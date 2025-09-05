„Európa feladta”: végleg kiszolgáltatottá vált a kontinens

Magyarországon biztonságos közegben élünk, de ez a biztonság Nyugat-Európában elveszett és a nyugat-európai turistacélpontokat felkeresők bármikor ki lehetnek téve olyan bűncselekménynek, mint amit a két magyar nő ellen követtek el Szicíliában – erről Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója beszélt az M1 aktuális csatorna péntek délutáni híradójában.

A biztonságpolitikai szakértőt annak kapcsán kérdezték, hogy a szicíliai sajtó jelentése szerint őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával, valamint, hogy a német bűnüldöző hatóság tájékoztatása szerint megkéseltek egy tanárt egy nyugat-németországi szakiskolában, Essenben, a gyanúsítottat – egy 17 éves koszovói fiút – elfogták.

Horváth József a két esettel kapcsolatban elmondta: Magyarországon biztonságos közegben élünk és nem vagyunk felkészülve az ilyen jellegű támadásokra, bűncselekményekre,

de ez a biztonság nyugat-Európában már elveszett.

Hozzátette: a nyugat-európai kiemelt turistacélpontok meglátogatása már ilyen veszélyeket is rejtenek magukban. Mint mondta, nem kell elutazni a világ távoli, rejtett zugaiba, hogy ilyenfajta veszélynek legyünk kitéve, sajnos már Magyarországtól néhány órára ilyen bűncselekménynek bármikor ki lehet téve az ember.

A szakértő megjegyezte: a magyar kormány már tíz évvel ezelőtt is látta, hogy milyen végzetes lehet a magyar társadalom számára az illegális bevándorlás és ellenállt.

Hozzátette: Nyugat-Európában nem érzékelték ezt a veszélyt, és ennek az lett az eredménye, hogy teret nyert Európában az iszlám radikalizmus és megjelent egy új, számunkra elképzelhetetlen társadalmi életforma, amelynek része többek között a gyermeklányok házasságra kényszerítése és a többnejűség. A szakértő szerint további következmény, hogy megjelent Nyugat-Európában az antiszemitizmus új formája is, a radikális iszlám jelentette szélsőbaloldali, ultraliberális antiszemitizmus.

Ezek felborították azt a fajta társadalmi rendet, azt az értékrendet, ami ezer évig Európa sajátja volt – emelte ki. Hozzátette: azzal, hogy Európa feladta önmagát, az értékeit, „gyakorlatilag kiszolgáltatottá vált az illegális bevándorlásnak, illetve annak az illegálisan indult, de céltudatos, Nyugat-Európát érintő támadásnak, amit az illegális migráció jelent”.