldalú kapcsolatoknak.
Gulyás Gergely végül azt is hozzátette: remélik, hogy az ukrán fél meghallgatja és figyelembe veszi a magyar kéréseket.
