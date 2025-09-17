A miniszter elárulta, mi Ukrajna felé a jó szomszédi viszony alapja

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón egyértelműen kijelentette,

a kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket.

Mint ismert, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után bejelentette, hogy Brüsszel hamarosan be fogja mutatni az egy nappal korábban elhalasztott 19. szankciócsomagját, amely a

kriptovalutákat,

az orosz bankszektort

és az energiaágazatot is célba venné.

Az uniós vezető szerint Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, így ezek az ukrajnai vérontást is finanszírozzák. Brüsszel emiatt további korlátozásokat akar bevetni az orosz gáz- és olajexport ellen, még akkor is, ha az uniós tagállamok gazdaságát veszélyezteti.