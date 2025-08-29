Újabb álhírt cáfol a kormány az Otthon Start programmal kapcsolatban

A baloldali sajtóban több riogató cikk jelent meg ma arról, hogy az Otthon Start program indulása veszélybe került az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer bevezetése miatt. Ám ez nem igaz, az ingatlannyilvántartási rendszer felkészül a várható rohamra.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium kiadott egy közleményt, eszerint 2025 nyarán megkezdődött az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer (E-ING) ingatlan-nyilvántartási moduljának fokozatos bevezetése, ezzel a hazai ingatlan-nyilvántartás modernizációja. Ennek köszönhetően

19 vármegye már sikeresen csatlakozott a korszerű E-ING informatikai rendszer ingatlan-nyilvántartási adatbázisához.

2025. július 25. és augusztus 25. között a 19 vármegyében mintegy 459 ezer 199 kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, és mintegy 176 ezer 526 tulajdonilap-másolatot adtak ki az új informatikai rendszerből.

A tájékoztató szerint 2025. szeptember 1-jével a főváros ingatlan-nyilvántartása is csatlakozik az új E-ING informatikai rendszerhez, ezzel valamennyi vármegye és a főváros is már az új informatikai rendszer használatával fogadja a kérelmeket (back office csatlakozás). Az átállás a már bevált vármegyei gyakorlat szerint – az első héten az ügyfélszolgálat részleges zárva tartása mellett – történik.

Az átmeneti, egyhetes időszakban az ingatlanügyi hatóság a kérelmeket személyes beadás útján nem, de papíralapon postai úton, valamint elektronikus formában természetesen ezen a héten is fogadja.

A rövid, egyhetes átállást követően 2025. szeptember 8-ától Budapesten a földhivatali ügyfélszolgálatok újra teljes funkcionalitással működnek.

Ezt követően E-ING rendszerbe ütemezetten kapcsolódnak be az egyes modulok: másodikként az ingatlan-nyilvántartási térképi funkciók, majd a földvédelmi, földhasználati és földforgalmi funkciók, ami biztosítja a rendszer a teljeskörű funkcionalitását.

Az elektronikus és a papír alapon történő ingatlan-nyilvántartási kérelembeadás 2026-ban hosszabb ideig párhuzamos szolgáltatásként fog rendelkezésre állni, majd utolsó fázisban befejeződik az elektronikus eljárásra való teljes átállás. A felhasználói tapasztalatok alapján várhatóan ekkortól az ingatlan-nyilvántartási kérelembeadásra már csak elektronikus úton lesz lehetőség.

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartásra való áttéréssel a hazai ingatlan-nyilvántartást támogató informatikai rendszer, illetve az ezt szabályozó jogszabályi környezet

európai színvonalon, a modern közigazgatás felé támasztott elvárásoknak megfelelően szolgálja az ügyfeleket, valamint az azt használó felhasználókat

(ügyvédek, ügyintézők stb.).

Az E-ING rendszer átállása – melynek keretében a fővárosi kormányhivatal 2025. szeptember 1-től elektronikus ingatlan-nyilvántartásra tér át – nem gyakorol semmiféle negatív hatást az Otthon Start Programra. Bár az átállás idején a személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban az Otthon Start támogatás igénylése mindezek ellenére zavartalanul folytatható elektronikus vagy postai úton, a program indulása – szeptember 1-én – tehát nem kerül veszélybe. Szeptember 8-ától pedig normál ügyfélfogadás szerinti időben az ügyfelek rendelkezésére állnak az ügyfélszolgálatok.

Fotó: Pixabay