A miniszter elárulta, mi Ukrajna felé a jó szomszédi viszony alapja

2025. szeptember 17. 20:06

Gulyás Gergely a kormányinfón arra is kitért, hogy a kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón egyértelműen kijelentette, 

a kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket.

Mint ismert, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után bejelentette, hogy Brüsszel hamarosan be fogja mutatni az egy nappal korábban elhalasztott 19. szankciócsomagját, amely a

  • kriptovalutákat,
  • az orosz bankszektort
  • és az energiaágazatot is célba venné.

Az uniós vezető szerint Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, így ezek az ukrajnai vérontást is finanszírozzák. Brüsszel emiatt további korlátozásokat akar bevetni az orosz gáz- és olajexport ellen, még akkor is, ha az uniós tagállamok gazdaságát veszélyezteti.

Gulyás ezután egy másik kérdésre válaszolva aláhúzta: Magyarország szankcióellenes, így van ez az Izrael elleni szankciók esetében is. 

A kancelláriaminiszter azt is egyértelművé tette, hogy mi Ukrajna felé a jó szomszédi viszony alapja.

Emlékeztetett, hogy világossá tették az ukrán miniszterelnök-helyettes számára, hogy Magyarország csak akkor tud valódi jó szomszédi viszonyról beszélni, ha Kijev visszaállítja a 2015 előtti egyéni és közösségi nemzetiségi jogokat.

Ez a tárcavezető szerint 

mindig is megkerülhetetlen alapja volt a kétoldalú kapcsolatoknak.

Gulyás Gergely végül azt is hozzátette: remélik, hogy az ukrán fél meghallgatja és figyelembe veszi a magyar kéréseket.

