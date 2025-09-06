Hogy ebből a várható értékből 10 millió feletti tényleges népesség legyen, ahhoz 1,54 millió plusz ember kellene.

Amennyiben ezt a hiányt a gyermekszületések megnövelésével szeretnénk ellensúlyozni, az havonta több mint 5000 gyermekvállalást jelentene a mostani szintek felett.

Hogy ez milyen elképesztően sok, azt jól mutatja, hogy jelenleg nagyjából ennyi gyermek születik egy hónapban. Ez azt jelenti, hogy ha Magyar Péter a tervét magyar gyermekekkel szeretné megvalósítani, akkor meg kellene dupláznia a születésszámot.

A legfrissebb, 2025 júliusi termékenységi arányszámunk 1,44. Azaz Magyar Péter terve csak akkor sikerülhetne „önerőből”, ha a hazai termékenységi arányszám 2,7 környékére emelkedne.

Hogy ez mennyire reális, azt jól mutatja, hogy az elmúlt 50 évben folyamatosan kisebb volt a magyar termékenységi ráta, mint 2,7. 2023-ban pedig az Európai Unió legmagasabb mutatója csupán 1,8 volt.

Ezt egyébként Bulgária érte el, Magyarország Franciaország után a harmadik legmagasabb értékkel rendelkezett.

Tegyük fel tehát, hogy Magyar Péter valamilyen csoda folytán fel tudja emelni az eleve jó magyar mutatót 1,8-ra. Ezt ráadásul ott is tudja tartani a következő 25 évben (bár ennyi ideig nem valószínű, hogy a kezében lesz a kormányrúd), az egész Európát jellemző csökkenő születési trendekkel szemben.

Ha erre a hőstettre képes lenne, akkor is hiányzik még több mint egymillió ember ahhoz, hogy elérjük a kitűzött 10 milliós célt. A fenti kalkulációk fényében ez nem igazán tud mást jelenteni, mint egymillió migráns hazánkba telepítését.