Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Magyarország erőszak migráció Nyugat-Európa bevándorló Horváth József migráns bevándorlás Európai Unió

„Európa feladta”: végleg kiszolgáltatottá vált a kontinens

2025. szeptember 05. 17:23

„Európa feladta önmagát, az értékeit, gyakorlatilag kiszolgáltatottá vált az illegális bevándorlásnak” – fogalmazott Horváth József.

2025. szeptember 05. 17:23
null

Magyarországon biztonságos közegben élünk, de ez a biztonság Nyugat-Európában elveszett és a nyugat-európai turistacélpontokat felkeresők bármikor ki lehetnek téve olyan bűncselekménynek, mint amit a két magyar nő ellen követtek el Szicíliában – erről Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója beszélt az M1 aktuális csatorna péntek délutáni híradójában.

A biztonságpolitikai szakértőt annak kapcsán kérdezték, hogy a szicíliai sajtó jelentése szerint őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával, valamint, hogy a német bűnüldöző hatóság tájékoztatása szerint megkéseltek egy tanárt egy nyugat-németországi szakiskolában, Essenben, a gyanúsítottat – egy 17 éves koszovói fiút – elfogták.

Horváth József a két esettel kapcsolatban elmondta: Magyarországon biztonságos közegben élünk és nem vagyunk felkészülve az ilyen jellegű támadásokra, bűncselekményekre,

de ez a biztonság nyugat-Európában már elveszett.

Hozzátette: a nyugat-európai kiemelt turistacélpontok meglátogatása már ilyen veszélyeket is rejtenek magukban. Mint mondta, nem kell elutazni a világ távoli, rejtett zugaiba, hogy ilyenfajta veszélynek legyünk kitéve, sajnos már Magyarországtól néhány órára ilyen bűncselekménynek bármikor ki lehet téve az ember.

A szakértő megjegyezte: a magyar kormány már tíz évvel ezelőtt is látta, hogy milyen végzetes lehet a magyar társadalom számára az illegális bevándorlás és ellenállt.

Hozzátette: Nyugat-Európában nem érzékelték ezt a veszélyt, és ennek az lett az eredménye, hogy teret nyert Európában az iszlám radikalizmus és megjelent egy új, számunkra elképzelhetetlen társadalmi életforma, amelynek része többek között a gyermeklányok házasságra kényszerítése és a többnejűség. A szakértő szerint további következmény, hogy megjelent Nyugat-Európában az antiszemitizmus új formája is, a radikális iszlám jelentette szélsőbaloldali, ultraliberális antiszemitizmus.

Ezek felborították azt a fajta társadalmi rendet, azt az értékrendet, ami ezer évig Európa sajátja volt – emelte ki. Hozzátette: azzal, hogy Európa feladta önmagát, az értékeit, „gyakorlatilag kiszolgáltatottá vált az illegális bevándorlásnak, illetve annak az illegálisan indult, de céltudatos, Nyugat-Európát érintő támadásnak, amit az illegális migráció jelent”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

(MTI)

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
•••
2025. szeptember 05. 19:13 Szerkesztve
Arra gondolok, hogy Merkel talán tudta, hogy amikor a muszlimokon keresztül beengedte az iszlámot, hogy az európai zsidóságnak vége lesz. Amit elődje nem tudott erőszakkal végigvinni, azt ő határok megnyitásával néhány év alatt megoldja.
Válasz erre
2
0
Szerintem
•••
2025. szeptember 05. 19:09 Szerkesztve
Többek között ez is olyan téma, amiről a tiszafostosék nem beszélhetnek. Pedig tudni lehet a szándékaikról, mert a tiszafostos az illegális beözönlés megtámogatását és a betelepítési kóvótákat megszavaztatta az EP képviselőivel. Mi másért, ha nem a szándékai szerint.
Válasz erre
4
0
Sándor
•••
2025. szeptember 05. 18:51 Szerkesztve
Hamarossan kijelentik, -belgiumban már meg is történt,... 🗣️azt mondja a politikus iszlamista migráns polgármester, ha a belgáknak nem tetszik, mehetnek, ... nyugat európa nagy része a miénk
Válasz erre
3
0
hexahelicene
2025. szeptember 05. 18:30
Horváth Józsefet a TV-ben meg szoktam nézni, jól beszél a szakértő. A migránsországoknak már vége, belülről rágja szét őket a migrációféreg: a Wormus Migratius.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!