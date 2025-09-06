Demográfia, foglalkoztatás és béremelés, a nyugdíjak három támasza
Mi történik egy gazdasággal, ha nem születik elég gyermek? Vagy nincs elég foglalkoztatott? Meddig tarthat ki a nyugdíjrendszer ilyenkor? Sebestyén Géza írása.
2050-re több mint 10 milliós népességszámot ígért Magyar Péter. Ám a statisztikák kegyetlenül lehúzzák ezt az álmot a földre. A jelenlegi trendek, a születési arányszám és a kivándorlás tényei alapján ez a cél teljesen irreális. A hiányzó emberek pótlása csak migráció példátlan mértékű felpörgetésével lehetséges. Sebestyén Géza írása.
Magyar Péter 2050-re 10 millió feletti lakosságszámot ígért. Ma hazánknak 9,54 millió lakosa van, és a mostani demográfiai folyamatok szerint ez az érték 8,30 millió főre csökken 2050-re.
Ha képzeletben még a 0,54 millió külföldre költözött magyart is hazaköltöztetjük, a mai teljes lakosság akkor is csupán 10,08 millió főt ad. Ám ha realisták vagyunk, akkor ebből a félmillióból csak 0,18 millió hazahozatala tűnik megvalósíthatónak, hiszen a külföldön élő itthon születettek száma 1990-től 2010-ig folyamatosan 0,36 millió felett volt.
Amennyiben tehát a hazatelepítési program száz százalékosan sikeres a reális lehetőségek szintjén, akkor ma potenciálisan 9,72 millió magyar élhetne hazánkban. A fenti demográfiai folyamatok alapján pedig 2050-re ez a szám 8,46 millióra csökken majd.
Hogy ebből a várható értékből 10 millió feletti tényleges népesség legyen, ahhoz 1,54 millió plusz ember kellene.
Amennyiben ezt a hiányt a gyermekszületések megnövelésével szeretnénk ellensúlyozni, az havonta több mint 5000 gyermekvállalást jelentene a mostani szintek felett.
Hogy ez milyen elképesztően sok, azt jól mutatja, hogy jelenleg nagyjából ennyi gyermek születik egy hónapban. Ez azt jelenti, hogy ha Magyar Péter a tervét magyar gyermekekkel szeretné megvalósítani, akkor meg kellene dupláznia a születésszámot.
A legfrissebb, 2025 júliusi termékenységi arányszámunk 1,44. Azaz Magyar Péter terve csak akkor sikerülhetne „önerőből”, ha a hazai termékenységi arányszám 2,7 környékére emelkedne.
Hogy ez mennyire reális, azt jól mutatja, hogy az elmúlt 50 évben folyamatosan kisebb volt a magyar termékenységi ráta, mint 2,7. 2023-ban pedig az Európai Unió legmagasabb mutatója csupán 1,8 volt.
Ezt egyébként Bulgária érte el, Magyarország Franciaország után a harmadik legmagasabb értékkel rendelkezett.
Tegyük fel tehát, hogy Magyar Péter valamilyen csoda folytán fel tudja emelni az eleve jó magyar mutatót 1,8-ra. Ezt ráadásul ott is tudja tartani a következő 25 évben (bár ennyi ideig nem valószínű, hogy a kezében lesz a kormányrúd), az egész Európát jellemző csökkenő születési trendekkel szemben.
Ha erre a hőstettre képes lenne, akkor is hiányzik még több mint egymillió ember ahhoz, hogy elérjük a kitűzött 10 milliós célt. A fenti kalkulációk fényében ez nem igazán tud mást jelenteni, mint egymillió migráns hazánkba telepítését.
Ezen forgatókönyv szerint 25 év múlva minden 10. magyarországi lakos nem magyar származású betelepült lenne. Ez olyan mértékű belenyúlás lenne a demográfiai folyamatokba, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa hazánkban.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
